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কলকাতা থেকে মুছবে সুরাবর্দির নাম? স্বামী প্রদীপ্তানন্দের নেতৃত্বে নতুন কমিটি ঘোষণা শুভেন্দুর

'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' এবং 'নোয়াখালি দাঙ্গা'-র প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি জানিয়েছেন, এই ধরনের কলঙ্কিত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকা ব্যক্তিদের নাম কলকাতায় রাখা হবে না।

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কলকাতা থেকে মুছবে সুরাবর্দির নাম? স্বামী প্রদীপ্তানন্দের নেতৃত্বে নতুন কমিটি ঘোষণা শুভেন্দুর (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 23, 2026 at 8:01 PM IST

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​কলকাতা, 23 জুন: রাজ্য বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাবের বিতর্কে অংশ নিয়ে কলকাতার রাস্তা ও স্থানের নামকরণের বিষয়ে ঐতিহাসিক ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । এক্ষেত্রে সুরাবর্দির নাম মুছে ফেলার সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমিও যখন সেভেন পয়েন্ট দিয়ে যাতায়াত করি তখন দেখতাম সুরাবর্দি অ্যাভিনিউ লেখা ছিল । সুরাবর্দির নাম থাকবে না ।"

​বিধানসভার অধিবেশনে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের কড়া জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সুরক্ষার বিষয়ে তাঁর সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন । দেশভক্ত এবং প্রকৃত রাষ্ট্রনেতাদের সম্মান জানানোর পক্ষে সওয়াল করে তিনি বলেন, "যদি মনে করেন ডক্টর এপিজে আবদুল কালামের মতো কোনও প্রকৃত দেশভক্ত রাষ্ট্রভক্ত, তাঁকে সম্মান দেওয়ার দরকার আছে, এমন যদি কেউ থাকে তথ্য দেবেন মর্যাদা দেব, সুরাবর্দির নাম থাকবে কেন ?"

​অতীতের নামকরণের তীব্র সমালোচনা করে শুভেন্দু অধিকারী স্বাধীনতা সংগ্রামী বীণা দাসের প্রসঙ্গ টেনে আনেন । তিনি বলেন, "পাঁচটা গুলি করেছিল যে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনা দাস, তাকে ব্রিটিশের হাতে তুলে ধরার জন্যই তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলরকে নাইট উপাধি দেওয়া হয়েছিল । এই কলকাতাতে এদের মতো মোগল পাঠানের নাম থাকবে না ।" স্বাধীন ভারতে অত্যাচারী বা সাম্প্রদায়িক হিংসায় মদতদাতাদের নামে কোনও কিছুর নামকরণ মেনে নেওয়া হবে না তা স্পষ্ট করে তিনি আরও বলেন, "অত্যাচারী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন যাঁরা, তাঁরা আর ভগিনী নিবেদিতা ছাড়া অন্য কারও নাম রাখার ক্ষেত্রে পাঁচবার ভাবতে হবে ৷"

​নতুন নামকরণের রূপরেখা এবং প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য পদ্মশ্রী স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । বিরোধী শিবিরের উদ্দেশে তিনি বিধানসভায় জানান, "আপনাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে পদ্মশ্রী স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজের নেতৃত্বে নতুন করে নামকরণ মূল্যায়নের জন্য একটি কমিটি আমি ঘোষণা করছি । আপনারাই বলেছেন মূল্যায়ন ।" নামকরণের প্রস্তাব জমা দেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, "পদ্মশ্রী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজি মহারাজ একটি কমিটির নেতৃত্ব দেবেন । তাঁর যা প্রস্তাব আছে সেখানে দেবেন ।"

​রাজনৈতিক এবং সামাজিক মহলে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে । সুরাবর্দির নাম পরিবর্তন এবং নতুন মূল্যায়ন কমিটি গঠন বাংলার ইতিহাস পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে একটি বড়সড় পদক্ষেপ হতে চলেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
SWAMI PRADIPTANANDA
শুভেন্দু অধিকারী
সুরাবর্দি
SUHRAWARDY

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