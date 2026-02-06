ETV Bharat / state

এই বাজেট 'নির্বাচনী ইস্তাহার'! অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে মহিলাদের 3 হাজারের প্রতিশ্রুতি শুভেন্দুর

বাম আমলের বয়স্ক প্রাক্তন বিধায়কদের আর্থিক কষ্টের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অনেকের ওষুধ কেনার টাকা থাকে না ।

বিধানসভায় রাজ্য বাজেট বিতর্কে বিস্ফোরক শুভেন্দু (নিজস্ব চিত্র)
Published : February 6, 2026 at 2:55 PM IST

কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভায় রাজ্য বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে কার্যত ঝোড়ো ইনিংস খেললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পেশ করা বাজেটকে 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' বলতে নারাজ তিনি ৷ বরং একে সরাসরি 'নির্বাচনী ইস্তাহার' এবং 'ভোটের লিফলেট' বলে কটাক্ষ করলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক । বৃহস্পতিবার বিধানসভার অধিবেশনে জবাবি ভাষণে শুভেন্দু অধিকারী একদিকে যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে বিজেপির 3000 টাকার পালটা প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলেন, তেমনই বেকারত্ব ও বিধায়ক তহবিল নিয়ে রাজ্য সরকারকে একহাত নিলেন ।

বাজেটকে 'ভোটের লিফলেট' বলে কটাক্ষ

এদিন বক্তব্যের শুরুতেই বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ীর প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, ভোটের বছরে সাধারণত তিন-চার মাসের জন্য সরকারি খরচ চালানোর অনুমোদন বা 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' পাশ করানো হয় । কিন্তু রাজ্য সরকার সেই সাংবিধানিক প্রথা ভেঙে পূর্ণাঙ্গ বাজেটের মতো একের পর এক প্রকল্প ঘোষণা করেছে ।

ETV BHARAT
বিধায়ক তহবিল বৃদ্ধিরও আবেদন শুভেন্দুর (নিজস্ব চিত্র)

বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, "নির্বাচনকে সামনে রেখেই এই বাজেট তৈরি করা হয়েছে । এটা কোনও ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট নয়, এটা ভোটের প্রচারের লিফলেট মাত্র ।" তিনি প্রশ্ন তোলেন, এপ্রিল মাস থেকে বর্ধিত ভাতা কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে, অথচ তখন রাজ্যে নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হয়ে যাওয়ার কথা । ফলে এই ঘোষণা আদতে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল ।

স্মরণ করালেন অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের প্রতিশ্রুতি

রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণাকে টেক্কা দিতে এদিন বিধানসভাতেই বিজেপির প্রতিশ্রুতি ফের একবার স্পষ্ট করেন শুভেন্দু । তিনি বলেন, "আপনারা 500 থেকে 1000 করেছেন । আমরা বলছি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের মাধ্যমে মা-বোনেদের মাসে 3000 টাকা করে দেওয়া হবে । সঙ্গে থাকবে সম্পূর্ণ সুরক্ষা ।"

'যুবসাথী' আসলে লজেন্স

একইসঙ্গে বেকার যুবকদের জন্য বরাদ্দ 'যুবসাথী' প্রকল্পের ভাতা 1500 টাকাকে 'লজেন্স' বলে কটাক্ষ করেন তিনি । তাঁর দাবি, রাজ্যের এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে লক্ষ লক্ষ যুবক নাম লিখিয়ে বসে আছেন, এসএসসি-পিএসসি দুর্নীতিতে নিয়োগ বন্ধ, সেখানে এই সামান্য ভাতায় যুব সমাজের কোনও সুরাহা হবে না ।

বিধায়ক তহবিল বৃদ্ধির আবেদন

তবে রাজনৈতিক আক্রমণের পাশাপাশি এদিন বিরোধী দলনেতার গলায় শোনা গেল বিধায়কদের অধিকার ও উন্নয়নের দাবির সুরও । অর্থমন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের উদ্দেশে তিনি বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল (BEUP) বৃদ্ধির দাবি জানান । শুভেন্দু বলেন, "ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যেও বিধায়করা বছরে পাঁচ কোটি টাকা করে পান । আর আমাদের রাজ্যে মাত্র 60-70 লক্ষ টাকা । এই টাকায় কিছুই হয় না । আমি অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, দলাদলি ভুলে অন্তত দু'কোটি টাকা করে বিধায়ক তহবিল বরাদ্দ করুন ।"

এছাড়াও, প্রাক্তন বিধায়কদের পেনশন বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানান তিনি । বিশেষ করে বাম আমলের বয়স্ক প্রাক্তন বিধায়কদের আর্থিক কষ্টের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "অনেকের ওষুধ কেনার টাকা থাকে না । বর্তমানে এক্স-এমএলএদের পেনশন খুবই কম, এটা বাড়ানোর জন্য আমি অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি ।"

'বাংলা জিতবে সনাতন' স্লোগান

বক্তব্যের একদম শেষ লগ্নে বিধানসভা কক্ষের উত্তাপ বাড়িয়ে দেন বিরোধী দলনেতা । তাঁর নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় অধ্যক্ষ যখন তাঁকে থামতে বলেন, তখন শুভেন্দু স্লোগান তুলে বলেন, "যতই করো আক্রমণ, বাংলা জিতবে সনাতন ।" তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে শাসকদলের বেঞ্চ থেকে তীব্র হট্টগোল শুরু হয় । স্পিকারের লালবাতি জ্বলে ওঠার পরেও নিজের বক্তব্যে অনড় থেকে শুভেন্দু দাবি করেন, তৃণমূল যতই চেষ্টা করুক, লোকসভা ভোটে তাদের ভরাডুবি নিশ্চিত । তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, "বসিরহাটে সন্দেশখালিতে বাঘের পিঠে সওয়ারি হয়েছেন, এবার বাঘই আপনাদের খাবে ।"

এদিন শুভেন্দুর বক্তৃতার সময় বারবার ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে বাধা আসার অভিযোগ ওঠে । পালটা স্লোগান ও টেবিল চাপড়ানির মধ্যেই নিজের বক্তব্য শেষ করেন বিরোধী দলনেতা । তবে বাজেট বিতর্কের দিনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বনাম বিজেপির 3000 টাকার প্রতিশ্রুতি এবং 'সনাতন' স্লোগান তুলে শুভেন্দু বুঝিয়ে দিলেন, লোকসভা ভোটের আগে বিধানসভাকেই তিনি প্রচারের অন্যতম মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন ।

সম্পাদকের পছন্দ

