রাজ্যে আরও 9 হাজার পুলিশ নিয়োগ, 2 বছরে উত্তরপ্রদেশকে টপকে যাওয়ার লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রীর

রাজ্যে আরও 9 হাজার পুলিশ নিয়োগ, 2 বছরে উত্তরপ্রদেশকে টপকে যাওয়ার লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী জানান, দেশে প্রতি এক লক্ষ মানুষে পুলিশের গড় 155 জন । উত্তরপ্রদেশে তা 200 । পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে কম, 105 জন ।
Published : October 12, 2026 at 4:31 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: মাতৃপক্ষের দ্বিতীয় দিনে নবনিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । রাজ্যে নভেম্বরের মধ্যে আরও নয় হাজার পুলিশ কর্মী নিয়োগের ঘোষণাও করেন তিনি ৷ তাঁর দাবি, দু'বছরের মধ্যে পুলিশের সংখ্যায় উত্তরপ্রদেশকে ছাপিয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গ ৷
এদিন তিনি জানান, আগের সরকারের তৈরি করা আইনি জটিলতা কাটিয়েই এই নিয়োগ সম্ভব হয়েছে । বিধানসভায় অধিবেশন বসিয়ে ওবিসি জট মুক্ত করেছে বর্তমান সরকার । সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের আইনি বাধা কাটাতে সরকারি আধিকারিকদের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি । নিয়োগ দ্রুত করতে রাতে বিশেষ বিমানে দিল্লি গিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রসচিব । সেই প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি কথা দিলাম আরও সাড়ে চার বছর এই সরকার আছে । কোথাও এতটুকু ত্রুটি হবে না । নিয়ম মেনে নিয়োগ হবে । ট্রাস্ট মি, বিলিভ মি ।"
রাজ্যে সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে থানা চালানোর কড়া সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, দেশে প্রতি এক লক্ষ মানুষে পুলিশের গড় 155 জন । উত্তরপ্রদেশে সেই সংখ্যা 200 । আর পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে কম, মাত্র 105 জন । এই ঘাটতি মেটাতে আগামী নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নয় হাজার নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারির ঘোষণা করেন তিনি । পাশাপাশি ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা পুলিশের চার হাজার কনস্টেবল নিয়োগ সম্পন্ন হবে । পিএসসি-র মাধ্যমে 650 জন ক্লার্ক এবং 1 হাজার 131 জন এসআই নিয়োগের প্রক্রিয়াও দ্রুত শেষ করা হবে ।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমি কথা দিয়ে গেলাম, পশ্চিমবঙ্গ উত্তরপ্রদেশের উপরে যাবে । দু'বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ উত্তরপ্রদেশের থেকেও পুলিশের সংখ্যায় বেশি থাকবে ।"
পুলিশ কর্মীদের বকেয়া ডিএ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়েও এদিন বড় ঘোষণা করেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রী জানান, পুরনো পুলিশ কর্মীদের দীর্ঘদিনের বকেয়া 20 শতাংশ ডিএ মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে । ফলে পুজোর আগেই তাঁরা মোট 38 শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন । আগামী 15 অক্টোবর তাঁদের অগ্রিম বেতনও দেওয়া হবে । রাস্তায় কর্মরত পুলিশদের জন্য হিডকো এবং এনকেডিএ-র তহবিল থেকে 20 হাজার রেনকোট, ছাতা ও গামবুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে । কর্মীদের রেশন ভাতা 1500 টাকা থেকে বাড়িয়ে 2000 টাকা করা হয়েছে । সপ্তম পে কমিশন কার্যকর করতে প্রবীণ আইএএস অফিসার নবীন প্রকাশের নেতৃত্বে কমিটি গঠনের কথাও জানান তিনি ।
নবনিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের কড়া ভাষায় কর্তব্যের পাঠ দেন মুখ্যমন্ত্রী । দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ার ডাক দিয়ে তিনি বলেন, "রাষ্ট্র প্রথম, এটা মাথায় রেখে কাজ করবেন । অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদেরকে তাড়াবেন । সমস্ত অবৈধ কাজ থেকে দূরে থাকবেন ।"
রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের কথা মাথায় রেখে পুলিশকে আরও দক্ষ করতে বিশেষ প্রশিক্ষণের ঘোষণাও করেন তিনি । আগামী দিনে অসমের লাচিত বরফুকান পুলিশ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং গুজরাতের রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্য পুলিশের কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হবে । বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও চিন সীমান্তের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "শুধু একা আর্মি বিএসএফ লড়বে না । আপনাকেও প্রয়োজন হলে লড়তে হবে ।"