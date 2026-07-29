গোর্খাল্যান্ড নিয়ে সুর নরম গুরুংয়ের, মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবসে পাহাড়ে যাচ্ছেন শুভেন্দু

গোর্খাল্যান্ড নিয়ে সুর নরম গুরুংয়ের, মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবসে পাহাড়ে যাচ্ছেন শুভেন্দু
এ দিনের বৈঠকে পাহাড়ের একাধিক জ্বলন্ত সমস্যা এবং প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ।
Published : July 29, 2026 at 3:16 PM IST
কলকাতা, 29 জুলাই: কলকাতার ময়দানে পিডব্লিউডি তাঁবুতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সারলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতা বিমল গুরুং । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি এবং রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং-ও। এই বৈঠকের পরই পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে ।
গুরুংয়ের বিশেষ আমন্ত্রণে আগামী অক্টোবর মাসের সাত তারিখ পাহাড় সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । রাজনৈতিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ওই দিনটি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবস । সেই অনুষ্ঠানেই মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে বলে বৈঠক শেষে দাবি করেছেন খোদ বিমল গুরুং ।
এ দিনের বৈঠকে পাহাড়ের একাধিক জ্বলন্ত সমস্যা এবং প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে । পাহাড়ের পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা অভাব-অভিযোগ রয়েছে । বৈঠকে পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং উপস্থিত থাকায় নানা সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত মিলেছে । বৈঠক শেষে জানা যায়, মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশে পাহাড়ের পরিবহণ সমস্যা খতিয়ে দেখতে আগামী সোমবারই দার্জিলিং সফরে যাচ্ছেন পরিবহণ মন্ত্রী । শুধু পরিবহণ নয়, পাহাড়ের স্কুলগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে চলা শিক্ষক ঘাটতি এবং চা-বাগানের নানা সমস্যা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মোর্চা নেতাদের একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে । বহু স্কুলেই পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, যা নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন গুরুংরা ।
সিঙ্কোনা বাগানের সমস্যা মেটানোর বিষয়েও বৈঠকে ইতিবাচক সাড়া মিলেছে । বৈঠক শেষে বিমল গুরুং বলেন, "সিঙ্কোনা বাগানের ইস্যু নিয়ে আমরা যা যা প্রস্তাব রেখেছি, তা পূরণ করার এবং রোজগার বৃদ্ধির আশ্বাস দিয়েছেন তিনি । বদলি এবং নতুন নিয়োগ নিয়েও কথা হয়েছে । সোমবার পরিবহণ মন্ত্রী সেখানে আসছেন । শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে বসেও আমরা আলোচনা করব । সিএম বলেছেন, পিডব্লিউডি এবং সড়ক মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে রাস্তার সমস্যার সমাধান করা হবে ।"
পাহাড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আসন্ন জিটিএ নির্বাচন নিয়েও এ দিন ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরি হয়েছে । গুরুং তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করেছেন যে, জিটিএ নিয়ে শিলিগুড়িতে খুব শীঘ্রই একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হতে চলেছে । তিনি জানান, "আগামী দিনে জিটিএ নিয়ে কথা হচ্ছে । আমরা তিন বিধায়ক, সাংসদ এবং পাহাড়ের মন্ত্রী বিশাল লামা-সহ সকলে মিলে শিলিগুড়িতে বসে আলোচনা করব । তার পরেই আমরা সমাধানসূত্র বের করব ।"
তবে এ দিনের বৈঠকে রাজনৈতিক মহলের নজর সবচেয়ে বেশি আটকেছে গোর্খাল্যান্ড ইস্যুতে । 2017 সালে 104 দিনের পাহাড় বনধ এবং লাগাতার রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পর থেকে আলাদা রাজ্যের দাবি অত্যন্ত জোরালো হয়ে উঠেছিল । কিন্তু এ দিনের বৈঠকের পর গুরুং বা রোশন গিরিদের গলায় সেই কট্টরপন্থার চেনা সুর শোনা যায়নি । বরং আলাদা রাজ্যের দাবির প্রশ্নে যথেষ্ট নমনীয় দেখিয়েছে মোর্চা নেতৃত্বকে । এখনই গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে নতুন করে কোনও অশান্তি বা আন্দোলনের পথে না-হেঁটে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেই তাঁরা যে সমাধান চাইছেন, তা কার্যত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ।
এই প্রসঙ্গে গুরুংয়ের মন্তব্য, "রাজনৈতিক সমাধানের জন্য ভারত সরকারের মাধ্যমে যে কাজ হচ্ছে, সেই হিসাব অনুযায়ী আমাদের এগোতে হবে ।"
বৈঠকের বিষয়বস্তু এবং পাহাড়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে প্রশ্ন করা হলে তিনি অবশ্য অত্যন্ত সতর্ক প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন । সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "এই বিষয়ে ঠিক আমি বলতে পারব না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিলস দেখছেন। আমাদের এই বিষয়টি আলোচনা করে আগে নিয়ে যাওয়া হবে ।"
সব মিলিয়ে, গুরুং-শুভেন্দু বৈঠকের পর পাহাড়ের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে উন্নয়নের পথেই যে সরকার ও মোর্চা যৌথভাবে হাঁটতে চাইছে, তা এ দিনের সিদ্ধান্তে অনেকটাই পরিষ্কার ।