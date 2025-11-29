রিচা ঘোষ সোনার লক্ষ্মী মেয়ে, বিশ্বজয়ী উইকেট কিপারের সঙ্গে দেখা করে গর্বিত শুভেন্দু

রিচা ঘোষ সোনার লক্ষ্মী মেয়ে, বিশ্বজয়ী উইকেট কিপারের সঙ্গে দেখা করে গর্বিত শুভেন্দু
শনিবার শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে রিচা ঘোষের বাড়িতে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ রিচার হাতে কিছু উপহার তুলে দেন৷ সেখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাও বলেন রিচার সঙ্গে৷
শিলিগুড়ি, 29 নভেম্বর: বিশ্বকাপ জয়ী রিচা ঘোষের সঙ্গে দেখা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে তিনি সোজা চলে যান শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে রিচার বাড়িতে৷ রিচার হাতে রূপো দিয়ে তৈরি ভারতের মানচিত্র-সহ সোনার চেন ও আরও একাধিক উপহার তুলে দেন তিনি। বেশ খানিকক্ষণ কথা বলেন রিচার সঙ্গে। তবে শুধু খেলাধুলা নয়, রিচা ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আরও অনেক বিষয়েই আলোচনা করেন বিরোধী দলনেতা৷
পরে বাইরে এসে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "ও শুধু সোনার মেয়ে নয় , ও লক্ষ্মী মেয়েও বটে। নানাবিধ কথা হয়েছে৷ ও শুধু খেলাধুলো নয়, সবই পারে৷ কাজেই ও সোনার লক্ষ্মী মেয়ে। আপ্যায়নের ক্ষেত্রে রিচার যা ভূমিকা এবং ও রান্নাও পারে৷ কাজেই ও লক্ষ্মী মেয়েও বটে। ওর বাবার সঙ্গে অনেকদিন আগেই কথা হয়েছে৷ আমি ওর বাড়িতে দেখা করতে চেয়েছিলাম। ওর কিছু দায়িত্ব, সেগুলো পূরণ করে খানিকটা সময় বের করতে পেরেছে, ওর সঙ্গে দেখা করলাম। আমরা গর্বিত।"
অন্যদিকে রিচার নামের স্টেডিয়ামকে কেন্দ্র করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "করলে ভালো৷ এই সরকারের আয়ু তো বেশিদিন নেই। এই সরকার ক’টা স্টেডিয়াম বানিয়েছে, আমার অন্তত অভিজ্ঞতা নেই। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি। রাজনৈতিক লোকেরা সবটাই রাজনীতি মনে করে করে।"
এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়, ফাঁসিদেওয়া দুর্গা মুর্মু-সহ দলের অন্যান্য কর্মীরা।
এদিকে উত্তরবঙ্গের বিষয়কে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারকে একহাত নিয়ে তিনি বলেন, "উত্তরবঙ্গ কিছুই পায়নি। চা-বাগান এখানে সবথেকে বেশি বন্ধ হয়েছে৷ কাঠ থেকে বালি পাচার এখানে বেশি। মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত একটা ভালো হাসপাতাল নেই। হাসিমারায় বিমানবন্দরের জন্য জমি দেবে না রাজ্য সরকার। এইমসের জন্য জমি দেবে না। এই সরকারের ভূমিকা উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে খুবই নেগেটিভ। মুখ্যমন্ত্রী কার্যত এখানে বেড়াতে আসেন৷"
মহাকাল মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আমরা রাম মন্দির বানিয়েছি হিন্দুদের টাকায়। সরকারি টাকায় মন্দির হয় না৷ এইভাবে হিন্দু ধর্মকে অপব্যবহার করা যায় না। রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন তিনিই একমাত্র নেত্রী, যিনি রাজনৈতিক কর্মসূচি রেখেছিলেন৷ এ সব করে হিন্দুদের টুপি পরানো যাবে না।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘শিলিগুড়িতে একাধিক হিন্দু মন্দির তৈরি হচ্ছে হিন্দুদের অর্থে৷ নতুন করে ভোটের আগে ঢপবাজি করলেও লোকে জানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদ্যপ্রান্ত হিন্দু বিরোধী ও উত্তরবঙ্গ বিরোধী। আমরা ক্ষমতায় এলে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের অগ্রাধিকার পাবে।"