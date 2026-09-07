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বাল্যবিবাহ-নাবালিকা মাতৃত্ব রুখতে কড়া প্রশাসন, চিরতরে সরকারি সুবিধা বন্ধের হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, বাল্যবিবাহ-নাবালিকা মাতৃত্ব রুখতে দোষীদের বিরুদ্ধে পকসো ও বিএনএস-এর অধীনে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হবে ।

Representative Image
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2026 at 5:55 PM IST

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কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: এবার বাল্যবিবাহ এবং নাবালিকা মাতৃত্ব রুখতে তৎপর রাজ্য । এই দুই ক্ষেত্রে দেশে প্রথম স্থানে উঠে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ, যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সোমবার নবান্নে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, বাল্যবিবাহ এবং নাবালিকা মাতৃত্ব রুখতে এবার কড়া আইনি পদক্ষেপের পথে হাঁটছে রাজ্য সরকার । দোষীদের বিরুদ্ধে পকসো এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অধীনে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হবে । পাশাপাশি, অপরাধীদের সমস্ত রকম সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হবে ।

এনিয়ে পরিসংখ্যান দেওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমরা দু’টো বিষয়ে ভারতবর্ষে এখন প্রথম । সবই বিগত সরকারের কুফল । একটা হচ্ছে 18 বছরের নীচে বিবাহ এবং সন্তান প্রসব ।’’

Suvendu Adhikari
সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের 1 জানুয়ারি থেকে 30 জুন-এই ছ'মাসে রাজ্যে প্রায় 60 হাজার নাবালিকা মাতৃত্বের ঘটনা সামনে এসেছে । স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদ । সেখানে নাবালিকা প্রসূতির সংখ্যা 12 হাজার 847 জন । এরপরেই দক্ষিণ 24 পরগনা (4178), পূর্ব বর্ধমান (3777) এবং মালদা (3743) ।

স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই সব ক’টি প্রসবই হয়েছে সরকারি হাসপাতালে । মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যে এই নাবালিকাদের স্বামীদের স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে শোকজ নোটিশ পাঠানো শুরু হয়েছে । এক মাসের মধ্যে তাঁদের বয়স প্রমাণ করতে হবে । স্ত্রীর বয়স অন্তত 18 এবং স্বামীর 21 বছর না হলে কড়া আইনি পদক্ষেপ করবে পুলিশ । এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা স্পষ্ট করে তিনি বলেন, ‘‘প্রমাণ যদি না করেন, ডিজিপি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী কাজ করবেন ।’’

বাল্যবিবাহ রোধে 2006 সালের আইন এবং পকসো আইনের বিভিন্ন ধারা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী কড়া হুঁশিয়ারি দেন । তিনি জানান, শুধু স্বামী নয়, বিয়েতে মদতদাতা পুরোহিত, কাজী বা বাবা-মা-কাউকেই রেয়াত করা হবে না । পকসো আইনের 4 এবং 6 নম্বর ধারা অনুযায়ী যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, এমনকী মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে । তাঁর কথায়, ‘‘যারা 18 বছরের নীচে বিয়ে করেছে এবং টিনএজ ডেলিভারি হয়েছে, তারা প্রথমে পকসো আইনে জেলে চলে যাবেন । আমরা শোকজ করছি ৷ পরে সরকারের সব সুবিধা বন্ধ করব আমরা । রাস্তায় গড়াগড়ি খেলেও পাবে না ।’’

বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে পরিচয়পত্রের তথ্যে অসঙ্গতি ধরা পড়লে স্কুল সার্টিফিকেট বা অন্যান্য নথি খতিয়ে দেখা হবে । ধর্ম বা জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে এই পদক্ষেপ করা হবে বলে তিনি জানান । পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 15 থেকে 17 বছর বয়সীদের মধ্যে 53 শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের ৷ নজিরবিহীন এই সংখ্যা দেখে খোদ মুখ্যমন্ত্রী আক্ষেপের সুরে বলেছেন, ‘‘আমাদের রাজ্যে জেলও নেই এত । সবচেয়ে বড় জেল বহরমপুর, সেখানে হাজার 700 জন থাকতে পারে ৷ এটা ছ’মাসের হিসাব ৷ এরপরের হিসাব নিলে কী হবে ?’’

প্রশাসন যে এবার কড়া হাতে বাল্যবিবাহ এবং নাবালিকা মাতৃত্ব আটকাতে বদ্ধপরিকর, নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে সেই বার্তাই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ।

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TAGGED:

CHILD MARRIAGE
UNDERAGE MOTHERHOOD
বাল্যবিবাহ
নাবালিকা মাতৃত্ব
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