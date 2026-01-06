'যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী, ততদিন আদালতে আসতে হবে', মন্তব্য শুভেন্দু'র

'যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী, ততদিন আদালতে আসতে হবে', মন্তব্য শুভেন্দু'র
তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া এফআইআর খারিজের আবেদন করে মামলা দায়ের করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর বিশ্বাস, এবার ক্ষমতায় আসবে বিজেপি ৷
Published : January 6, 2026 at 7:03 PM IST
কলকাতা, 6 জানুয়ারি: কলকাতা হাইকোর্টে মামলার কাজে এসে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এদিন আদালত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বঙ্গ বিজেপি'র অন্যতম শীর্ষ নেতা বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন মুখ্যমন্ত্রী আছেন, ততদিন আমায় আদালতে আসতে হবে ৷"
আগামী মার্চ-এপ্রিলে রাজ্যে বিধানসভা ভোট ৷ এবারের নির্বাচনে রাজ্যে তৃণমূলের শাসন শেষ হওয়ার হুঁশিয়ারি শুভেন্দু একাধিকার বিভিন্ন জনসভা থেকে ঘোষণা করেছেন ৷ মঙ্গলবার খোদ কলকাতা হাইকোর্টে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন মুখ্যমন্ত্রী আছেন, ততদিন আমাকে এখানে হাইকোর্টে আসতে হবে ৷ তবে আশা করি, এপ্রিল মাসের পর আর আসতে হবে না ৷"
গত 3 জানুয়ারি মালদার চাঁচলের কলমবাগানের সভা ছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ৷ ওই সভা থেকে তিনি তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন ৷ তাঁকে ডাকাত, লম্পট, চরিত্রহীন বলে তোপ দাগেন বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা ৷ এনিয়ে ওইদিন রাতেই শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
গত লোকসভা নির্বাচনে মালদা উত্তর কেন্দ্র থেকে ঘাসফুলের প্রার্থী হয়েছিলেন তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এনিয়ে শুভেন্দু সভা থেকে বলেন, "প্রসূন একটা ডাকাত, লম্পট, চরিত্রহীন ৷ ইয়াসিনকে নিয়ে ও ভোট লুট করতে গিয়েছিল ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী রুখে দেয় ৷ ও এখনও সরকারি কোষাগার থেকে মাসে এক লাখ 20 হাজার টাকা মাইনে তোলে ৷ ওকেই আবার উত্তর মালদায় তৃণমূলের দলীয় পদে বসানো হয়েছে ৷"
তাঁর এহেন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে চাঁচল থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগে প্রসূন জানান, শুভেন্দু অধিকারী এদিন যা বলেছেন, তাতে আইনশৃঙ্খলা শুধু নয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ৷ তিনি (বিরোধী দলনেতা) তৃণমূলের অন্য নেতাদের সঙ্গে তাঁকেও ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন এবং মিথ্যা কথা বলছেন ৷ এই কাজের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা করার জন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন প্রাক্তন আমলা ৷ এই বিষয়ে জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, "অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷"
এরপর শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে পুলিশ ৷ বিরোধী দলনেতা এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন এবং হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়কের অভিযোগ, প্রভাব খাটিয়ে ওসি-কে দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করানো হয়েছে ৷ সেই এফআইআর খারিজের আবেদন নিয়ে আদালতে মামলা করেন শুভেন্দুর আইনজীবী ৷ উল্লেখ্য মালদা তৃণমূলের সহ-সভাপতি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ডিরেক্টরটের আইনি পরামর্শদাতা ৷ শুভেন্দুর অভিযোগ, প্রাক্তন আমলা থানার ওসির চেয়ারে বসে প্রভাব খাটাচ্ছেন ৷ এই অভিযোগ তুলে ভিডিয়ো ফুটেজ যুক্ত করে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে মামলা দায়ের করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷