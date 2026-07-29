গুরু পূর্ণিমায় বেলুড় মঠে মুখ্যমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট মহারাজকে প্রণাম ও উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা

গুরু পূর্ণিমায় বেলুড় মঠে মুখ্যমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট মহারাজকে প্রণাম ও উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা
বিশেষ সাক্ষাতের সময় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট মহারাজকে একটি পদ্মের মালা এবং একটি দেবী কালীর মূর্তি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয় ।
Published : July 29, 2026 at 4:21 PM IST
কলকাতা, 29 জুলাই: গুরু পূর্ণিমায় ফের বেলুড় মঠে উপস্থিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বুধবার বেলা আনুমানিক 11টা নাগাদ তিনি বেলুড় মঠ চত্বরে পৌঁছন । গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে সকাল থেকেই মঠে পুণ্যার্থী ও ভক্তদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো । গাড়ি থেকে নেমে মুখ্যমন্ত্রী মিশনের মূল কার্যালয়ের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় উপস্থিত অনেক দর্শনার্থীই এগিয়ে আসেন । তাঁদের সঙ্গে কুশল ও সৌজন্য বিনিময় করেন শুভেন্দু ।
এরপর তিনি সরাসরি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী গৌতমানন্দজির কক্ষে যান । সেখানে প্রেসিডেন্ট মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানান এবং তাঁর চরণ ছুঁয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন । এই বিশেষ সাক্ষাতের সময় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট মহারাজকে একটি পদ্মের মালা এবং একটি দেবী কালীর মূর্তি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয় । মহারাজও তাঁকে আন্তরিক আশীর্বাদ জানান । একই সঙ্গে কক্ষে উপস্থিত অন্যান্য প্রবীণ সন্ন্যাসীদেরও প্রণাম জানান মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁদের হাতেও উপহার সামগ্রী তুলে দেন ।
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শীর্ষ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ একান্ত আলোচনা হয় মুখ্যমন্ত্রীর । সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এই আলোচনার বড় অংশ জুড়ে ছিল রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণমুখী ভাবনার প্রসঙ্গ । রাজ্যের প্রশাসনিক ও সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মহারাজদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘক্ষণ কথা হয় ।
উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সুদীর্ঘ ও নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে, যা তাঁর কৈশোরকাল থেকেই গড়ে উঠেছিল । তিনি যখনই কলকাতায় আসেন, সময় সুযোগ করে বেলুড় মঠে গিয়ে প্রেসিডেন্ট মহারাজ-সহ অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন ও আশীর্বাদ নেন । বাংলায় রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর প্রধানমন্ত্রী মোদির সেই ঐতিহ্য ও আদর্শের পথ অনুসরণ করেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বেলুড় মঠে যাতায়াত শুরু করেন । মাত্র দু’মাসের ব্যবধানে ফের গুরু পূর্ণিমার এই বিশেষ লহমায় তাঁর বেলুড় মঠ সফর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে ।
প্রেসিডেন্ট মহারাজ ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আলোচনা পর্ব শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ মঠের শান্ত ও পবিত্র চত্বর ঘুরে দেখেন । মঠ চত্বরের পরিবেশ প্রত্যক্ষ করার পর তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করেন ।