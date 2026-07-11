বারুইপুর সফরে শুভেন্দু, গণপিটুনিতে মৃত্যুর মামলায় গ্রেফতার আরও 3
শুক্রবার গভীর রাতে বারুইপুর জেলা পুলিশ, এসটিএফ এবং স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের যৌথ বাহিনী গণপিটুনির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ।
Published : July 11, 2026 at 12:28 PM IST
বারুইপুর, 11 জুলাই: বারুইপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনাকে ঘিরে রাজ্য সরকারের তৎপরতা অব্যাহত । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের পাশাপাশি গণপিটুনিতে নিহত ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের মৃত্যুর ঘটনাতেও তদন্তে গতি এনেছে পুলিশ । সেই তদন্তেই আরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এই পরিস্থিতির মধ্যেই শনিবার বারুইপুর সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর সফরকে ঘিরে জোর তৎপরতা রয়েছে পুলিশ ও প্রশাসনের ৷ এদিন সূর্যপুরে নতুন পুলিশ ফাঁড়ির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে বারুইপুর জেলা পুলিশ, এসটিএফ এবং স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের যৌথ বাহিনী বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায় । সেই অভিযানে গণপিটুনির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এই তিনজনকে গ্রেফতারের পর গণপিটুনি মামলায় মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 38। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, সিসিটিভি ফুটেজ, মোবাইল ফোনের তথ্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে ধারাবাহিকভাবে গ্রেফতার করা হচ্ছে ।
মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের সফরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ছিল সূর্যপুর হাটের কাছে নবনির্মিত পুলিশ ফাঁড়ির উদ্বোধন । গত মঙ্গলবার বারুইপুর পুলিশ সুপারের দফতরে নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে বৈঠকের পর তাঁদের দাবি মেনে সূর্যপুরে একটি নতুন পুলিশ ফাঁড়ি তৈরির ঘোষণা করেছিলেন তিনি । সেই ঘোষণার মাত্র চারদিনের মধ্যেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চারতলা একটি ভাড়াবাড়িতে ফাঁড়ির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে ।
নতুন পুলিশ ফাঁড়িতে আধুনিক পরিকাঠামোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । দ্বিতীয় তলায় থাকছে আউটপোস্ট ইনচার্জের দফতর এবং অভিযোগ জানানোর জন্য পৃথক কক্ষ । নিয়মিত মহিলা পুলিশ আধিকারিক সেখানে দায়িত্ব পালন করবেন, যাতে নারী ও শিশু সংক্রান্ত অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ করা যায় । এছাড়া লকআপের ব্যবস্থা এবং রিজার্ভ ফোর্সের থাকার জন্য বিশেষ ক্যাম্পও তৈরি করা হয়েছে । প্রশাসনের আশা, এই ফাঁড়ি চালু হলে সূর্যপুর-সহ আশপাশের এলাকায় পুলিশি নজরদারি আরও জোরদার হবে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহজ হবে ।
গণপিটুনিতে নিহত ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের বাড়িতে এদিন যান শুভেন্দু অধিকারী । ইন্দ্রজিৎের পরিবার প্রথম থেকেই দাবি করে আসছে, তিনি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না এবং ভুলবশত জনতার হামলার শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের কথাও শুনেছেন । সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী নির্যাতিতা নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেবেন ।
মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে শুক্রবার প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের আইজি কঙ্করপ্রসাদ বারুইপুরের নির্যাতিতা নাবালিকা এবং ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের বাড়ি পরিদর্শন করেন । তিনি নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন । একই দিনে প্রশাসনের উদ্যোগে ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের বাড়ির প্রয়োজনীয় মেরামতির কাজও করা হয় । পাশাপাশি বাড়ির চারপাশে একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে । এই ক্যামেরাগুলির মাধ্যমে বারুইপুর থানা থেকে সার্বক্ষণিক নজরদারি চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে ।
শুধু এই দুই পরিবারই নয়, বারুইপুরের ফুলতলায় নিহত কিশোর প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের পরিবারের সঙ্গেও দেখা করবেন মুখ্যমন্ত্রী । প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁদের বারুইপুর পুলিশ সুপারের দফতরে ডাকা হয়েছে । সেখানে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং ঘটনার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কেও খোঁজ নেবেন ।
বারুইপুরে সাম্প্রতিক একাধিক অপরাধমূলক ঘটনার পর রাজ্য সরকারের এই ধারাবাহিক পদক্ষেপকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল । একদিকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর বার্তাও দেওয়া হচ্ছে । নতুন পুলিশ ফাঁড়ি চালু হওয়ার ফলে সূর্যপুর এলাকায় আইনশৃঙ্খলা আরও শক্তিশালী হবে বলেই আশা করা হচ্ছে ।