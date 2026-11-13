'আমার আনন্দ যেন অন্যের নিরানন্দের কারণ না-হয়', চন্দননগরে বার্তা শুভেন্দুর

'আমার আনন্দ যেন অন্যের নিরানন্দের কারণ না-হয়', চন্দননগরে বার্তা শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari on Chandannagar Jagaddhatri Puja: চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে আরও বড় রূপ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ শুভেন্দু অধিকারীর ৷ পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ।
Published : November 13, 2026 at 8:03 PM IST
চন্দননগর, 13 নভেম্বর: চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনেও যেন চোরবাগানের ছায়া ! না-কোনও দুর্ঘটনা নয় ৷ জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কথাতেই সেই ইঙ্গিত পাওয়া গেল ৷ তবে, তা সতর্কতা হিসেবে ৷ শুক্রবার চন্দননগরের আদি মা জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্ধোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখানেই তিনি আবেদন করেন, নিজের আনন্দ যেন অন্যের নিরানন্দের কারণ না-হয় ৷
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্যের শেষ দিকে শুভেন্দু বলেন, "আমি সকল আয়োজক, স্বেচ্ছাসেবক এবং দর্শনার্থীদের উদ্দেশে বলব, আপনারা পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলবেন ৷ মনে রাখবেন, আমার আনন্দ যেন অন্য কারও নিরানন্দের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় ৷ বাকি আমি মা জগদ্ধাত্রীর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে শক্তি দেন, যাতে রাজ্যকে আরও উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারি ৷"
স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের নেপথ্যে ছিল চোরবাগানের ঘটনা ৷ সেখানে দুর্গা-সপ্তমীতে অতিরিক্ত ভিড় ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কারণে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন 19 জন দর্শনার্থী ৷ তেমন কোনও ঘটনা যাতে চন্দননগরে না-ঘটে, এদিন সেই বার্তাই দিলেন শুভেন্দু ৷
কারণ, কলকাতার দুর্গাপুজোর মতোই লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর ভিড় হয় চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় ৷ মানুষের উপচে পড়া ভিড় সামাল দিতে পুলিশ-প্রশাসন তৎপর থাকে ৷ কিন্তু, সেখানে পুজো উদ্যোক্তা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ৷ তাই ভিড় নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে সহযোগিতার আবেদন করেছেন তিনি ৷
উল্লেখ্য, এ বছর থেকে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে স্টেট ফেস্টিভ্যাল হিসেবে ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার ৷ চন্দননগরের আদি মা জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন দিয়ে কার্যক্রম শুরু করেন শুভেন্দু ৷ আর এর জন্য তিনি হুগলির জেলাশাসক এবং চন্দনগর পুলিশ কমিশনারেটকে ধন্যবাদ জানান ৷
তিনি বলেন, "আমি কোথায় যাব সেটা দল বা আমি নিজে ঠিক করলেও, যেখানে যাচ্ছি সেখানকার প্রশাসনের একটা বড় ভূমিকা থাকে ৷ তাই আমার এখানে আসার জন্য হুগলির জেলাশাসক এবং চন্দননগেরর পুলিশ কমিশনারের ভূমিকা রয়েছে ৷ তাঁরাই আমাকে বলেছিলেন, আদি মা জগদ্ধাত্রী দিয়ে শুরু করতে ৷ তাই তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই ৷"
শুভেন্দু দাবি করেছেন, তাঁর মাত্র 6 মাসের সরকার ৷ তাই অল্প সময়ে চন্দননগরের বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য বিশেষ কিছু করতে পারেননি ৷ তবে, আগামী বছরে কয়েক শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর 'হারিয়ে যাওয়া গৌরব' তিনি ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ৷