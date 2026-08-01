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মিড-ডে মিলের জন্য ইসকনের মেগা কিচেনের উদ্বোধন, হাতা-খুন্তি হাতে রান্নাও করলেন মুখ্যমন্ত্রী

শনিবার তারাতলায় এই কিচেনের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি জানান, পড়ুয়াদের দাবি মেনেই মিড-ডে মিলে ডিম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

ISKCON Mid Day Meal Kitchen
মিড-ডে মিলের জন্য ইসকনের মেগা কিচেনের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 1, 2026 at 8:44 PM IST

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কলকাতা, 1 অগস্ট: এবার থেকে কলকাতার স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল দেবে ইসকন ৷ সেই উদ্দেশ্যে শনিবার ইসকনের একটি রান্নাঘরের উদ্বোধন হল ৷ উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তারাতলার এই মেগা কিচেনে 500 স্কুলের জন্য মিড-ডে মিল রান্না হবে ৷ সেই মিড-ডে মিল খাবে 44 হাজার পড়ুয়া ৷

এদিন এই রান্নাঘরের উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে ডিমের প্রসঙ্গও আসে ৷ তিনি জানান, শিক্ষার্থীদের দাবির প্রেক্ষিতেই তাঁর সরকার আলাদাভাবে ডিম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বিরোধীদের সমালোচনার কারণে নয় । বিরোধীদের দাবিকে কোনও গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই ৷ কারণ, রাজ্যের বিধানসভায় 208 জন বিধায়ক নিয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে জনগণ বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছে ।

ISKCON Mid Day Meal Kitchen
মিড-ডে মিলের জন্য ইসকনের মেগা কিচেনের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, ইসকনকে দায়িত্ব দেওয়ার পর মিড-ডে মিলে কি ডিম পাওয়া যাবে ? এই নিয়ে গত প্রায় তিনমাস ধরে বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য সরকারকে ৷ যদিও গত বুধবার শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন যে, তাঁর সরকার মিড-ডে মিলের আওতায় পড়ুয়াদের আলাদাভাবে ডিম দেবে ৷ তার পরই বিষয়ে বিরোধীরা দাবি করেন যে তাদের প্রতিবাদের ফলেই সরকার সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হয়েছে ৷ সেই দাবিকেই শনিবার খারিজ করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

তিনি বলেন, “ইসকনের খাবারের তালিকায় ডাল, রাজমা, সয়াবিন ও পনির রয়েছে — যার সবক’টিতেই প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে ৷ এর সঙ্গে মরসুমি ফল যুক্ত হওয়ায়, তা পড়ুয়াদের জন্য একটি পুষ্টিকর আহার হয়ে উঠবে । আমরা ডিম আলাদাভাবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ কারণ, পড়ুয়া ও অভিভাবকরা আমিষ খাবারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন ৷”

ISKCON Mid Day Meal Kitchen
মিড-ডে মিলের জন্য ইসকনের মেগা কিচেনের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ (নিজস্ব ছবি)

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বিরোধী দল বা কোনও গণমাধ্যমকর্মী আমাদের যা করতে বলবেন, তা আমরা করব না ৷ বরং জনগণ যা চাইবে, আমরা সেটাই করব । 208 জন বিধায়ক নিয়ে জনগণের আশীর্বাদ তো আমাদের রয়েছেই ৷’’ বিরোধীদের সমালোচনা করে তিনি জানান, গত 49 বছর ধরে রাজ্যে প্রথমে 39 বছরের বাম শাসন এবং পরবর্তী 15 বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনের কারণে খাদ্যাভ্যাস নিয়ে মানুষের মানসিকতা একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়ে উঠেছে এবং এর ফলেই এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে । এখন যেহেতু একটি জাতীয়তাবাদী সরকার ক্ষমতায় এসেছে, সেই বিভ্রমও ধীরে ধীরে বদলে যাবে বলেও তিনি জানান ৷

প্রসঙ্গত, সরকারে আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন যে কলকাতার স্কুলগুলোতে মিড-ডে মিল দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হবে ইসকনকে ৷ 1 অগস্ট থেকে সেই দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য একটি পাইলট প্রকল্প শুরু হল ৷ এই প্রকল্পে কলকাতার সমস্ত সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে খাবার রান্না ও সরবরাহের দায়িত্ব ইসকনই পালন করবে । এর জন্য রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর এবং ইসকনের মধ্যে একটি চুক্তিও হয়েছে ৷

ISKCON Mid Day Meal Kitchen
মিড-ডে মিলের জন্য ইসকনের মেগা কিচেনের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ (নিজস্ব ছবি)

এর জন্য তারাতলায় ইসকনের একটি শাখা অন্নমৃতা ফাউন্ডেশনের রান্নাঘর উদ্বোধন হয় ৷ সেই উদ্বোধনের আগে শুভেন্দু অধিকারী একটি 'যজ্ঞে' অংশ নেন ৷ এরপরই ঘুরে দেখেন রান্নাঘরের সার্বিক পরিকাঠামো । কথা বলেন ইসকনের মহারাজ এবং রাঁধুনিদের সঙ্গে । স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে কীভাবে পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে বিপুল পরিমাণ খাবার তৈরি হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখেন । সব শেষে নিজেই তুলে নেন হাতা-খুন্তি । বিশাল পাত্রে মিড-ডে মিল রান্নার কাজে হাত লাগান তিনি । মুখ্যমন্ত্রী কিছু বৈদ্যুতিক গাড়িরও সূচনা করেন ৷ ওই গাড়িগুলিই স্কুলগুলিতে রান্না করা খাবার পৌঁছে দেওয়া হবে । এই উদ্যোগে সামিল হওয়ার জন্য তিনি ইসকনকে ধন্যবাদও জানান ৷

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘প্রাথমিক পর্যায়ে, ইসকন কলকাতা ও তার আশেপাশের 500টি স্কুলের 44 হাজার শিক্ষার্থীকে মধ্যাহ্নভোজন সরবরাহ করবে । আগামী তিন মাসের মধ্যে এই সুবিধা আড়াই লক্ষ শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং পর্যায়ক্রমে তা সমগ্র রাজ্যে সম্প্রসারিত করা হবে । আমরা প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিকস্তরের জন্য মাথাপিছু প্রতি বেলার খাবারের বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে 10 টাকা করেছি ৷’’

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইসকনের তৈরি খাবারের পাশাপাশি রাজ্য সরকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সপ্তাহে দু’দিন আলাদাভাবে সেদ্ধ ডিমও সরবরাহ করবে । সুষম পুষ্টি শিশুদের সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “বিশুদ্ধ নিরামিষ খাবার রান্নার ক্ষেত্রে ইসকনের একটি ঐতিহ্য রয়েছে এবং সরকার তাদের সেই নীতি থেকে সরে আসার জন্য কোনও চাপ সৃষ্টি করতে চায় না । আমরা ডিম আলাদাভাবে সরবরাহ করব । ওড়িশা সরকারও এই পদ্ধতি অনুসরণ করে । আমি আশা করি, বিরোধী পক্ষ এখন আশ্বস্ত হবে এবং তাদের হিংসাত্মক মনোভাব সংযত রাখবে ৷’’

ISKCON Mid Day Meal Kitchen
মিড-ডে মিলের জন্য ইসকনের মেগা কিচেনের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ (নিজস্ব ছবি)

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, এতদিন ধরে যারা মিড-ডে মিল প্রস্তুত করে আসছিলেন, তাঁদের কাউকেই ছাঁটাই করা হবে না ৷ বরং তাঁর সরকার ইতিমধ্যেই তাঁদের মাসিক পারিশ্রমিক 2 হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে 3 হাজার টাকা করেছে । এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনও উপস্থিত ছিলেন । উদ্বোধনী এই কর্মসূচিতে পাঁচটি স্কুলের প্রায় 40 জন শিক্ষার্থীও অংশ নেয় । আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো ইসকনের মাধ্যমে রাজ্যের ‘মিড-ডে মিল’ প্রকল্পের আওতায় খাবার প্রস্তুত ও বিতরণের প্রক্রিয়াকে সুবিন্যস্ত করা ।

ইসকনের মতো প্রতিষ্ঠান, যাদের গণ-রান্না এবং প্রসাদ বিতরণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে, তারা এই দায়িত্বে আসায় আশাবাদী অভিভাবক মহল । তাঁদের মতে, ইসকনের খাবার যেমন সুস্বাদু, তেমনই পুষ্টিকর । ফলে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য নিয়ে আর কোনও সংশয় থাকবে না । সব মিলিয়ে শনিবার থেকে রাজ্যের মিড ডে মিল ব্যবস্থায় এক নতুন এবং স্বাস্থ্যকর অধ্যায়ের সূচনা হল ।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি স্কুলে মিড ডে মিলের মান নিয়ে নানা সময়ে প্রশ্ন উঠেছে । কখনও খাবারে টিকটিকি বা আরশোলা মেলার অভিযোগ, কখনও আবার পুষ্টির অভাব ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে অসন্তোষ সামনে এসেছে । পড়ুয়াদের সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করতে তাই বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবছিল প্রশাসন । সেই ভাবনা থেকেই ইসকনকে মিড ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়ার এই পাইলট প্রকল্প বলে জানা গিয়েছে ৷

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ISKCON
MID DAY MEAL
শুভেন্দু অধিকারী
মিড ডে মিলে ডিম
ISKCON MID DAY MEAL KITCHEN

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