ETV Bharat / state

শপথ নিয়ে ব্রিগেড থেকে বিধানসভায় যাবেন শুভেন্দু, ছুটি বাতিল কর্মীদের

নীল-সাদার যুগ শেষ, গেরুয়া আলোয় সাজছে বিধানসভা ! আগামী 6 মাস বিধানসভার প্ল্যাটিনাম জুবিলি ভবনই হয়ে উঠবে অস্থায়ী সচিবালয় ৷

West Bengal Legislative Assembly
নীল-সাদার যুগ শেষ, গেরুয়া আলোয় সাজছে বিধানসভা (ছবি:পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 9, 2026 at 7:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 9 মে: রাজ্যে নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে সাজো সাজো রব রাজ্য বিধানসভায় ৷ শনিবার শপথের দিন প্রশাসনিক স্তরে যাতে কোনও খামতি না থাকে, তার জন্য বিধানসভার সমস্ত কর্মীর ছুটি বাতিল করা হয়েছে। ​বিধানসভা রং করা থেকে শুরু করে সংস্কারের কাজ চলছে জোরকদমে। বিধানসভাকে মুড়ে ফেলা হচ্ছে গেরুয়া আলোয় ৷

ইতিমধ্যেই বসানো হচ্ছে 350টি আলোর সেট। জানা গিয়েছে, শপথের পর শনিবারই বিধানসভায় এসে বসতে পারেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই বিষয়টি পুরোপুরি আনুষ্ঠানিক হলেও, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে বিধানসভায় যে সমস্ত ঘর এতদিন ধরে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে ছিল, শনিবার থেকে সেই সব ঘর খুলে দেওয়া হবে।

বিধানসভায় প্রশাসনিক 'ভোলবদল'-এর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। একে একে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নামফলক সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন সরকারি মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, প্রাক্তন উপ-মুখ্য সচেতক দেবাশিস কুমার, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর নামফলক খোলা হয়। প্রায় চার বছর পর খোলা হয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘর। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে ওই ঘরটি তালাবন্ধ ছিল। শুক্রবার তালা খুলে ঘরটি পরিষ্কার করা হয়েছে ৷ নামফলক সরানো হয়েছে। বিধানসভা সূত্রে খবর, ওই ঘরটিতে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর সচিবালয়ের কর্মীরা।

​এবার আর বিরোধী দলনেতা নয়, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিধানসভায় প্রবেশ করবেন শুভেন্দু। তাঁর বসার ব্যবস্থাও হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর পুরনো ঘরেই। প্রথমে ঠিক হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী বসবেন অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ে। কিন্তু নিরাপত্তারক্ষীদের কথা মাথায় রেখে এবং অন্য কয়েকটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে ঠিক হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরেই বসবেন শুভেন্দু। ইতিপূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে, মহাকরণে সংস্কারের জন্য আপাতত মাস ছয়েক বিধানসভা থেকেই সচিবালয় চালাবেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভার একই ক্যাম্পাসে থাকা প্ল্যাটিনাম জুবিলি হলে বসছে নতুন অস্থায়ী সচিবালয়।

​অন্যদিকে, প্রশাসনিক সদর দফতর নবান্ন থেকে ফের মহাকরণে ফেরানোর কাজ চলছে। 2013 সালে রাজ্যের প্রশাসনিক সদর গঙ্গার ওপারে নবান্নে সরিয়ে নিয়ে যান তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। তিনি জানিয়েছিলেন, বছর দশেকের মধ্যে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে সংস্কারের কাজ শেষ হলে আবার সচিবালয় ফিরবে সেখানে। কিন্তু কিছু দিন আগেও দেখা গিয়েছে, সংস্কারের কাজ 50 শতাংশও হয়নি। বিজেপি আগেই জানিয়েছিল, ক্ষমতায় এলে নবান্ন নয়, তাদের নতুন সরকার কাজ করবে মহাকরণ থেকেই।

​সেই মতো মহাকরণের তিন তলায় নতুন মুখ্যমন্ত্রীর জন্য একটি কক্ষ তৈরির কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। সচিবালয় নবান্নে তুলে নিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত রাইটার্সের দোতলার ঘরে বসতেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। অতীতে ওই ঘরেই বসেছেন জ্যোতি বসু থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরা। ভিভিআইপি ব্লকের তিন তলায় ঠিক তার উপরের ঘরটিই তৈরি করা হচ্ছে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর জন্য।

পূর্ত দফতরের কর্মীরা দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। বিজেপি সূত্রে খবর, শনিবার শপথগ্রহণ শেষে বিধানসভার পাশাপাশি মহাকরণেও যাবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। তিন তলার ঘরটিতে তিনি 'প্রতীকী' ভাবে বসবেন। বার্তা দেবেন, আগামী পাঁচ বছর সেখান থেকেই পরিচালিত হবে রাজ্যের সরকার। তবে মহাকরণের সংস্কারের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ আপাতত প্ল্যাটিনাম জুবিলি হল ও বিধানসভা থেকেই চলবে।

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI TO VISIT ASSEMBLY
WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY
SUVENDU TAKES OATH AS BENGAL CM
শপথ নিয়ে বিধানসভায় শুভেন্দু
SUVENDU ADHIKARI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.