মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম ঠাকুরবাড়িতে শুভেন্দু, যোগ দেবেন মতুয়া গোসাঁই সম্মেলনে

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম ঠাকুরবাড়িতে শুভেন্দু, যোগ দেবেন মতুয়া গোসাঁই সম্মেলনে
SUVENDU ADHIKARI VISITS THAKURBARI: মতুয়া ভোটের কথা মাথায় রেখে দেড় দশকে ঠাকুরবাড়িতে দেশের তাবড় নেতারা পা রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি এসেছেন দু'বার।
Published : October 31, 2026 at 10:03 PM IST
বনগাঁ, 31 অক্টোবর: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন তিনি বেশ কয়েকবার ঠাকুরবাড়িতে ঘুরে গিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর রবিবার প্রথমবার ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী। সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের দ্বিতীয় 'আন্তর্জাতিক গোঁসাই সম্মেলনে' যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে। দুপুরে শান্তনু ঠাকুরের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজও করবেন।
মতুয়া ভোট ব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে বিগত দেড় দশক ধরে ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে দেশের তাবড় নেতারা পা রেখেছেন। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঠাকুরবাড়িতে দু'বার এসেছেন। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও ঘুরে গিয়েছেন। আবার মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় মতুয়া ভোট ব্যাঙ্ক ধরে রাখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঠাকুরবাড়িতে একাধিকবার এসেছেন। তার অনেক আগে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি ঠাকুরনগর রেলস্টেশনকে মডেল স্টেশন হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। মতুয়া ধর্মের বড়মা প্রয়াত বীণাপাণি ঠাকুরকে বঙ্গবিভূষণ খেতাবও দিয়েছেন মমতা। বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন শুভেন্দু অধিকারীও ঠাকুরবাড়িতে বৈঠক করে গিয়েছেন।
মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর তিনি প্রথমবার ঠাকুরনগরে ঠাকুরবাড়িতে পা রাখতে চলেছেন। রবিবার ঠাকুরবাড়িতে সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গোসাঁই সম্মেলন রয়েছে। ওই সম্মেলনে যোগ দিতে মুখ্যমন্ত্রী আসবেন বলে খবর।
মুখ্যমন্ত্রীর আগমন ঘিরে শনিবার সারাদিন ছিল সাজো সাজো রব। জেলা প্রশাসন ও পুলিশের পদস্থ কর্তারা বারবার ঘুরে গিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরাও হেলিপ্যাড ও সভাস্থল পরিদর্শন করেছেন। কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর সমস্ত ব্যবস্থানায় তদারকি করেছেন।
জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর 12টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী ঠাকুরনগরে নামবেন। সেখান থেকে ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে মতুয়া সম্মেলন মঞ্চে বক্তব্য পেশ করবেন। দুপুর একটা নাগাদ শান্তনু ঠাকুরের বাড়িতে তিনি মধ্যাহ্নভোজ করবেন। তারপর একটি অভ্যন্তরীণ বৈঠক রয়েছে। ওই বৈঠকের শেষে মুখ্যমন্ত্রী আকাশ পথে কলকাতায় পাড়ি দেবেন।
এই প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুর বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মতুয়াদের সম্মেলনে যোগ দেবেন। মতুয়াদেরশ কিছু দাবিদাওয়া রয়েছে। প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেই দাবিদাওয়া পেশ করবেন। সম্মেলন মঞ্চে তিনি 40 থেকে 45 মিনিট থাকবেন। তারপর মধ্যাহ্নভোজ ও একটি অভ্যন্তরীণ বৈঠক সেরে কলকাতার দিকে রওনা দেবেন।"
সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক অনিমেষ বালা বলেন, "রবিবার মুখ্যমন্ত্রী মতুয়া গোসাঁইদের দ্বিতীয় বর্ষ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এবারের আসা আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার আমাদের সভায় আসছেন। আমরা যখন বিধানসভায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলাম, তখন তিনি আমাদের বলেছিলেন, হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর না থাকলে 90 শতাংশ সনাতনী মানুষ বিধর্মী হয়ে যেতেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথাটা আমাদের ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা অধীর আগ্রহে তাঁর আগমনের অপেক্ষা করছি।"