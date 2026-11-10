বীরসার মূর্তি উন্মোচনে 18 নভেম্বর কুমারগ্রামে শুভেন্দু ! 20 হাজার মানুষের জমায়েতের প্রস্তুতি

বীরসার মূর্তি উন্মোচনে 18 নভেম্বর কুমারগ্রামে শুভেন্দু ! 20 হাজার মানুষের জমায়েতের প্রস্তুতি
Suvendu Adhikari to visit Kumargram: গোটা অনুষ্ঠানস্থল সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় রাখার পাশাপাশি ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারির পরিকল্পনা রয়েছে ।
Published : November 10, 2026 at 9:49 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 10 নভেম্বর: জনজাতীয় গৌরব সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠান ঘিরে উত্তরবঙ্গে বড় কর্মসূচির প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য সরকার । আগামী 18 নভেম্বর আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামে আসার কথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর । রায়ডাক গল্ফ কোর্স মাঠে জনজাতির জননায়ক বীরসা মুণ্ডার মূর্তি উন্মোচন করবেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে মঙ্গলবার অনুষ্ঠানস্থল পরিদর্শন করে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী বিশাল লামা ও মনোজ কুমার ওরাওঁ । নিরাপত্তা থেকে শুরু করে মঞ্চ, পানীয় জল, যান চলাচল, সব দিকেই বিশেষ নজর প্রশাসনের ।
15 নভেম্বর বীরসা মুণ্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দেশজুড়ে পালিত হয় জনজাতীয় গৌরব দিবস । সেই উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে জনজাতীয় গৌরব সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে । বিভিন্ন ব্লক, স্কুল এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে । আগামী 18 নভেম্বর কুমারগ্রামে বড় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেই কর্মসূচির সমাপ্তি হবে । সেখানে বীরসা মুন্ডার মূর্তি উন্মোচন করবেন মুখ্যমন্ত্রী ।
রাজ্যের বন ও পরিবেশমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় সপ্তাহজুড়ে নানা কর্মসূচি চলছে । বীরসা মুন্ডার স্মৃতিকে সম্মান জানাতে কিছু রাস্তার নামকরণের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে । কুমারগ্রামের অনুষ্ঠানকে ঘিরে অন্তত 20 হাজার মানুষের সমাগমের ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলছে ।
মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানস্থল পরিদর্শন করেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা এবং বন ও পরিবেশমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা । অনুষ্ঠানস্থলের পরিকাঠামো, মঞ্চ তৈরির জায়গা, দর্শকদের বসার ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন তাঁরা । পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের আইজি সুকেশ কুমার জৈন, ডিআইজি প্রশান্ত চৌধুরী এবং আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার অমিত কুমার শা-সহ প্রশাসন ও পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা । অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে কোথায় কী ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজন, তা নিয়েও আলোচনা হয় ।
প্রশাসন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী, বিধায়ক ও জনপ্রতিনিধির উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু আদিবাসী মানুষের সমাগম হতে পারে । সেই কথা মাথায় রেখে মাঠে বড় মঞ্চ নির্মাণ, প্যান্ডেল, পানীয় জল, শৌচাগার এবং পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে । পাশাপাশি যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্যও বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে ।
অনুষ্ঠানস্থল তুলনামূলক ছোট হওয়ায় বিপুল সংখ্যক মানুষের জমায়েত সামলানো প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ । তাই মাঠের ভিতরে ও বাইরে দর্শকদের চলাচল এবং প্রবেশ-প্রস্থানের পথ নিয়েও আগাম পরিকল্পনা করা হচ্ছে ।
নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছে পুলিশ । গোটা অনুষ্ঠানস্থল সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় রাখার পাশাপাশি ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারির পরিকল্পনা রয়েছে । অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন, ভিআইপি যাতায়াতের পৃথক ব্যবস্থা এবং জরুরি পরিষেবার প্রস্তুতিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ভিড় নিয়ন্ত্রণে মাঠের আশপাশের রাস্তাগুলিতে প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আরোপ করা হতে পারে ।
পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগেই সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন দুই মন্ত্রী । সবমিলিয়ে 18 নভেম্বরের অনুষ্ঠানকে সফল করতে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে । এখন নজর মুখ্যমন্ত্রীর সফর এবং বীরসা মুন্ডার মূর্তি উন্মোচন ঘিরে কুমারগ্রামের জনসমাগমের দিকে ।