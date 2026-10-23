ঐতিহাসিক জয়ের পর প্রথম গঙ্গাসাগর মেলা বড় চ্যালেঞ্জ, শনিবার কাকদ্বীপে প্রশাসনিক বৈঠক শুভেন্দুর

ঐতিহাসিক জয়ের পর প্রথম গঙ্গাসাগর মেলা বড় চ্যালেঞ্জ, শনিবার কাকদ্বীপে প্রশাসনিক বৈঠক শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari to Visit Kakdwip: শনিবার কাকদ্বীপে প্রশাসনিক বৈঠক ও জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সুরজিৎ দত্ত ও শুভজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 23, 2026 at 6:16 PM IST
কলকাতা ও কাকদ্বীপ (দক্ষিণ 24 পরগনা), 23 অক্টোবর: দুর্গাপুজো মিটতেই এবার নবান্নের পাখির চোখ গঙ্গাসাগর মেলায় । মকর সংক্রান্তির এখনও ঢের দেরি। কিন্তু পুজোয় চোরবাগানের ঘটনার পর আর কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ প্রশাসন । আগামী বছর গঙ্গাসাগর মেলাকে নির্বিঘ্ন ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করা এবং সারা দেশের সামনে তা তুলে ধরাই এখন রাজ্য সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ । সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে শনিবার দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপ সফর করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । কাকদ্বীপ স্টেডিয়াম ময়দানে প্রথমে প্রশাসনিক বৈঠক ও পরে জনসভাতেও বক্তব্য রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী ।
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর নয়া সরকারের অধীনে এটাই প্রথম গঙ্গাসাগর মেলা । তাই প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না শাসক দল । বিশেষ করে মেলাকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি পাইয়ে দেওয়া এবং দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে সাগরমেলাকে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
একই সঙ্গে সুন্দরবনের উন্নয়ন নিয়েও এবার নয়া নীতি নিয়ে এগোতে চাইছে রাজ্য । বিগত তৃণমূল জমানায় দেড় দশক ধরে এলাকার মানুষ শাসক দলকে বিপুল সমর্থন দিলেও দক্ষিণ 24 পরগনার বহু এলাকাতেই প্রত্যাশিত উন্নয়ন হয়নি বলে অভিযোগ বিজেপির । জঙ্গলমহলের পর এবার সুন্দরবনের চেহারা বদলানোর স্পষ্ট দিশা দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী ।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার কাকদ্বীপে প্রশাসনিক বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী । সেখানে দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং মহকুমা ও ব্লকস্তরের পদস্থ আধিকারিকেরা উপস্থিত থাকবেন । বৈঠকে আমন্ত্রিত এলাকার বিধায়কেরাও । গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সুন্দরবনের নদী ভাঙন, পরিকাঠামোগত সমস্যা এবং সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে সেখানে বিশদ পর্যালোচনা হতে পারে ।
প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, মেলায় আসা লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর নিরাপত্তা, চিকিৎসা পরিষেবা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, যাতায়াত এবং নদী পারাপারের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা চূড়ান্ত হতে পারে এই বৈঠকেই । তা ছাড়া প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য সুন্দরবনকে পৃথক জেলা হিসেবে গড়ে তোলার দীর্ঘদিনের দাবিটিও এই বৈঠকে গুরুত্ব পায় কি না, সে দিকে নজর থাকছে ।
বৈঠকে অংশ নেওয়া প্রসঙ্গে পাথরপ্রতিমার তৃণমূল বিধায়ক সমীর জানা জানান, দলের ঊর্ধ্বে উঠে এলাকার মানুষের স্বার্থই তাঁর কাছে অগ্রাধিকার । তাঁর কথায়, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী আসছেন আগামিকাল ৷ আমাদের এই প্রশাসনিক সভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । অবশ্যই সেখানে উপস্থিত থাকব । নিজের এলাকার মানুষের অসুবিধা বিশেষ করে নদী ভাঙনের সমস্যা মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরব ।’’ বিধায়ক আরও স্পষ্ট করে দেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্য যা-ই থাক, এলাকার উন্নয়নের প্রশ্নে সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে তাঁরা তৈরি ।
মুখ্যমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে কাকদ্বীপে এখন জোর প্রস্তুতি । ইতিমধ্যেই সভাস্থল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঘুরে দেখেছেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা, সাগরের বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল, জেলাশাসক এবং পুলিশ কর্তারা । মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা বলেন, ‘‘শনিবার কাকদ্বীপে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী । তার আগে সমস্ত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকও করা হয়েছে ।’’ প্রশাসনিক বৈঠকের পর স্টেডিয়াম ময়দানের জনসভা থেকে সুন্দরবন এবং গঙ্গাসাগর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কী রাজনৈতিক ও উন্নয়নমূলক বার্তা দেন, এখন সে দিকেই তাকিয়ে সবপক্ষ ।
প্রসঙ্গত, বিজেপির অন্যতম মূল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্লোগান হল ভারতের ভৌগোলিক ও আধ্যাত্মিক অখণ্ডতা বজায় রাখা । বাংলায় দলের ঐতিহাসিক জয়ের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মন্তব্য করেন, এখন ভারতের ক্ষমতা ‘গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর’ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পদ্মফুল সর্বত্র প্রস্ফুটিত । এই ধর্মীয়, ভৌগোলিক মিলনস্থলটি বিজেপির হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রতীকী মাইলফলক ।
গঙ্গাসাগর নিয়ে যে বর্তমান রাজ্য সরকার ভাবছে, ইতিমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ তা স্পষ্ট করেছে । 2026-27 অর্থবর্ষের বাজেটে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ঘোষণা করেছেন, কেন্দ্রের সহযোগিতায় গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মহোৎসবে রূপান্তর করা হবে । কুম্ভমেলার মতো এই মেলাকেও বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরে ধর্মীয় পর্যটনের প্রসার ঘটাতে চাইছে সরকার ।
একই ভাবে, ইউনেস্কোর স্বীকৃতি প্রাপ্ত সুন্দরবনও বিজেপির জন্য একটা বড় স্বীকৃতির জায়গা । ইতিমধ্যে সুন্দরবন নদী ও সমুদ্র ভাঙনের কারণে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত । জলে কুমির-ডাঙায় বাঘের সঙ্গে বাস করা এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠিন। সেই জায়গা থেকে এই সরকার চ্যালেঞ্জ নিয়েছে সরাসরি উন্নয়নকে মানুষের দরজায় পৌঁছে দিতে ।
এর পাশাপাশি, সুন্দরবনকে একটি প্রথম সারির আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র বা 'ডেস্টিনেশন সুন্দরবন' হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে শুভেন্দু সরকার । সেখানকার সরকারি টুরিস্ট লজ বা পর্যটক আবাসগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । সবকিছু নিয়েই আগামিকাল আলোচনা হতে পারে ।
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