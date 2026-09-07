স্বাভাবিক হচ্ছে তিস্তা, তবু বাংলা-সিকিমের যৌথ নজরদারিতে জারি সতর্কতা ! মঙ্গলে পাহাড়ে শুভেন্দু
পাহাড়ের বর্তমান প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
Published : September 7, 2026 at 6:54 PM IST
গ্যাংটক ও শিলিগুড়ি, 7 সেপ্টেম্বর: উত্তর সিকিমের পাহাড়ে ধসের জেরে তিস্তা ও চ্যাকুং নদীর স্বাভাবিক গতিপথ আংশিক অবরুদ্ধ হলেও বর্তমানে তিস্তা নদী পুনারায় স্বাভাবিক গতিতেই প্রবাহিত হচ্ছে । তবে পুরো অঞ্চল জুড়ে টানা বৃষ্টিপাত চলায় নদীর তীরবর্তী ও নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা । এদিকে, পাহাড়ের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
ভয়াবহ ধসে তিস্তা অবরুদ্ধ হওয়ায় আতঙ্ক
জানা গিয়েছে, 5 ও 6 সেপ্টেম্বরের মাঝে উত্তর সিকিমের চুংথাং মহকুমার অন্তর্গত চ্যাকুং নদীর উপরাংশে, ওসিভিরের ঠিক বিপরীত দিকে একটি ভয়াবহ ধস নামে । নাগা বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া নতুন নাগা-তোসা রাস্তা সংলগ্ন পাহাড়ের একটি বিরাট অংশ ধসে পড়ে সরাসরি তিস্তা ও চ্যাকুং নদীর সঙ্গমস্থলে । পাহাড়ের বিপুল পরিমাণ মাটি ও পাথর নদীতে এসে পড়ায় নদী দুটির গতিপথ সাময়িকভাবে আটকে যায় এবং তিস্তা নদীর জলপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় । এতে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল ।
ঘটনার পরপরই মঙ্গন জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন দ্রুত তৎপর হয়ে ওঠে । ঘটনাস্থলে পৌঁছান চ্যাকুং এবং থেং পোস্টের পুলিশ কর্মীরা । পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে পুরো এলাকায় নজরদারি জোরদার করা হয় । মঙ্গন জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পাহাড়ি ধসে নদীর গতিপথ আংশিক অবরুদ্ধ হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানি বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি । ক্ষতির মান যাচাই করতে পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রয়েছে ।
স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে তিস্তা
একই সঙ্গে টুং চেক পোস্ট থেকে পাওয়া সর্বশেষ রিপোর্টে স্বস্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে যে, উত্তর সিকিমের তিস্তা অঞ্চলে বর্তমানে বড় ধরনের কোনও নদী অবরোধ নেই । নদীর জলপ্রবাহ গতকালের মতোই স্বাভাবিক রয়েছে এবং জমে থাকা জলের পরিমাণ নতুন করে বাড়েনি ।
যদিও সাংকেলান ও ফিদাং পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে জানানো হয়েছে, নদী দুটির জল বেশ ঘোলাটে রূপ নিয়েছে ৷ তবে জলের স্তর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে । যে কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিম্নাঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলিতে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের পক্ষ থেকে অগ্রিম সতর্কতা বার্তা পাঠানো হয়েছে ।
বাংলা-সিকিমের যৌথ নজরদারি
তিস্তার নদী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় ঝুঁকি তৈরি হয়েছিল দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলায় । এরপরই সমস্ত পরিস্থিতি নিয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা সিকিমের মুখ্যসচিব রবীন্দ্র তেলাংয়ের সঙ্গে কথা বলেন । মুখ্যসচিবের সঙ্গে আলোচনা ও সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর রাজু বিস্তা জানান, "ধসের ফলে দুটি নদীর জলপ্রবাহ আংশিক ব্যাহত হলেও পরিস্থিতি আপাতত পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এবং তিস্তা নদী স্বাভাবিকভাবেই বইছে ।"
তিনি আরও বলেন, যদিও এই মুহূর্তে আতঙ্কিত হওয়ার মতো বড় কোনও কারণ নেই, তবুও সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে অবিরাম বৃষ্টিপাত চলছে । তাই নিরাপত্তার স্বার্থে এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে তিস্তা নদীর দুই তীরের বাসিন্দাদের অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধান থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি ।
আশ্বস্ত করল সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনও
বর্তমানে তিস্তা নদী স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনও । সিকিমের ভুমিধসের ফলে তিস্তা নদীর জলপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়তেই গতকাল সমতলে তিস্তা নদীর পাশে থাকা মানুষজনকে সতর্ক করে কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলাপ্রশাসন । কিন্তু গতকাল বিকেল থেকেই তিস্তার জলপ্রবাহ যেখানে বাধা পেয়েছিল, সেই জায়গায় জল ধসের বালি পাথর ধুয়ে নীচে নেমে গিয়েছে ।
তিস্তা নদীর জলস্ফীতির আশঙ্কার কারণে রবিবার জলপাইগুড়ি প্রশাসনের পক্ষ থেকে নদী তীরবর্তী অসংরক্ষিত এলাকায় মাইকিং করে এলাকাবাসীদের সতর্ক করা হয়েছিল । তবে আজ পরিস্থিতি স্বাভাবিক । তিস্তা নদীতে জলস্তর বৃদ্ধির কোনও খবর নেই বলে জানিয়েছেন সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার অনিল কুমার আর্য ।
তিনি জানিয়েছেন, "তিস্তা নদীতে ভয়ের কিছু নেই । সিকিমে যেখানে ভুমিধসে জল-কাদা আটকে ছিল সেটা নেমে গিয়েছে । কিন্তু তিস্তা নদীতে জল নামার খবর নেই । তবে আমরা সতর্ক রয়েছি ।" তিনি আরও জানান, সিকিমে তিস্তার পরিস্থিতি আপাতত স্বাভাবিক হয়েছে । সমতলে ভয়ের কিছুই নেই । সেচ দফতর ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে নজরদারি চালানো হচ্ছে ।
অনিলকুমার আর্যের কথায়, "তিস্তা নদীর পরিস্থিতি এই মুহূর্তে স্বাভাবিক । তিস্তা নদী দোমোহনী এলাকায় স্বাভাবিক রয়েছে । জলস্তর রয়েছে 85.45 মিটার । তিস্তা নদীর মেখলিগঞ্জ এলাকায় জলস্তর অনেক কমে গেছে । সেখানে জলস্তর 65.61 মিটার রয়েছে । সোমবার দুপুর পর্যন্ত তিস্তা নদী তার স্বাভাবিক গতিতেই বইছে ।" এদিকে, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুরে আগামিকাল মাঝারি ও ভারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে আপার তিস্তা ও লোয়ার তিস্তা এলাকায় ।
বিপর্যয় মোকাবিলায় তৎপর রাজ্য
সম্প্রতি কেরলের ওয়েনাড় এবং প্রতিবেশী দেশ নেপালের ভয়াবহ প্রাকৃতির বিপর্যয় দেখেছে গোটা বিশ্ব । হিমবাহ হ্রদ ভেঙে আকস্মিক হড়পা বান ও পাহাড়ি ধসে সেখানে নিমেষেই ছারখার হয়ে গিয়েছে একাধিক জনপদ । নেপালের মর্মান্তিক পরিণতি থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার চরম সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকাগুলোতেও । যে কোনও মুহূর্তে পাহাড়ি প্রকৃতির রুদ্ররূপ নেমে আসতে পারে, এই আশঙ্কা থেকে হাত গুটিয়ে বসে না-থেকে আগেভাগেই কোমর বেঁধে ময়দানে নামছে রাজ্যের সরকার ।
মঙ্গলে পাহাড় সফরে মুখ্যমন্ত্রী
পাহাড়ের বর্তমান প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে আগামিকাল, অর্থাৎ মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সফরসূচি অনুযায়ী, বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছে সেখান থেকে হেলিকপ্টারে তিনি সরাসরি চলে যাবেন কালিম্পংয়ে । আবহাওয়া খারাপ থাকলে সড়কপথেও যেতে পারেন তিনি। কালিম্পং টাউন হলে পাহাড়বাসীর হাতে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী । সারবেন প্রশাসনিক বৈঠকও । টাউন হলের অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন সাংসদ রাজু বিস্তা, বিধায়ক ভরত ছেত্রী, সোনম লামা ও নোমান রাই । সেদিনই তিনি ফিরে শিলিগুড়ির 'উত্তরকন্যা'-য় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের মেগা প্রশাসনিক বৈঠক করবেন ।
এই বিষয়ে কালিম্পংয়ের জেলাশাসক কুহুক ভুষণ বলেন, "মঙ্গলবার টাউন হলে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি অনুষ্ঠান রয়েছে । সেখানে পাহাড়বাসীর হাতে সরকারি সুবিধা প্রদান করবেন । তারপর একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে । কালিম্পংয়ের পর উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী ।"
প্রশাসনিক বৈঠকে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতির সম্ভাবনা
প্রশাসনিক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কেবল উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পর্যালোচনাতেই এই বৈঠক সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং আলোচনার মূল কেন্দ্রে থাকবে দুর্যোগ মোকাবিলার আগাম প্রস্তুতি । বিশেষ করে পাহাড়ের ধসপ্রবণ এলাকা, সংকীর্ণ ও বিপজ্জনক নদী-খাল এবং পাহাড়ি রাস্তার নিরাপত্তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি দুর্যোগ নামার আগেই পাহাড়ি এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ জনবসতিগুলিতে কীভাবে দ্রুত সতর্কবার্তা পাঠানো যায়, তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে ।
এদিকে আবহাওয়া দফতর থেকেও খুব একটা সুখবর নেই । বুধবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । ফলে পাহাড়ের পরিস্থিতি যে কোনও মুহূর্তে জটিল রূপ নিতে পারে । সাধারণত নবান্ন থেকেই নানা নির্দেশিকা জারি করা হয়ে থাকে, তবে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন - শুধুমাত্র দূর থেকে নজরদারি নয়, তিনি নিজে উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে সরাসরি সমস্ত ব্যবস্থার তদারকি করতে চান ।
রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ মহলের মতে, দুর্যোগ আছড়ে পড়ার পর ব্যবস্থা নেওয়ার চেয়ে প্রতিরক্ষামূলক আগাম পদক্ষেপ করা অনেক বেশি জরুরি । আবহাওয়া দফতরের উদ্বেগের আবহেই মুখ্যমন্ত্রীর এই তড়িঘড়ি উত্তরবঙ্গ সফরকে রাজ্য রাজনীতির পাশাপাশি প্রশাসনিক দিক থেকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ।