সোমে নবান্নে জরুরি প্রশাসনিক বৈঠক, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনায় শুভেন্দু

রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য একগুচ্ছ রোডম্যাপ উঠে আসতে পারে এই বৈঠকে। রাজ্য পুলিশের প্রায় সব শীর্ষস্তরের কর্তাদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে ৷

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনায় সোমে বৈঠক শুভেন্দুর (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 10, 2026 at 12:47 PM IST

কলকাতা, 10 মে: বাংলায় নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ আর তার ঠিক পর শনিবারই ময়দানে পিডব্লিউডি টেন্টে পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে প্রাথমিক বৈঠক সারেন তিনি । আগামিকাল, অর্থাৎ সোমবার বিকেল 5টার সময় নবান্নে আবারও পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসতে চলেছেন নয়া মুখ্যমন্ত্রী ।

সোমবার বিকেল 5টায় নবান্ন সভাঘরে হবে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক । সূত্রের খবর, রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য একগুচ্ছ রোডম্যাপ উঠে আসতে পারে এই বৈঠকে । রাজ্য পুলিশের প্রায় সমস্ত শীর্ষস্তরের কর্তাকে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সূত্রের খবর, এই বৈঠকে যোগ দেবেন সব জেলার পুলিশ সুপার, বিভিন্ন পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার, রেল পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা এবং ডিআইজি, আইজি ও এডিজি পদমর্যাদার কর্মকর্তারা ।

সূত্রের খবর, রাজ্যের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি জেলা ও কমিশনারেটের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন । ভোট-পরবর্তী হিংসা, আইন-শৃঙ্খলা এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ - এই বিষয়গুলি নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।

অন্যদিকে, নয়া মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় রদবদল করা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে একাধিক ডব্লিউবিসিএস ও এক্সিকিউটিভ আধিকারিককে অবিলম্বে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার । শুক্রবার পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস দফতরের বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশ জারি হয়েছে ।

বিশেষ সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, সিনিয়র ডেপুটি সেক্রেটারি এবং ডেপুটি সেক্রেটারি পদমর্যাদার মোট 16 জন আধিকারিককে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে । তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শঙ্খ সাঁতরা, নীতেশ ঢালি, সুদত্তা চৌধুরী, সৌভিক পাত্র, সুমন পাল, দেবযানী ওঝা-সহ আরও বেশ কয়েকজন আধিকারিক । বিভিন্ন দফতরে প্রাক্তন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের ব্যক্তিগত সচিব এবং ওএসডি পদে থাকা 46 জন ডব্লিউবিসিএস আধিকারিককেও অবিলম্বে পিঅ্যান্ডএআর দফতরে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সরকার । শুক্রবার নবান্ন থেকে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশের কথা জানানো হয়েছে ।

কৃষি বিপণন, খাদ্য ও সরবরাহ, পরিবহণ, পঞ্চায়েত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরে কর্মরত আধিকারিকদের এই বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তালিকায় রয়েছেন পুলক সরকার, জয়ন্তকুমার মল্লিক, শক্তি বেরা, তাপসকুমার কুণ্ডু, বিমলেন্দু দাস, সৌমাল্য ঘোষ-সহ আরও অনেকে । কাজেই সোমবারের বৈঠক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে এই বৈঠকে ৷

