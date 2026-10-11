বনগাঁয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ! লাগাম টানতে দুই শিবিরের পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

বনগাঁয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ! লাগাম টানতে দুই শিবিরের পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী
Durga Puja 2026: মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া ও বিধায়ক দেবদাস মণ্ডলের সংঘাত ঘিরে অস্বস্তিতে বিজেপি । পুরভোটের আগে ঐক্যের বার্তা ?
Published : October 11, 2026 at 11:50 PM IST
বনগাঁ, 11 অক্টোবর: একদিকে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া । অন্যদিকে হাবড়ার বিধায়ক তথা বনগাঁ পুরসভার কাউন্সিলর দেবদাস মণ্ডল । বনগাঁর বিজেপি রাজনীতিতে দুই নেতার ঠান্ডা লড়াই দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনার কেন্দ্রে । সেই সংঘাতের আঁচ পড়েছে দলের স্থানীয় সংগঠনেও । সামনেই বনগাঁ পুরসভার নির্বাচন । তার আগে দুই শিবিরের দূরত্ব কমিয়ে দলীয় সংগঠনে ঐক্যের বার্তা দেওয়াই কি রাজ্য বিজেপির লক্ষ্য ? মঙ্গলবার বনগাঁয় দুই বিবদমান নেতার পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আগমন ঘিরে এই প্রশ্ন সামনে আসছে ।
বনগাঁর মতিগঞ্জ ঐক্য সম্মিলনীর দুর্গাপুজোর প্রধান উদ্যোক্তা দেবদাস মণ্ডল । অন্যদিকে, গান্ধিপল্লি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোর প্রধান উদ্যোক্তা মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া । মঙ্গলবার পরপর দুই পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিকে তাই নিছক উৎসবের কর্মসূচি হিসেবে দেখছেন না রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। তাঁদের মতে, দুই নেতার সংঘাত যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে পুরভোটের আগে সংগঠন ধরে রাখা বিজেপির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ । সেই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর একই দিনে দুই শিবিরের পুজোয় যাওয়া তাৎপর্যপূর্ণ ।
শৌচালয় ভাঙা ঘিরে প্রকাশ্যে সংঘাত
অশোক কীর্তনীয়া ও দেবদাস মণ্ডলের বিরোধ প্রকাশ্যে আসে গত মে মাসের শেষ দিকে । বনগাঁ পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে বাজার এলাকার একটি শৌচালয় ভাঙার সিদ্ধান্ত পাশ হয় । ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার পরে পুরসভার চেয়ারম্যানকে ডেকে পাঠান মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া । প্রকাশ্যেই তাঁর প্রশ্ন ছিল, "কার নির্দেশে আপনি শৌচালয় ভেঙেছেন ?" সেই সময় নাম না করে দেবদাস মণ্ডলকে নিশানা করে অশোকের মন্তব্য ছিল, "বনগাঁয় অতীতে কোনও মস্তান ছিল না । বিজেপি সরকার গঠনের পরে নতুন করে কাউকে মস্তানি করতে দেব না ।"
এই মন্তব্যের পরেই দুই নেতার বিরোধ আরও প্রকাশ্যে চলে আসে । এরপর মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত এক ব্যবসায়ী সংগঠনের কর্ণধার সাংবাদিক বৈঠক করে দেবদাসকে 'তোলাবাজ' বলে অভিযোগ করেন । পাল্টা ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধেই তোলাবাজির অভিযোগ তোলেন বিধায়ক । দুই পক্ষের এই পারস্পরিক অভিযোগ-পালটা অভিযোগ থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়ায় ।
শান্তনু-ঘনিষ্ঠ দেবদাস, অশোকের পাশে মুখ্যমন্ত্রী ?
বনগাঁর এই দ্বন্দ্বের পিছনে দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা । দেবদাস মণ্ডল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের অনুগামী বলে পরিচিত । অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অশোক কীর্তনীয়াকে রাজ্য মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে মতুয়া সমাজের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান মজবুত করার সুযোগ করে দিয়েছেন বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ ।
মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণের দিন প্রথম দিকের মন্ত্রীদের তালিকায় অশোকের জায়গা পাওয়া এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথা বলিয়ে দেওয়ার ঘটনাকেও এই রাজনৈতিক বার্তার অংশ হিসেবে দেখেন অনেকে । তাঁদের ব্যাখ্যা, বনগাঁর মতুয়া রাজনীতিতে একাধিক নেতৃত্বের প্রভাব রয়েছে । সেই পরিস্থিতিতে অশোককে সামনে রেখে দলের সাংগঠনিক ভারসাম্য তৈরির চেষ্টা হয়ে থাকতে পারে ।
পুরভোটের আগে নির্দল-আশঙ্কা
বনগাঁ পুরসভার নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে বিজেপির স্থানীয় সংগঠন নিয়ে উদ্বেগ । বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতারা নির্দল প্রার্থী দিতে পারেন বলে আশঙ্কা রয়েছে । তেমনটা হলে ভোটের ময়দানে বিজেপির নিজস্ব ভোটই ভাগ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা । পুরসভা দখলের লড়াইয়ে এই বিভাজন বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে ।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, দুই নেতার দ্বন্দ্ব শুধু ব্যক্তিগত মতবিরোধে সীমাবদ্ধ নেই । এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্থানীয় সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ, অনুগামীদের প্রভাব এবং আসন্ন পুরভোটে প্রার্থী বাছাইয়ের প্রশ্নও । তাই পুজোর মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি দুই নেতার কাছে যেমন রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করছে, তেমনই দলীয় কর্মীদের কাছেও তা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিতে পারে ।
দুই নেতার মুখে পুজোর আবেগ
দেবদাস মণ্ডল জানিয়েছেন, মতিগঞ্জ ঐক্য সম্মিলনীর পুজোর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আবেগ জড়িয়ে রয়েছে । তাঁর কথায়, "আমাদের মতিগঞ্জ ঐক্য সম্মিলনীর পুজো মুখ্যমন্ত্রীর একটি আবেগের দুর্গাপুজো । অতীতে তিনি বিরোধী দলনেতা থাকার সময়ও আমাদের পুজো উদ্বোধন করে গিয়েছেন । আমাদের ক্লাবঘরে বসে চা খেয়ে গিয়েছেন । মঙ্গলবার বেলা একটার সময় এ বার তিনি আমাদের পুজো উদ্বোধন করবেন ।"
অন্যদিকে, অশোক কীর্তনীয়া জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী গান্ধিপল্লি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো উদ্বোধন করতে আসবেন । তাঁর বক্তব্য, "দুর্গাপুজো সনাতনীদের সবচেয়ে বড় উৎসব । সনাতনীরা আমাদের ভোট দিয়েছেন । সেই আবেগ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পুজো উদ্বোধন করতে আসছেন ।"
পুজোর মঞ্চে কি বরফ গলবে ?
মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে পুলিশ ও প্রশাসন । অশোক কীর্তনীয়া ও দেবদাস মণ্ডলের দুই পুজোপ্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেছেন আধিকারিকেরা । আপাতদৃষ্টিতে দুটি বড় দুর্গাপুজোর উদ্বোধনই মুখ্যমন্ত্রীর বনগাঁ সফরের উদ্দেশ্য । তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, পুরভোটের আগে বিবদমান দুই শিবিরকে একই গুরুত্ব দিয়ে দলের মধ্যে ঐক্যের বার্তা দেওয়ার সুযোগও রয়েছে এই সফরে । মুখ্যমন্ত্রী দুই পুজোয় উপস্থিত থেকে সেই বার্তা দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে ।