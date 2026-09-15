রাজ্যে সড়কের মানোন্নয়নে বরাদ্দ 1042 কোটি, কেন্দ্রকে ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীর

রাজ্যে সড়কের মানোন্নয়নে বরাদ্দ 1042 কোটি, কেন্দ্রকে ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীর
Road Infrastructure Improvement: মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নিতিন গডকড়িকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : September 15, 2026 at 7:39 PM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড়সড় উন্নতি হতে চলেছে । 2026-27 আর্থিক বছরে সেন্ট্রাল রোড অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড বা সিআরআইএফ প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের ছ’টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার জন্য 1042 কোটি 62 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার । মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় রাজপথ মন্ত্রকের তরফে রাজ্যের পূর্ত দফতরের সচিবকে চিঠি দিয়ে এই প্রশাসনিক অনুমোদনের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে ।
কেন্দ্রের এই পদক্ষেপে রাজ্যের উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ এবং জঙ্গলমহল মিলিয়ে মোট 194 কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা সম্প্রসারিত ও মজবুত হবে । এই বিপুল বরাদ্দের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নিতিন গডকড়িকে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে কেন্দ্রের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং রাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে, 2026-27 সালের সিআরআইএফ (CRIF) প্রকল্পের অধীনে 1042.62 কোটি টাকা ব্যয়ে ছ’টি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিকাঠামো প্রকল্পে প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গডকড়ি এবং ভারত সরকারের সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় রাজপথ মন্ত্রককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।’’
রাজ্যের পূর্ত দফতর গত 30 জুলাই কেন্দ্রকে এই ছ’টি রাস্তার জন্য অনুদান চেয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল । সেই প্রস্তাব মেনেই এই বরাদ্দ মঞ্জুর করেছে কেন্দ্র । মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে আরও লিখেছেন, ‘‘আমাদের রাজ্যের পূর্ত দফতরের প্রস্তাব অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ এবং জঙ্গলমহল এলাকার 194 কিলোমিটারেরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এই অনুমোদনের আওতাভুক্ত । গ্রামীণ এবং হাইওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি আমাদের প্রশাসনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার । আমাদের রাজ্যের পূর্ত দফতর নিশ্চিত করবে যাতে এই প্রকল্পগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ গুণমান বজায় রেখে সম্পন্ন হয় । এর ফলে নাগরিকদের যাতায়াত আরও মসৃণ হবে, লজিস্টিক্স ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং শক্তিশালী অর্থনৈতিক বিকাশ সুনিশ্চিত হবে ।’’
কেন্দ্রীয় সরকারের চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই ছ’টি প্রকল্পের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, ভবিষ্যতে তার কোনও সংশোধিত হিসাব বা রিভাইজড এস্টিমেট গ্রহণ করা হবে না । অর্থাৎ, নির্ধারিত অর্থের মধ্যেই কাজ শেষ করতে হবে । বরাদ্দকৃত এই টাকার মধ্যে রাস্তার মূল কাজ ছাড়াও তিন শতাংশ কন্টিনজেন্সি এবং 18 শতাংশ জিএসটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । সিআরআইএফ আইন 2000 অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজের বাস্তবায়ন ও সমাপ্তি রাজ্য সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে ।
কোন কোন রাস্তায় কাজ ?
কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের 41.30 কিলোমিটার দীর্ঘ চ্যাংড়াবান্ধা-জামালদহ-মাথাভাঙা এবং মাথাভাঙা-কোচবিহার রাস্তা (রাজ্য সড়ক-16) সম্প্রসারণের জন্য 190 কোটি 29 লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে । জঙ্গলমহল এলাকার পুরুলিয়া জেলায় 28.30 কিলোমিটার দীর্ঘ রঘুনাথপুর-চন্দনকিয়ারি-চাস রাস্তার (রাজ্য সড়ক-8) ভোলবদলে খরচ হবে 226 কোটি 66 লক্ষ টাকা ।
দক্ষিণবঙ্গের চারটির মধ্যে শুধুমাত্র পূর্ব বর্ধমান জেলাতেই দু’টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার অনুমোদন মিলেছে । এর মধ্যে 24.50 কিলোমিটার দীর্ঘ মন্তেশ্বর-দাঁইহাট রাস্তা (রাজ্য সড়ক-15) সম্প্রসারণের জন্য 139 কোটি টাকা এবং 46.60 কিলোমিটার দীর্ঘ বর্ধমান-কাটোয়া রাস্তার কাজের জন্য 156 কোটি 69 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ।
পাশাপাশি হুগলি জেলায় মগরা-সুলতানগাছা ও সুলতানগাছা-খানপুর-দাসঘরা মিলিয়ে 41 কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার জন্য 181 কোটি 89 লক্ষ টাকার অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র । এছাড়া উত্তর 24 পরগনা জেলায় 12.40 কিলোমিটার দীর্ঘ বিষ্ণুপুর-বেলেঘাটা রাস্তার কাজের জন্য 148 কোটি 8 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ।
দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছিল । নতুন এই বরাদ্দের ফলে রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের যাতায়াতের দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে । এখন দেখার, প্রশাসনিক অনুমোদন মেলার পর রাজ্যের পূর্ত দফতর ঠিক কত দ্রুত এই ছ’টি রাস্তার কাজ শুরু করে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে পারে ।
আরও পড়ুন -