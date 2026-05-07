ETV Bharat / state

রেইকি করে ঠাণ্ডা মাথার কাজ, 15 বছরের জঙ্গলরাজের ফল এটা; আপ্তসহায়ক খুনে বললেন শুভেন্দু

শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক খুনে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি ৷ ঘটনার পর কোন সিদ্ধান্তের কথা জানালেন নন্দীগ্রাম-ভবানীপুরের বিধায়ক ?

Suvendu Adhikari with Chandranath Rath
হাসপাতালে যাওয়ার সময় শুভেন্দু অধিকারী (বাঁদিকে) মৃত আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ (ডানদিকে) (পিটিআই ও ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 7, 2026 at 7:48 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মধ্যমগ্রাম, 7 মে: দু-তিন দিন ধরে রেইকি করে ঠাণ্ডা মাথায় চন্দ্রনাথকে খুন করা হয়েছে ৷ নিজের আপ্তসহায়ক খুনে এমনটাই বললেন নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী । তিনি আরও জানান, পুলিশ দ্রুত খুনিদের খুঁজে বের করবে ।

বুধবার রাতে উত্তর পরগনার মধ্যমগ্রামের দোহাড়িয়ায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রাক্তন কর্মী তথা শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ । দুষ্কৃতীরা তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে পর পর এলোপাথাড়ি গুলি চালায় । তাতে চন্দ্রনাথের দেহ ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছে । ঘটনায় গুরুতর আহত হন চন্দ্রনাথের গাড়ির চালক বুদ্ধদেব বেড়া ৷

শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, দেখুন ভিডিয়ো (ইটিভি ভারত)

ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল সিদ্ধিনাথ গুপ্ত রাতেই মধ্যমগ্রামের হাসপাতালে উপস্থিত হন । হাসপাতালে পৌঁছান শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । গভীর রাতে হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার সময় শুভেন্দু ও সুকান্ত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ৷

সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু বলেন, "আমরা এখনই কোনও সিদ্ধান্তে আসছি না । ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে বিচার করে রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল সিদ্ধিনাথ গুপ্ত নিজে ঘটনাস্থলে এসেছেন । উনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, সিসিটিভি ফুটেজে তাঁরা সূত্র পেয়েছেন । তদন্তের স্বার্থে আমরা কিছু জানতে চাইনি । তবে পুলিশ সূত্রে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের আগে দু-তিনদিন ধরে ওই এলাকায় দুষ্কৃতীরা রেইকি করেছিল । গাড়িতে ভুয়ো একটা নম্বর প্লেট লাগানো ছিল । তদন্তের স্বার্থে আপনাদের এর বেশি কিছু বলব না ।"

বিজেপির সর্বস্তরের কর্মীদের উদ্দেশ্যে শুভেন্দু বলেন, "আপনারা কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না । পুলিশ নিশ্চয়ই দোষীদের খুঁজে বের করবে । আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে আমরা নতুন সরকার গঠন করব । অভয়ার মতো যাতে বিচার চাপা পড়ে না যায় আমরা তা দেখব । আমরা সকলের কাছে আবেদন করছি, আপনারা শান্তি বজায় রাখুন । আক্রান্ত দুই পরিবারের পাশে থাকুন । আমরা রাজ্য প্রশাসন ও রাজ্যপালের কাছে অনুরোধ করব আর যেন কোনও মৃত্যুর ঘটনা না ঘটে ।"

শুভেন্দু অধিকারীর আরও সংযোজন, "ময়নাতদন্তের পর স্থানীয় বিধায়করা ও আমি উপস্থিত থেকে দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেব । বিধায়ক সজল ঘোষ-সহ কয়েকজনকে ওই পরিবারগুলোর পাশে থাকার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।"

এই হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে তিনি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন-এর সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানান শুভেন্দু । পাশাপাশি তৃণমূল সরকারের ওপর তীব্র আক্রমণ শানিয়ে অধিকারী রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিকে 'মহা-জঙ্গলরাজ' হিসেবে অভিহিত করেন । তাঁর দাবি, "বাংলায় গত 15 বছরের 'মহা-জঙ্গলরাজ'-এর পরিণতি এটা ৷ তিনি অভিযোগ করেন ৷ রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । বিজেপি সরকার যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করবে, তখন আমরা এই অপরাধীদের দমন করার কাজ শুরু করব ।"

শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও এদিন হাসপাতালে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার । একে একে হাসপাতালে পৌঁছন নোয়াপাড়ার নবনির্বাচিত বিধায়ক অর্জুন সিং, রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক পীযূষ কানোরিয়া ও বারাসতের বিধায়ক শংকর চট্টোপাধ্যায়-সহ বিজেপি নেতারা । হাসপাতালের সামনে তখন বিজেপি কর্মীদের ভিড় জমে যায় । ‌হাসপাতালের সামনে কয়েক হাজার বিজেপি সমর্থক দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাতে থাকেন । রাজারহাট নিউটাউনের নবনির্বাচিত বিধায়ক পীযূষ কানোরিয়া সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেন, "আমরা সংযম দেখাচ্ছি তার অর্থ এই নয় যে আমরা ভয় পেয়ে আছি । আমরা জবাব দিতে জানি ।"

প্রসঙ্গত, এর আগে 2018 সালে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছিল শুভেন্দু অধিকারীর দেহরক্ষী শুভব্রত চক্রবর্তীর । কাঁথির পুলিশ ব্যারাকে নিজের সার্ভিস রিভলবার দিয়ে মাথায় গুলিকে আত্মঘাতী হন শুভব্রত । সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলের পরিবহণমন্ত্রী ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ।

বুধবার রাতের ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং হামলাকারীদের শনাক্ত করতে ও এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের উদ্দেশ্য উদঘাটন করতে পার্শ্ববর্তী এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে । রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগের মধ্যেই এই ঘটনা বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে এক তীব্র রাজনৈতিক বাগযুদ্ধ উসকে দিয়েছে ।

TAGGED:

আপ্তসহায়ক খুনে শুভেন্দু
CHANDRANATH RATH MURDER CASE
শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথকে খুন
SUVENDU ON HIS PA MURDER CASE
SUVENDU ADHIKARI PA MURDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.