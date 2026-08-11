কেশপুর মানে একদলীয় ব্যবস্থা, কাটমানি ! ক্ষুদিরামের জন্মভিটেয় শুভেন্দুর নিশানায় বাম-তৃণমূল

কেশপুর মানে একদলীয় ব্যবস্থা, কাটমানি ! ক্ষুদিরামের জন্মভিটেয় শুভেন্দুর নিশানায় বাম-তৃণমূল
শিক্ষা দফতরের উদ্দেশে শুভেন্দুর বার্তা, চার লাইনে ক্ষুদিরাম বসুর ইতিহাস শেষ করে দিলে চলবে না । প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা তাঁর জীবন-আন্দোলন আরও বিস্তারিত পড়ানো উচিত।
Published : August 11, 2026 at 7:45 PM IST
মোহবনি, 11 অগস্ট: আত্মবলিদান দিবসে ক্ষুদিরাম বসুর জন্মভিটে মোহবনিতে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর । ইতিহাসের পাঠে ক্ষুদিরামকে আরও বেশি করে তুলে ধরার ডাক দেওয়ার পাশাপাশি কেশপুরের মাটিতে দাঁড়িয়েই বাম এবং তৃণমূল - দুই জমানাকেই নিশানা করলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ।
তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘ 34 বছরের বাম শাসন এবং পরবর্তী 15 বছরের তৃণমূল জমানায় স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং রাষ্ট্রবাদী নেতাদের ইতিহাস যথাযথ ভাবে তুলে ধরা হয়নি । একই সঙ্গে কেশপুরের পুরনো রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রসঙ্গ তুলে 'বোমার আওয়াজ', 'মিথ্যে মামলা', 'একদলীয় ব্যবস্থা' এবং 'কাটমানি'র অভিযোগও তুললেন মুখ্যমন্ত্রী ।
11 অগস্ট ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস । প্রতি বছরই তাঁর জন্মভিটে কেশপুরের মোহবনিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে দিনটি পালন করা হয় । এ বার সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । প্রথমে হেলিকপ্টারে তাঁর আসার কথা থাকলেও আবহাওয়ার প্রতিকূলতা এবং যান্ত্রিক সমস্যার কারণে শেষ পর্যন্ত সড়কপথে রওনা দিতে হয় তাঁকে । ফলে নির্ধারিত সময়ের তুলনায় বেশ কিছুটা দেরিতে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছন তিনি ।
মোহবনিতে পৌঁছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করেন শুভেন্দু । পরে মঞ্চে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় । বক্তব্যের শুরুতেই ক্ষুদিরামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগের কোনও মুখ্যমন্ত্রী এখানে এসে আত্মবলিদান দিবসে ক্ষুদিরামের মূর্তিতে মাল্যদান করেছেন বলে তাঁর জানা নেই । এ দিন শ্রদ্ধা জানাতে পেরে নিজেকে 'কৃতার্থ' বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।
এর পরেই ইতিহাসের পাঠ নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, নতুন প্রজন্মের কাছে ক্ষুদিরাম বসু, মাতঙ্গিনী হাজরার মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন ও আদর্শ আরও বেশি করে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন । সিঙ্গুরের আন্দোলন বা অনশনের ইতিহাস পড়ানো হলেও ক্ষুদিরামের জীবন, তাঁর ভাবনা এবং স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদানের ইতিহাস যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয়নি বলে নাম না করে পূর্বতন সরকারের সমালোচনা করেন তিনি ।
শিক্ষা দফতরের উদ্দেশে শুভেন্দুর বার্তা, চার লাইনে ক্ষুদিরাম বসুর ইতিহাস শেষ করে দিলে চলবে না। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়- সব স্তরেই তাঁর জীবন ও আন্দোলন আরও বিস্তারিত ভাবে পড়ানোর ব্যবস্থা করা উচিত । বিশেষ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো এবং হার না মানার যে মানসিকতা ক্ষুদিরামের জীবনে ছিল, তা নতুন প্রজন্মের জানা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন তিনি ।
তবে ক্ষুদিরামের জন্মভিটের অনুষ্ঠান দ্রুতই ঢুকে পড়ে কেশপুরের রাজনীতিতে । কেশপুরের অতীতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কেশপুর মানে এক সময় বোমাগুলির আওয়াজ, কেশপুর মানে মিথ্যে মামলা, কেশপুর মানে একদলীয় ব্যবস্থা ।" একই সঙ্গে রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে 'কাটমানি'র অভিযোগও তোলেন তিনি । সেই সঙ্গে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের সাফ নির্দেশ, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লুট বন্ধ করতে হবে এবং কেশপুরকে বদলে দিতে হবে ।
কেশপুরের উন্নয়নের রূপরেখা নিয়েও বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী । প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, শৌচালয় এবং 'সূর্য ঘর' প্রকল্পের সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেন তিনি । পাশাপাশি উন্নত রাস্তা, পর্যাপ্ত আলো, হাসপাতাল এবং ভালো স্কুল-কলেজ তৈরির উপর জোর দেন । তাঁর বক্তব্য, চিকিৎসার জন্য যাতে কেশপুরের রোগীদের বার বার অন্যত্র রেফার করতে না হয়, সেই পরিকাঠামোও তৈরি করতে হবে ।
এর পরেই পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে সরব হন শুভেন্দু । জেলা পুলিশ সুপারের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, নরেন্দ্র মোদির নামে স্লোগান দেওয়ার কারণে বহু মানুষ 'মিথ্যা' মামলা, হয়রানি এবং অত্যাচারের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে । সেই মামলাগুলি প্রত্যাহারের দাবিও তোলেন তিনি ।
2024 সালের একটি রাজনৈতিক সভার প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁকে সে সময় কেশপুরে সভা করতে দেওয়া হয়নি । তা সত্ত্বেও তিনি এলাকায় এসেছিলেন বলে দাবি করেন । তাঁর অভিযোগ, সেই সময় যাঁরা 'ভুয়ো মামলা' করে মানুষকে হয়রানি করেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে । পুরনো মামলাগুলি খতিয়ে দেখে দোষীদের 'কঠোর থেকে কঠোরতম' শাস্তির হুঁশিয়ারিও দেন তিনি ।
এ দিনের অনুষ্ঠানে প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা ও মঞ্চে প্রবেশ নিয়ে কড়া বিধিনিষেধ ছিল । হাতে গোনা কয়েক জন বিধায়ক ও সাংসদ ছাড়া অন্যদের মঞ্চে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়নি ।