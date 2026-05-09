শনিতে শুভেন্দু সরকার, বিগ্রেডে প্রধানমন্ত্রী ও 20 মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শপথ
সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের ক্যাবিনেটে সামিল করে বিজেপি এক বিশেষ রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷
Published : May 9, 2026 at 2:27 PM IST
কলকাতা, 9 মে: এমন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান কখনও দেখেনি বাংলা ৷ মঞ্চে উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রায় পুরো মন্ত্রিসভা ৷ হাজির দেশের 20টি রাজ্য়ের মুখ্যমন্ত্রী ৷ এমনই উৎসবের আবহে বাংলার নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর ক্যাবিনেটের সদস্য় হিসেবে নিশীথ প্রামাণিক, অগ্নিমিত্র পাল, দিলীপ ঘোষ, ক্ষুদিরাম টুডু এবং অশোক কীর্তিনিয়ারাও শপথ নিলেন ৷ সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের ক্যাবিনেটে সামিল করে বিশেষ রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছে বিজেপি ৷
এদিনের শপথে একাধিক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে ৷ এই প্রথম বাংলার কোনও সরকার ব্রিগেড ময়দানে শপথ নিল ৷ আর তাছাড়া এই প্রথম বাংলার কোনও মন্ত্রিসভার শপথে উপস্থিত রইলেন কোনও প্রধানমন্ত্রী ৷ প্রার্থী নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রচারের মতো ক্যাবিনেট গঠনেও বিশেষ কৌশল নিল বিজেপি ৷ ক্যাবিনেটে জায়গা পেয়েছেন খড়গপুর সদরের জয়ী প্রার্থী দিলীপ ঘোষ, কোচবিহারের মাথাভাঙার নিশীথ প্রামাণিক, আসানসোল দক্ষিণের অগ্নিমিত্র পাল, বাঁকুড়ার রানিবাঁধের ক্ষুদিরাম টুডু এবং বনগাঁ উত্তরের অশোক কীর্তিনিয়া ৷ এখানে একইসঙ্গে মতুয়া থেকে শুরু করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্য়দের জায়গা দেওয়া হয়েছে ৷
মহিলাদের প্রতিনিধি হিসেবে আছেন অগ্নিমিত্রা পাল ৷ উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করছেন নিশীথ প্রামাণিক ৷ এছাড়া দলের পুরনো নেতা হিসেবে জায়গা পেয়েছেন দিলীপ ঘোষ ৷ এই পাঁচ জনের মধ্যে এক বা একাধিক সদস্য উপ-মুখ্য়মন্ত্রীও হতে পারেন ৷ তবে এদিনের অনুষ্ঠানে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছিল ঝালমুড়ি থেকে শুরু করে রসগোল্লা, কমলাভোগ, সন্দেশ এবং লাড্ডুর মতো লোভনীয় খাবার ৷ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান স্থলে ছিল 20টি ঝালমুড়ির স্টল ৷ এবার বাংলার নির্বাচনে প্রচারে এসে ঝালমুড়ির স্বাদ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই থেকে ঝালমুড়ি নিয়ে দেশজুড়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে ৷ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর এই ঝালমুড়ি খেয়েই আনন্দে মেতে ওঠেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ৷
এদিনের শপথে অনুষ্ঠান এক বিরল মুহূর্তও দেখেছে ৷ বাকিদের সঙ্গে নতুন সরকারকে শুভেচ্ছা জানাতে হাজির ছিলেন 97 বছর বয়সি মাখনলাল সরকার ৷ তিনি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগী ৷ মৃত্যুর আগে শেষবার যখন তিনি গ্রেফতার হন সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ৷ দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার জন্য তাঁকেও গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ ৷ এ হেন মাখনলাল সরকারকে মঞ্চে প্রণাম করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
বাংলায় প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন তিনি নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ৷ সেই মতো দিল্লি থেকে এদিন সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন তিনি ৷ সেখান থেকে চপারে রেসকোর্সে এসে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখান থেকে হুড খোলা গাড়িতে শপথ-মঞ্চে আসেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তার আগে সুসজ্জিত ওই খোলা গাড়িতে বিগ্রেড ময়দান ঘুরে দেখেন মোদি ৷ তাঁর একদিকে ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ অন্যদিকে ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ এর কিছুক্ষণ পরেই শুরু হয় বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ ৷
কারা কারা এলেন ?
মোদি-শাহ ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিচ ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নড্ডা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতীন গড়করি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি থেকে শুরু করে আরও বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ ছিলেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরি, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, উত্তরখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি, গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ৷ আরও ছিলেন, মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে, মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ৷ ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, চিরাগ পাসোয়ান, বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্বশর্মা, উত্তরপ্রদেশের দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্য এবং ব্রজেশ পাঠক ৷