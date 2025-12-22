বন্ধ হল বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের গেট: সাধুসন্তদের নিয়ে শুভেন্দুর বিক্ষোভ, প্রতিবাদ কংগ্রেসেরও
বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু দীপুচন্দ্র দাসের হত্যার প্রতিবাদ ৷ পুলিশের বাধায় রাস্তায় বসেই বিক্ষোভ প্রদর্শন শুভেন্দু এবং শতাধিক সাধুর ৷
Published : December 22, 2025 at 9:11 PM IST
কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: দীপুচন্দ্র দাসের হত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে অভিযান শুভেন্দু অধিকারীর ৷ রাজ্য বিজেপির একাধিক নেতা এবং শতাধিক সাধুসন্তদের নিয়ে পার্ক সার্কাস মোড়ে বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে অভিযান চালান বিরোধী দলনেতা ৷ তবে, পুলিশের বাধা পেয়ে রাস্তায় বসেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন শুভেন্দু-সহ বাকিরা ৷ অন্যদিকে, কংগ্রেসের তরফেও এদিন বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের বাইরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ৷ বিক্ষোভ দেখায় একাধিক গণসংগঠন ৷ পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে ডেপুটি হাইকমিশনের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷
উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ছাত্র নেতা হাদিকে হত্যার প্রতিবাদে উত্তপ্ত বাংলাদেশ ৷ কিন্তু, তারই মাঝে সংখ্যালঘু দীপুচন্দ্র দাসকে গণপিটুনি ও পরে ঝুলিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ওঠে ৷ যে ঘটনার ভিডিয়ো বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেখানো হলে, তীব্র নিন্দার ঝড় ওঠে ৷ যেখানে সামিল হয়েছে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন গণসংগঠন ৷
এদিন তেমনই প্রতিবাদে রাস্তায় নামল বিজেপি-সহ রাজ্যের একাধিক রাজনৈতিক দল ৷ কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনে অভিযান চালালেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ শতাধিক সাধুসন্তকে নিয়ে পার্ক সার্কাস বেকবাগান মোড়ে বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের ভবনের দিকে এগোতে থাকেন তিনি ৷ তবে, রাস্তায় পুলিশ বাধা দিলে, সেখানেই বসে পড়েন শুভেন্দু, শঙ্কর ঘোষ-সহ বিজেপির একাধিক নেতা এবং সাধুরা ৷ দীপুচন্দ্র দাসের হত্যার প্রতিবাদে মহম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে চলতে থাকে স্লোগান ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে মোতায়েন করা হয় পুলিশ বাহিনী ৷
অন্যদিকে, কংগ্রেস, নাস্তিক মঞ্চ-সহ একাধিক রাজনৈতিক ও গণসংগঠন আজ বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় ৷ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নির্দেশে কলকাতার চার জেলা কংগ্রেসের সভাপতিদের তত্ত্বাবধানে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে ৷ বেকবাগান মোড় থেকে পদযাত্রা করে এসে বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷
সেই বিক্ষোভকে ঘিরে কার্যত ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় বেকবাগান এলাকায় ৷ পুলিশি ব্যারিকেড উপেক্ষা করে বিক্ষোভকারীরা ডেপুটি হাইকমিশনে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে বচসা ও হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় ৷ পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ ৷ বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা কমিশনে নিজেদের দাবিপত্র জমা দেওয়া হয় ৷ তবে, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের তরফে গেট ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় নিরাপত্তার স্বার্থে ৷
প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "বাংলাদেশে সম্প্রতি ইসলামিক মৌলবাদীদের দ্বারা দীপু দাসকে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে হত্যা করার নৃশংস ঘটনা মানবতা, সভ্যতা ও আইনের শাসনের বিরুদ্ধ আচরণ ৷ এই ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয় ৷ এটি দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ধর্মীয় মৌলবাদের সহিংস চরিত্রেরই ধারাবাহিক প্রকাশ ৷ ধর্মের নামে সংগঠিত এই ধরনের সহিংসতা প্রমাণ করে যে, মৌলবাদ মানুষের জীবন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ আমরা সকল সচেতন, মানবতাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষকে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাই ৷ ধর্মের নামে হত্যা, যে ধর্মই হোক তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ৷ এই সত্য উচ্চকণ্ঠে বলা আজ অত্যন্ত জরুরি ৷"