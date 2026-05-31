শহরকে জঞ্জাল মুক্ত করবে 'স্বচ্ছ' অ্যাপ, পার্ক পরিদর্শনে গিয়ে খুদেদের মাঝে অন্য মেজাজে শুভেন্দু

পরিচ্ছন্নতার বার্তার পাশাপাশি এদিন শহরের একাধিক পার্ক ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। খুদে খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে সেলফি তোলেন, চকোলেটও দেন ৷

পার্কে খুদেদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 31, 2026 at 2:06 PM IST

কলকাতা, 31 মে: শহর কলকাতা থেকে জেলা শহর, সর্বত্র পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে প্রযুক্তিনির্ভর নতুন উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার । কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টরের উপস্থিতিতে শনিবার নিউটাউনের এক বেসরকারি হোটেলে উদ্বোধন হল 'স্বচ্ছ' মোবাইল অ্যাপের । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং পুরো ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।

রাজ্যের পুর এলাকাগুলিকে আবর্জনামুক্ত রাখা, নাগরিকদের আরও সচেতন করে তোলা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করাই এই অ্যাপের মূল লক্ষ্য । প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের 10 থেকে 15টি পুরসভায় এই পরিষেবা চালু করা হবে বলে জানা গিয়েছে ।

আলাপচারিতায় মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)

সরকারি সূত্রে খবর, নাগরিকেরা নিজেদের স্মার্টফোনে 'স্বচ্ছ' অ্যাপ ডাউনলোড করে যে কোনও জায়গায় জমে থাকা আবর্জনার ছবি তুলে আপলোড করতে পারবেন । সঙ্গে সঙ্গে সেই তথ্য পৌঁছে যাবে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসনের কাছে । অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট স্থান পরিষ্কার করা হলে অভিযোগকারীকে কাজের অগ্রগতির রিপোর্টও পাঠানো হবে ।

স্নেহ (নিজস্ব চিত্র)

অনুষ্ঠানে অগ্নিমিত্রা পাল জানান, আগামী তিন মাস জুড়ে নাগরিকদের এই অ্যাপ সম্পর্কে সচেতন করার কর্মসূচি চলবে । মানুষকে শেখানো হবে কীভাবে বর্জ্য পৃথকীকরণ করতে হয়, কোন ধরনের আবর্জনা কোন রঙের ডাস্টবিনে ফেলতে হবে এবং কীভাবে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা যায় । তিনি স্পষ্ট করেন, আগামী 1 সেপ্টেম্বর থেকে নিয়ম ভাঙলে জরিমানা কার্যকর করা হবে । মিউনিসিপ্যাল আইনের আওতাতেই এই ব্যবস্থা রয়েছে এবং নতুন কোনও আইন আনা হচ্ছে না ।

আশীর্বাদ (নিজস্ব চিত্র)

শুধু অভিযোগ জানানোর মাধ্যম হিসেবেই নয়, পুর পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক সচেতনতা সংক্রান্ত বার্তাও এই অ্যাপের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হবে । একই সঙ্গে শহর ও পুর এলাকাগুলিতে প্রতি 100 মিটার অন্তর ডাস্টবিন বসানোর পরিকল্পনার কথাও জানান পুরো ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ।

পার্কে মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)

এদিকে পরিচ্ছন্নতার বার্তার পাশাপাশি এদিন শহরের একাধিক পার্ক ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন পার্কের বেহাল অবস্থা, বেআইনি দখল, অসামাজিক কার্যকলাপ এবং বর্ষাকালে জল জমে যাওয়ার অভিযোগ উঠে আসছিল । বর্ষার আগে সেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতেই সরেজমিনে পরিদর্শনে নামেন তিনি ।

প্রথমে ইলিয়ট পার্ক, পরে হরিশ পার্ক এবং শেষে চেতলা পার্ক পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী । বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা ও স্থানীয় ক্লাবগুলির পরিকাঠামোও তিনি খতিয়ে দেখেন । কোথাও ক্রিকেট, কোথাও ফুটবল, আবার কোথাও ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণ- সব ক্ষেত্রেই উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি ।

খুদে খেলোয়াড়দের সঙ্গে শুভেন্দু (নিজস্ব চিত্র)

হরিশ পার্কে গিয়ে খুদে খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী । তাদের খেলাধুলার অভিজ্ঞতা শোনেন, সেলফি তোলেন এবং চকলেটও বিতরণ করেন । কয়েকজন শিশু জানায়, মুখ্যমন্ত্রী তাদের খেলার খবর নিয়েছেন এবং পার্কের উন্নয়নের আশ্বাস দিয়েছেন ।

সূত্রের খবর, পার্কগুলিতে আরও বেশি গাছ লাগানো, প্রয়োজনীয় ঘাস বসানো, জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি এবং সারা বছর মাঠকে খেলাযোগ্য রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীকে এত কাছ থেকে পেয়ে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে কচিকাঁচারা । প্রশাসনের দাবি, পরিচ্ছন্ন ও সবুজ শহর গড়ার লক্ষ্যে নাগরিক অংশগ্রহণ এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন- দু’দিকেই একযোগে জোর দেওয়া হচ্ছে ।

