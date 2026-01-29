নাজিরাবাদে দুর্ঘটনাস্থলে প্রবেশে বাধা, গোডাউনের ভাড়ার টাকা যেত তৃণমূল বিধায়কের কাছে; অভিযোগ শুভেন্দুর

নাজিরাবাদে দুর্ঘটনাস্থলে প্রবেশে বাধা, গোডাউনের ভাড়ার টাকা যেত তৃণমূল বিধায়কের কাছে; অভিযোগ শুভেন্দুর
আনন্দপুরে জোড়া গোডাউন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য তিনি সরকারকে দায়ী করলেন ৷
আনন্দপুর, 29 জানুয়ারি: জোড়া গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তৃণমূল শাসিত সরকারকে দায়ী করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ বৃহস্পতিবার তিনি দক্ষিণ 24 পরগনার নাজিরাবাদে অগ্নিকাণ্ডের স্থল পরিদর্শনে যান ৷ ওই জায়গায় 163 ধারা লাগু করা হয়েছে ৷ তাই ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই তাঁকে আটকে দেয় পুলিশ ৷
সেখানে দাঁড়িয়ে বঙ্গবিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা সাংবাদিকদের বলেন, "ওই গোডাউনের ঘরভাড়ার বাবদ দেড় লক্ষ টাকা পেতেন মালিক ৷ তার মধ্যে 60 হাজার টাকা প্রতি মাসে স্থানীয় বিধায়কের প্রতিনিধির হাতে কাছে পৌঁছে যেত ৷" এই অভিযোগের সমর্থনে তিনি কোনও প্রমাণ না-দিলেও এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷
গত 27 জানুয়ারি ভোররাতে আনন্দপুরের কাছে নাজিরাবাদে দু'টি গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ৷ অগ্নিকাণ্ড এতটাই ভয়াবহ ছিল যে মঙ্গলবার সকালেও ধিকিধিকি আগুন জ্বলতে দেখা যায় সেখানে ৷ ওই দুই গোডাউনের একটি মোমো প্রস্তুতকারক সংস্থা ভাড়া নিয়েছিল ৷ আরেকটি ব্যবহার করতেন গোডাউনের মালিক গঙ্গাধর দাস নিজে ৷ দু'টি গোডাউনে থাকা শ্রমিকদের পুড়ে মৃত্যু হয়েছে ৷ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দেহাংশ ৷ পরিচয় জানতে দেহাংশের ডিএনএ পরীক্ষা করা হচ্ছে ৷ 21 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা ৷
শুভেন্দু অধিকারী জানান, তিনি গতকাল দুর্গাপুর থেকে নাজিরাবাদে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনের কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ তারপরই এলাকায় বিএনএস-এর 163 নম্বর ধারা জারি করা হয় ৷ এই ধারা অনুযায়ী পাঁচ জনের বেশি জমায়েত নিষিদ্ধ ৷ তাই বিজেপি বিধায়ককে ঘটনাস্থলে যেতে পুলিশি বাধার সম্মুখীন হতে হয় ৷ নন্দীগ্রামের বিধায়ক বলেন, "আমি আইন মেনে চলি ৷ আমি 100 মিটার দূর থেকে দেখব ৷"
এরপরও এদিন শুভেন্দু অধিকারী নিহত ও আহত শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন বলে খবর ৷ তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন ৷ সাংবাদিকদের কাছে তিনি দাবি করেন, "যে কাজ মুখ্যমন্ত্রীর করা উচিত ছিল, সেই কাজ এখন বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরাই করছে ৷" তাঁর অভিযোগ, "মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজধর্ম পালন করেননি ৷ তাঁর বাড়ি এখান থেকে 10 কিমির মধ্যে ৷ তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ৷ তাঁর আসা উচিত ছিল ৷" কিন্তু তাঁর বদলে অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম এবং সুজিত বসুর মতো মন্ত্রীদের পাঠানো হয়েছে বলে ক্ষোভপ্রকাশ করেন শুভেন্দু ৷ বিরোধী দলনেতার দাবি, এতে বোঝা যায় সরকার ঘটনাটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে না ৷
জোড়া গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রসঙ্গে শুভেন্দুর অভিযোগ, "কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতায় এই যে জতুগৃহগুলি তৈরি হয়েছে, এর জন্য স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস ও স্থানীয় থানাগুলি দায়ী ৷ ভাড়া দেওয়া গোডাউনটির জন্য মালিক দেড় লক্ষ টাকা ভাড়া পান ৷ তার মধ্যে স্থানীয় বিধায়কের প্রতিনিধির হাতে 60 হাজার টাকা এখানকার মালিক দিয়ে দেন প্রতি মাসে ৷ এখানে না আছে লাইসেন্স, না আছে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ৷ এই এত বড় মৃত্যুমিছিলের পরেও সরকার উদাসীন ৷"
শুভেন্দুর প্রশ্ন, "দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু কেন তাঁর দায়িত্ব স্বীকার করে পদত্যাগ করছেন না ৷ মুখ্যমন্ত্রী কেন এখানে আসবেন না ? কেন 50 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবেন না ?" তিনি দাবি করেন, মৃতদের সংখ্যা আরও বাড়বে ৷ এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য পুলিশকেই দায়ী করেন বিজেপি নেতা ৷ বিরোধী দলনেতার প্রশ্ন, "জলাভূমি বুজিয়ে কেন এখানে এই গোডাউন তৈরি হবে ? এটা তো জলাভূমি ৷ মাননীয় বিচারপতি অমৃতা সিনহার কোর্টে এই বিষয়টি বিচারাধীন ৷ সবাই জানে এটা জলাভূমি ৷ এই জলাভূমিগুলি গত কয়েক বছরে দেদার বোজানো হয়েছে ৷"
রাজ্যের মন্ত্রীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যেতে পারলেও তাঁকে আটকানো নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন বিরোধী দলনেতা ৷ এই অগ্নিকাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির মিছিল করতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু অধিকারী ৷ এদিন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ মিছিলের অনুমতি দিয়েছেন ৷ তিনি নির্দেশে জানিয়েছেন, আগামিকাল সকাল 11টা থেকে দুপুর সাড়ে 3টের মধ্যে মিছিল শেষ করতে হবে ৷ মিছিলের রুট হবে শীতলা মন্দির থেকে ইএম বাইপাস হয়ে নরেন্দ্রপুর থানার 200 মিটার আগে পর্যন্ত ৷ এই মিছিলে দু’হাজারের বেশি কর্মী-সমর্থক যেন না-থাকেন ৷