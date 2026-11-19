কাস্তে-হাতুড়ি-তারা ছেড়ে বই প্রতীকে ভোটে লড়ুন, বামেদের কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu Adhikari: কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের স্টল ঘিরে হওয়া উত্তেজনার ঘটনায় বামপন্থীদের তীব্র কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী।
Published : November 19, 2026 at 1:48 AM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়র ডাক্তারদের বিক্ষোভ এবং কলেজ স্ট্রিটে বই নিয়ে বামেদের আন্দোলন— এই দুই ইস্যুতেই কড়া অবস্থান নিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
বুধবার রাতে পোস্তায় জগদ্ধাত্রী পুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, সরকারি হাসপাতালে কোনও ধরনের নৈরাজ্য বরদাস্ত করা হবে না। পাশাপাশি, কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের স্টল ঘিরে হওয়া উত্তেজনার ঘটনায় বামপন্থীদের তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সিপিএমের কোনও নেতার দম থাকলে কাস্তে হাতুড়ি তারা ছেডে বই প্রতীকে পুরসভা নির্বাচনে লড়াই করে জিতে দেখান । একজন নেতা জিতলেও তখন বলা যাবে মানুষ তাঁদের সঙ্গে আছেন । মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নেই ।
দুর্গাপুজোর সময় চোরবাগান দুর্ঘটনার পর আহতদের মেডিক্যাল কলেজ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় জুনিয়র ডাক্তার বিক্ষোভ দেখান । এই বিক্ষোভকে মোটেই ভালো চোখে দেখেনি রাজ্য প্রশাসন। এদিন পোস্তার অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পুরো পরিস্থিতির উপর নবান্ন কড়া নজর রাখছে । তিনি বলেন, "আমরা পরিস্থিতির নজর রেখেছি । অধ্যক্ষ যে ধরনের সাহায্য চাইবেন আমরা সেই ধরনের প্রশাসনিক সাহায্য করব। এই রকম গুন্ডামি হাসপাতালে বরদাস্ত করা হবে না, এটুকু বলে দিলাম।" হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য়মন্ত্রীকে বিষয়টি দেখতে বলেছেন। তিনি হাসপাতালের সুপার এবং এমএসভিপির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, "আমাদের নজর আছে। সুপার যে ধরনের সাহায্য চাইবেন সেই ধরনের সাহায্য প্রশাসন করবে।" হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এখনও সরকারিভাবে পুলিশি হস্তক্ষেপ চায়নি। তবে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "আমাদের কাছ থেকে এখনও সরকারিভাবে সুপার পুলিশ চাননি। চাইলে কয়েক সেকেন্ড লাগবে, পুলিশ যা করার করবে।"
এদিন কলেজ স্ট্রিটে বই নিয়ে বামেদের সাম্প্রতিক আন্দোলন প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাম ছাত্র সংগঠনের এই কর্মসূচিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তিনি। বামেদের কটাক্ষ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "কোনও বই-টই না। যারা ভোটে জেতে না, ভোটে হারে, নোটার সঙ্গে লড়াই করে, সেইসব লোকেরা এখন হাফ-হার্টেড হয়ে এগুলো করতে চাইছে। মাঠে-ঘাটে কোথাও নেই।" বামেদের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, তারা আদালতের অবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চে গিয়ে ভোট আটকানোর চেষ্টা করছে। নির্বাচনের ময়দানে লড়াই করার মতো জনসমর্থন তাদের নেই।
মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে। হাসপাতাল এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসন যে কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে, পোস্তার মঞ্চ থেকে দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে সেই ইঙ্গিতই স্পষ্ট।