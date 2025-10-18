দুর্গাপুরে ধর্ষণের ঘটনায় অপরাধীদের আড়ালের চেষ্টা করছে পুলিশ, অভিযোগ শুভেন্দুর

দুর্গাপুরে ধর্ষণের ঘটনায় অপরাধীদের আড়ালের চেষ্টা করছে পুলিশ, অভিযোগ শুভেন্দুর
দুর্গাপুরে ওড়িশা থেকে ডাক্তারি পড়তে আসা পড়ুয়ার গণধর্ষণ হয়েছে বলে দাবি করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ পুলিশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তিনি ৷
Published : October 18, 2025 at 9:01 PM IST
পাণ্ডবেশ্বর, 18 অক্টোবর: দুর্গাপুরে পড়শি রাজ্যের ডাক্তারি পড়ুয়ার ধর্ষণের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অপরাধীদের আড়াল করার অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ শনিবার একটি পুজো উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে তৃণমূলের আমলে ঘটে যাওয়া মহিলা নির্যাতনের সব কেস রিওপেন করা হবে ৷
ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়েও হুঁশিয়ারির সুরে বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা বলেন, "মমতা না চাইলেও রাজ্যে এসআইআর হবে ৷" শনিবার পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরে কালীপুজোর উদ্বোধন করতে আসেন শুভেন্দু ৷ সেখানে তিনি সাংবাদিকদের কাছে এই মন্তব্য করেন ।
এদিন 'আমরা সবাই সোশাল ওয়েলফেয়ার কমিটি' আয়োজিত কালীপুজোর উদ্বোধন করতে পাণ্ডবেশ্বরের ডালুরবাঁধে হাজির হন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ সঙ্গে ছিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই, বিজেপির জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য-সহ অন্যরা ৷
পুজো মণ্ডপের উদঘাটন করার পর দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু ৷ দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়ার ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে তাঁর অভিযোগ, "নির্যাতিতা ডাক্তারি পড়ুয়া মেয়েটি গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৷ কিন্তু মমতার পুলিশ ধর্ষকদের আড়াল করছে ৷" তাই একজনই ধর্ষক- এই তথ্য খাড়া করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি । ধর্ষণকাণ্ডে দোষীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে দুর্গাপুরে ধর্না মঞ্চ করেছিল বিজেপি ৷
এদিন সেই ধর্না মঞ্চ সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা হল বলে জানান শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন এখন কালীপুজো, ছট পুজো-সহ একাধিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান রয়েছে ৷ সেই কারণে ধর্না কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হল সাময়িকভাবে ৷ তবে নভেম্বর মাসের 1 তারিখ থেকে রাজ্যজুড়ে নারী সম্মান ও কন্যা সুরক্ষা নিয়ে কর্মসূচিতে নামবে দল ৷ তৃণমূলকে হঠাতে দুর্গাপুরে ঝাঁটা মিছিল করা হবে বলেও জানিয়েছেন বিজেপি নেতা ৷ পশ্চিমবাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে তৃণমূলের সময়কালে ঘটে যাওয়া মহিলা নির্যাতনের প্রতিটি কেস রিওপেন করা হবে, হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা ৷
অন্যদিকে, ভোটার তালিকা নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে এদিন শুভেন্দু বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর আটকাতে যতই চিৎকার করুন, এই রাজ্যে এসআইআর হবেই । প্রয়োজনের রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে এসআইআর হবে ৷" এসআইআর ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে ভোট করতে দেওয়া হবে না । 'নো এসআইআর নো ভোট', এটাই বিজেপির অবস্থান বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা ৷