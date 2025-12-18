ETV Bharat / state

'মুখ্যমন্ত্রীর ভাইঝি চপ-ঘুগনি বিক্রি করুন, এক হাজার টাকা দিচ্ছি', কটাক্ষ শুভেন্দুর

চা-চপ-ঘুগনি-মুড়ি বিক্রি করে স্বনির্ভর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এর পাল্টা কটাক্ষ করে নিজের ঘর থেকে শুরুর উপদেশ দিলেন শুভেন্দু ৷

লাভপুরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী
ETV Bharat Bangla Team

Published : December 18, 2025

3 Min Read
লাভপুর, 18 নভেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাকরিহারা' ভাইঝিকে চপ-ঘুগনির দোকান করার জন্য এক হাজার টাকা দেবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ বৃহস্পতিবার বীরভূমের লাভপুরে সাংবাদিকদের কাছে এই মন্তব্য করেন তিনি ৷ এদিনই ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে 'ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড বিজনেস কনক্লেভ' আয়োজিত হয় ৷ এই শিল্প সম্মেলন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে তুলোধনা করেন বঙ্গ বিজেপির এই অন্য়তম শীর্ষ নেতা ৷

গতকাল 17 ডিসেম্বর কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "1 হাজার টাকা নাও, দুটো চায়ের কেটলি কেনো, ঘর থেকে কিছু চা পাতা নিয়ে চা তৈরি করো ৷ আর বিস্কুট নাও, বউকে দিয়ে ঘুগনি তৈরি করে আনো ৷ প্ল্যাটফর্ম, বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াও ৷ দেখো, তোমার টাকা কত দাঁড়াবে ৷"

মুখ্যমন্ত্রী এই বক্তব্যে নতুন করে নিন্দার ঝড় ওঠে ৷ তাঁর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে পথে নামেন চাকরি প্রার্থীরা ৷ বিশেষভাবে সক্ষম ও দৃষ্টিহীন চাকরিপ্রার্থীরা সল্টলেকে বিকাশ ভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখান ৷ তাঁরা যেভাবে যে পদে চাকরি করছিলেন, সেই পদে তাঁদের বহাল করা হোক ৷ এই দাবি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে দেখা করার দাবি তোলেন ৷ কিন্তু তা হয়নি ৷ আরেকটি মিছিল করেন এসএসসি-র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া নতুন চাকরিপ্রার্থীরা ৷ তাঁরা কেউ কেটলিতে চা নিয়ে, কেউ বা চপ-মুড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরন ৷ প্রতীকী প্রতিবাদ করেন ৷

এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "চপ-মুড়ি বা ঘুগনি তৈরি করাটা কোনও বিষয় নয় ৷ এটা কোনও শিক্ষিত যুবক-যুবতী, যাঁকে তাঁর বাবা-মায়েরা পড়াশোনা মাধ্যমে তৈরি করেছেন ৷ তাঁরা এই কাজটা করবেন ?"

এরপরই নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু বলেন, "আমি বলছি তিনি (মুখ্যমন্ত্রী) তাঁর বাড়ি থেকে এই কাজটা শুরু করুন ৷ চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম ৷ কুসুম্বায় তাঁর (মুখ্যমন্ত্রী) মামার বাড়িতে মামার মেয়ের চাকরি গিয়েছে ৷ তিনি শিক্ষাকর্মী ছিলেন ৷ ওঁকে দিয়ে শুরু করুন ৷ এখন ঘুগনিটাই করুন ৷ আমি ধ্রুব সাহা (বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি)কে এক হাজার টাকা দিয়ে যাচ্ছি, ওনার মামার বাড়িতে দিয়ে আসবেন ৷"

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-সি পদে চাকরি হারিয়েছেন বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অ-শিক্ষক কর্মী বৃষ্টি মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁর বাড়ি বীরভূমের রামপুরহাটের কুসুম্বা গ্রামে ৷ এই বৃষ্টি মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামাতো ভাই নীহার মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে ৷ অর্থাৎ, সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইঝি ৷ তাঁকেই চপ-ঘুগনি বিক্রি করার জন্য এক হাজার টাকা দেবেন বলে কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷

বাণিজ্য সম্মেলন নিয়ে শুভেন্দু বলেন, "বাণিজ্য সম্মেলন করছেন, সব ফ্লপ ৷ যা টাকা খরচ হচ্ছে, উপহার দিতে তা ঘুরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে ঢুকছে কি না আমার সন্দেহ আছে ৷ দেউচার দরপত্র বাতিল করতে হল ৷"

সুপ্রিম কোর্ট যোগ্য শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বাড়ানো প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের রায় আমাদের আশীর্বাদ ৷ অগস্ট মাস পর্যন্ত এই সরকারটাই থাকবে না ৷ আমরা ক্ষমতায় এলে যোগ্যদের তালিকা সুপ্রিম কোর্টে দিয়ে দেব ৷ আবেদন করব যাতে চাকরি বহাল রাখতে, আর অযোগ্য তো বাছাই হয়েই গিয়েছে ৷ আর কথা দিলাম, প্রতি বছর এসএসসি করব ৷ পরীক্ষার ওএমআর শিটের কার্বন কপি হাতে হাতে তুলে দেব ।" এদিন তিনি 'পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা'য় অংশ নিতে লাভপুরে গিয়েছিলেন ৷ পরে আরেকটি সভা করেন ৷

