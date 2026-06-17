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কেন্দ্রীয় বাহিনীর সমকক্ষ হবে রাজ্য পুলিশ, রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর

'112 সিস্টেম' বা কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) প্রতিটি থানায় কার্যকর করার বার্তা ৷ ​পুলিশ বাহিনীর খোলনলচে বদলাতে একগুচ্ছ নতুন পরিকল্পনা ৷

Indian Defence Academy
রাজ্য পুলিশকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সমকক্ষ করতে ভারতীয় রক্ষা অ্যাকাডেমির সঙ্গে মউ স্বাক্ষর ৷ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 17, 2026 at 9:19 PM IST

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কলকাতা, 17 জুন: ​রাজ্য পুলিশকে আরও আধুনিক, সুশৃঙ্খল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে এবার বড়সড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ করল নবান্ন ৷ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে বারবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওপর নির্ভর করার যে চেনা ছবি এতদিন দেখা যেত, তা সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে ভারতীয় রক্ষা অ্যাকাডেমি অর্থাৎ, জাতীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷

এই চুক্তির ফলে রাজ্য পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন হবে বলে আশাবাদী ওয়াকিবহাল মহল ৷ চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, বিগত সরকারের আমলে পুলিশের পরিকাঠামো ও মনোবলের যে অবনমন ঘটেছিল, তা কাটিয়ে পুলিশের হৃতগৌরব ফেরানোই তাঁর সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ৷

Indian Defence Academy
রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

​দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে ৷ এই প্রসঙ্গে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, একসময় কলকাতা পুলিশের নাম আন্তর্জাতিক স্তরের প্রথমসারির বাহিনীর সঙ্গে নেওয়া হতো ৷ কিন্তু, বিগত দিনের সরকার সেই ঐতিহ্য ও দক্ষতাকে কোনোভাবেই কাজে লাগায়নি ৷

পুলিশের আধুনিকীকরণ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, "আমরা আজকে এগ্রিমেন্টটা করছি এই কারণে, যাতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে কেন্দ্রীয় বাহিনী নির্ভর থাকতে না-হয় ৷ সেই দক্ষতা ও উচ্চতায় আমাদের পুলিশকে নিয়ে যেতে হবে ৷" তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীতে কর্মরত বাংলার অসংখ্য যুবক-যুবতী যেভাবে রাষ্ট্রবাদের প্রতি অগাধ আনুগত্য দেখিয়ে কাজ করেন, সঠিক প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক পরিকাঠামো পেলে রাজ্য পুলিশও ঠিক সেই একই মাপের পরিষেবা দিতে সক্ষম হবে ৷

​পুলিশ বাহিনীর খোলনলচে বদলাতে এ দিন একগুচ্ছ নতুন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা আনার বিষয়ে তিনি জোর দেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানান, দীর্ঘদিন ধরে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরেও বসে থাকা 16 হাজার কনস্টেবলকে দ্রুত কাজে লাগানোর উদ্যোগ শুরু হয়েছে ৷

পাশাপাশি, আধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহ এবং অন্য রাজ্যগুলির মডেলে '112 সিস্টেম' বা কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) প্রতিটি থানায় কার্যকর করা হবে ৷ অতীতের সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, "আমরা বিগত দিনে দেখেছি যে পশ্চিমবাংলায় পুলিশের মধ্যে দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র তাদের প্রকৃতপক্ষে উপযুক্তভাবে তৈরি না-করা, আত্মরক্ষার আধুনিক সামগ্রী না-দেওয়া এবং বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি না-করার ফলে আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে যে আশাপ্রত্যাশা জনগণ করেন বা আমরা করি, সেখান থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে ৷"

​প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, জাতীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে এই চুক্তির প্রস্তাবটি গত বছর, অর্থাৎ 2025 সালের নভেম্বর মাসেই নবান্নে এসেছিল ৷ কিন্তু, তৎকালীন সরকার সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহেলা দেখিয়েছে ৷ রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যপাল স্বয়ং লোকভবনে মুখ্যমন্ত্রীকে এই চুক্তির বিষয়টি এবং মিস্টার বিমল কাটায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেন ৷

এরপরই মুখ্যসচিবের তত্ত্বাবধানে, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি-র তৎপরতায় অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এই চুক্তিটি বাস্তবায়িত করা হয় ৷ নতুন এই চুক্তির ফলে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, নারী নিরাপত্তা, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার সুরক্ষা এবং সর্বোপরি ভারতীয় ন্যায় সংহিতার আওতায় অভিযুক্তদের শাস্তিদানের মতো বিষয়গুলিতে পুলিশ আরও পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করতে পারবে ৷

​পরিশেষে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও পুলিশকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি জনগণকে আশ্বাস দিয়েছেন, এই নতুন সরকার কোনওভাবেই রাজনৈতিক স্বার্থে পুলিশকে ব্যবহার করবে না ৷ ডিউটি করতে গিয়ে পুলিশকর্মীদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা আর বরদাস্ত করা হবে না-বলে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি ৷

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে বিগত দিনের মতো শাসকের আইন নয়, আইনের শাসন আমরা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছি, আরও সুদৃঢ় করব ৷ আমাদের পুলিশ কর্মীদের কেউ আহত হয়ে হাসপাতালে যাবে না, আমাদের পুলিশ কর্মীদের শরীর থেকে রক্ত বেরোবে না ৷" শাসক নয়, বরং আইন মেনেই যে রাজ্য চলবে এবং জনগণের পাশাপাশি পুলিশের নিরাপত্তাও যে সমানভাবে সুনিশ্চিত করা হবে, চুক্তিস্বাক্ষর মঞ্চ থেকে এ দিন সেই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷

TAGGED:

STATE SINGS MOU WITH DEFENCE
STATE POLICE
SUVENDU ADHIKARI
শুভেন্দু অধিকারী
INDIAN DEFENCE ACADEMY

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