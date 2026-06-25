তারাতলা গুদামের নকশায় ফিরহাদের সই ! শুভেন্দুর অভিযোগ ওড়ালেন প্রাক্তন মেয়র

তারাতলা গুদামের নকশায় ফিরহাদের সই ! শুভেন্দুর অভিযোগ ওড়ালেন প্রাক্তন মেয়র
তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদাম ভেঙে পড়ার ঘটনায় বিধানসভার অন্দরে এর জন্য সরাসরি কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
Published : June 25, 2026 at 10:49 PM IST
কলকাতা, 25 জুন: তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদাম ভেঙে পড়ার মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে শাসক ও বিরোধীর চাপানউতোর ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। বিধানসভার অন্দরে এই দুর্ঘটনার জন্য সরাসরি কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর সেই কড়া আক্রমণের প্রেক্ষিতে এ বার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন কলকাতা বন্দর এলাকার বিধায়ক তথা প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ কার্যত নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি সাফ জানিয়েছেন যে, কোনও ইমারতের নকশা বা বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করার ক্ষেত্রে কলকাতার মেয়র হিসেবে তাঁর কোনও আইনি এক্তিয়ারই ছিল না। তাঁর দাবি, কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী এই দায়িত্ব মেয়রের নয়, বরং তা সম্পূর্ণভাবে বিল্ডিং বিভাগের অধীনে পড়ে।
সাম্প্রতিক বিধানসভা অধিবেশনে তারাতলার ওই অভিশপ্ত নির্মীয়মাণ গুদামের নকশা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি প্রদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভরা অধিবেশনে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন যে, ওই নকশা অনুমোদনের নথিতে খোদ প্রাক্তন মেয়রের স্বাক্ষর জ্বলজ্বল করছে। এই ঘটনার দায়ভার নির্ধারণ করতে গিয়ে অত্যন্ত কড়া ভাষায় প্রশাসন ও অভিযুক্তদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের নেপথ্যে যাঁদের গাফিলতি প্রমাণিত হবে, প্রশাসন তাঁদের কাউকেই কোনও অবস্থাতেই রেয়াত করবে না। শুধু অপরাধীদের জেলই হবে না, পাশাপাশি রাজ্য সরকার নতুন আইন প্রণয়ন করে দোষীদের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করবে বলে তিনি কড়া বার্তা দেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই জোরাল অভিযোগের রেশ ধরেই শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা।
বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর এই বিস্ফোরক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের স্বপক্ষে যুক্তি সাজিয়ে মুখ খোলেন প্রাক্তন মেয়র। তাঁর সই থাকার অভিযোগ প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফিরহাদ বলেন, "এ ব্যাপারে আমার একেবারেই কিছু জানা নেই। যে কোনও নির্মাণের প্ল্যান বা নকশা অনুমোদন করা হয় মূলত পুরসভার বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট থেকে। দুর্ভাগ্যবশত আমি তো আর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িনি। আর নিয়ম অনুযায়ী ওই প্ল্যান আমার কাছে আসার কথাও নয়। এই নির্দিষ্ট প্ল্যানটার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র কোনও ধারণাই নেই। পুরসভার প্রশাসনিক রীতি অনুযায়ী কমিশনার হয়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ফাইলটি আমার কাছে আসত।"
প্রাক্তন মেয়রের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর প্রদর্শিত নথিতে যদি তাঁর কোনও সই থেকেও থাকে, তবে তা নেহাতই একটি প্রশাসনিক রুটিন কাজের অঙ্গ মাত্র। এর সঙ্গে নকশার প্রযুক্তিগত বৈধতা যাচাইয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। বিষয়টি আরও খোলসা করে তিনি বলেন, "ওটা শুধুমাত্র একটা ফর্ম্যালিটিস। কলকাতা পুরসভার মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং কমিটি বা এমবিসি-তে অনেক টেকনিক্যাল লোকজন থাকেন। তাঁরাই এই বিষয়গুলো খুঁটিয়ে দেখেন। ওটার মধ্যে মেয়রের নিজস্ব কোনও এক্তিয়ারই নেই। শহরের বুকে কোনটা বেআইনি নির্মাণ আর কোনটা নয়, সেটা বিচার করে দেখার এক্তিয়ারও মেয়রের থাকে না। বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট কাকে নোটিস পাঠাচ্ছে, কোন বেআইনি অংশটা ভাঙছে, সেটা দেখার কাজ মেয়রের নয়। এমনকী, বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন করার ক্ষেত্রেও মেয়রের সরাসরি কোনও ভূমিকা থাকে না।"
একই সঙ্গে ফিরহাদ জানিয়েছেন যে, তিনি ব্যক্তিগত স্তরে খোঁজখবর নিয়ে দেখেছেন, তারাতলার ওই গুদামটি কোনও ভাবেই বেআইনি ভাবে নির্মাণ করা হচ্ছিল না। তবে তিনি এ কথাও স্বীকার করে নেন যে, নির্মাণকাজ চলাকালীন সেখানে তদারকি বা নজরদারির ক্ষেত্রে কিছুটা অভাব ছিল। কিন্তু সেই নজরদারির অভাবের দায় কোনও ভাবেই পুরসভার মেয়র বা কমিশনারের ঘাড়ে চাপানো যায় না বলে তিনি দাবি করেন।
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই প্রবল বাকযুদ্ধ চললেও, তারাতলার ঘটনার পর রাজ্য প্রশাসনের তৎপরতার খোলাখুলি প্রশংসাও শোনা গিয়েছে প্রাক্তন মেয়রের গলায়। এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার যে ভাবে দ্রুততার সঙ্গে উদ্ধারকাজ চালিয়েছে, তার প্রশংসা করে তিনি বলেন, "উদ্ধারকাজ খুব ভালো হয়েছে। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানিয়েছি। তাঁর এই তৎপরতা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।"
উল্লেখ্য, যে এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেই তারাতলা ফিরহাদ হাকিমের নিজের বিধানসভা কেন্দ্র কলকাতা বন্দরের অন্তর্গত। তাই জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি আরও বলেন, "গুদামটি ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া মাত্রই আমি দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ আমাকে সেখানে ঢুকতে দেয়নি। তার পর আমি বাধ্য হয়ে আহতদের দেখতে সরাসরি এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়েছিলাম।" সব মিলিয়ে তারাতলা বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধীর এই রাজনৈতিক চাপানউতোর রাজ্য রাজনীতিতে এক নয়া সমীকরণ তৈরি করেছে।