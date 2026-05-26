আয়ুষ্মান ভারত চালুর ডেডলাইন 8 জুন, বিগত সরকারের কোন প্রকল্প চলবে তার রিপোর্ট তলব শুভেন্দুর

আয়ুষ্মান ভারত চালুর ডেডলাইন ৮ জুন, বিগত সরকারের কোন প্রকল্প চলবে তা নিয়ে ৭ জুনের মধ্যে রিপোর্ট তলব মুখ্যমন্ত্রীর
Published : May 26, 2026 at 12:44 PM IST
কলকাতা, 26 মে: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রশাসনিক কাজে গতি ও স্বচ্ছতা আনতে একেবারে শুরু থেকেই তৎপরতা দেখাচ্ছে নতুন সরকার । সোমবার নবান্নে বিভিন্ন দফতরের সচিব পর্যায়ের আধিকারিকদের সঙ্গে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একগুচ্ছ কড়া নির্দেশ দিয়েছেন । নির্বাচনী ইস্তেহারের প্রতিশ্রুতি পূরণে জোর দেওয়ার পাশাপাশি বিগত সরকারের আমলের বিভিন্ন প্রকল্পের উপযোগিতা যাচাই করা এবং সরকারি কোষাগারের খরচ নিয়েও এবার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে বর্তমান সরকার ।
বিজেপি তাদের ইস্তেহারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা মাথায় রেখেই নতুন সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে রাজ্যে বহুল চর্চিত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত' চালু করা হবে । এবার সেই কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে নির্দিষ্ট সময়সীমা বা ডেডলাইন বেঁধে দিলেন তিনি । স্বাস্থ্য দফতরের সচিবকে মুখ্যমন্ত্রী কড়া নির্দেশ দিয়েছেন যে আগামী আট জুনের মধ্যে আয়ুষ্মান ভারত সংক্রান্ত সমস্ত চুক্তি চূড়ান্ত করে ফেলতে হবে । এই প্রকল্পের গাইডলাইন থেকে শুরু করে পরিকাঠামোগত বিভিন্ন প্রস্তুতি অবিলম্বে শেষ করতে হবে । জনমুখী এই কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে আর কোনওরকম কালক্ষেপ তাঁর সরকার বরদাস্ত করবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি ।
পূর্ববর্তী তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে চালু হওয়া সমস্ত প্রকল্পগুলি রাজ্যে আর চলবে কি না, তা নিয়েও এদিন বড়সড় পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন । এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত দফতরের সচিবদের কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করেছেন । বর্তমানে রাজ্যে যে সমস্ত প্রকল্প চলছে, তার মধ্যে কোনগুলি জনস্বার্থে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত এবং কোনগুলি অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত, তার সুস্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করতে বলা হয়েছে । আগামী 7 জুনের মধ্যে সমস্ত দফতরের সচিবদের এই সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে জমা দেওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । বিগত সরকারের আনা প্রকল্পগুলির বাস্তব উপযোগিতা যাচাই করেই আগামী দিনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর ।
রাজ্যের কোষাগারের স্বাস্থ্য ফেরাতে এবং আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অত্যন্ত কড়া মনোভাব পোষণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । এদিন বিদ্যুৎ দফতরের সচিবকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, রাজ্যে যেখানে যেখানে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রয়েছে, অবিলম্বে তা আদায় করার ব্যবস্থা করতে হবে । এতদিন ধরে বকেয়া টাকা উদ্ধারের ক্ষেত্রে কেন এতটা ঢিলেঢালা মনোভাব দেখানো হয়েছে, তা নিয়েও এদিনের বৈঠকে আধিকারিকদের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেন তিনি ।
পাশাপাশি, বিগত সরকারের আমলে জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত হওয়া 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ মিটিং' বা প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকগুলি নিয়েও এদিন সরব হন নতুন মুখ্যমন্ত্রী । ওই প্রশাসনিক বৈঠকগুলির আয়োজনে সরকারি কোষাগার থেকে ঠিক কত টাকা ব্যয় হয়েছে, এদিন রাজ্যের অর্থ দফতরের সচিবের কাছে সেই খরচের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেবও তলব করেছেন শুভেন্দু ।