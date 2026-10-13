বনগাঁয় অশোক-দেবদাসকে দু'পাশে দাঁড় করিয়ে ঐক্যের বার্তা শুভেন্দুর ! বিবাদ কি মিটল ?

বনগাঁয় অশোক-দেবদাসকে দু'পাশে দাঁড় করিয়ে ঐক্যের বার্তা শুভেন্দুর ! বিবাদ কি মিটল ?
Durga Puja inauguration in Bongaon: দলের দুই প্রভাবশালী নেতার প্রকাশ্য বিরোধের আবহে শুভেন্দু কী অবস্থান নেন, সেদিকেই নজর ছিল রাজনৈতিক মহলের ।
Published : October 13, 2026 at 8:17 PM IST
বনগাঁ, 13 অক্টোবর: বনগাঁর রাজনীতিতে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া ও বিজেপি বিধায়ক দেবদাস মণ্ডলের বিরোধ নতুন নয় । বিধানসভা নির্বাচনের পর সেই সংঘাত আরও প্রকাশ্যে এসেছে । একদিকে শৌচালয় ভাঙা নিয়ে বিতর্ক, অন্যদিকে পুরপ্রধানকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর- সব মিলিয়ে বনগাঁর শাসকদলের অন্দরের দ্বন্দ্ব ক্রমেই প্রকট হয়েছে ।
সেই আবহেই মঙ্গলবার দুর্গাপুজোর উদ্বোধনী মঞ্চকে হাতিয়ার করে দুই নেতার মধ্যে ঐক্যের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া ও বিধায়ক দেবদাস মণ্ডলকে দু'পাশে দাঁড় করিয়ে তাঁর মন্তব্য, "অশোক আর দেবদাস মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে !"
মঙ্গলবার বনগাঁয় মুখ্যমন্ত্রীর পুজো উদ্বোধন ঘিরে কৌতূহল ছিল যথেষ্ট । দলের দুই প্রভাবশালী নেতার প্রকাশ্য বিরোধের আবহে শুভেন্দু কী অবস্থান নেন, সেদিকেই নজর ছিল রাজনৈতিক মহলের । প্রথমে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী । তার পর সেখান থেকে সরাসরি চলে যান বিধায়ক দেবদাস মণ্ডলের পুজোয় ।
দেবদাসের পুজোয় গিয়ে অশোক কীর্তনীয়া ও দেবদাস মণ্ডলকে দু'পাশে দাঁড় করান মুখ্যমন্ত্রী । তার পর তাঁদের একসঙ্গে থাকার বার্তা দিয়ে বলেন, "আমি আজ এসেছি আমার মন্ত্রিসভার সদস্য অশোক কীর্তনীয়া ও বিধায়ক দেবদাস মণ্ডলের পুজোর উদ্বোধন করতে । কয়েক দিন আগে দেবদাস আমাকে টেলিফোন করে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী আপনি বনগাঁয় আসছেন । শুনলাম আপনি আপনার মন্ত্রিসভার সদস্য অশোক কীর্তনীয়ার পুজোর উদ্বোধন করবেন । ওই দিন আপনাকে বনগাঁর ঐক্য সম্মিলনী দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করতে হবে । ওই পুজোটা আমি করি ।"
এর পরেই বনগাঁর পুজোর পরিবেশের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, "আজ বনগাঁয় না এলে বুঝতে পারতাম না, গেরুয়া ধ্বজা, কাঁসর-ঘণ্টা ও ঢাকের বাদ্যে কী অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি হয়েছে । খাদ্যমন্ত্রী অশোক ও বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছেন ।" দুই নেতাকে একই মঞ্চে এনে তাঁদের পারস্পরিক বিরোধের বদলে ঐক্যের ছবিটিই সামনে আনতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ।
মুখ্যমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর অবশ্য বিরোধের প্রসঙ্গেই প্রশ্নের মুখে পড়েন দেবদাস । সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া আমার ভাইয়ের মতো । তিনি আমার ঐক্য সম্মিলনীর পুজোয় এসেছেন । আমিও তাঁর গান্ধিপল্লি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোয় যাব । আমাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই ।" তবে অশোক কীর্তনীয়ার প্রতিক্রিয়া এ দিন পাওয়া যায়নি।
বনগাঁর রাজনীতিতে দুই নেতার বিরোধের সূত্রপাত সাম্প্রতিক নয় । তবে রাজ্যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের কয়েক দিন পর বনগাঁ পুরসভার একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে সেই সংঘাত আরও তীব্র হয় । বিধায়ক হওয়ার পাশাপাশি পুরসভার কাউন্সিলর পদেও রয়েছেন দেবদাস । পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে বনগাঁর বিচুলিহাটা এলাকার একটি শৌচালয় ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত পাশ হয় । অভিযোগ, ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে দেবদাসের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো । বাসিন্দাদের আপত্তি সত্ত্বেও বোর্ডের বৈঠকের পরের দিন বুলডোজার চালিয়ে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য তৈরি শৌচালয়টি ভেঙে দেওয়া হয় ।
ঘটনার দিন বিকেলেই কলকাতা থেকে ফিরে পুরপ্রধান দিলীপ মজুমদারকে ডেকে পাঠান খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া । প্রকাশ্যেই পুরপ্রধানকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি । সেই সময় বিধায়কের নাম না করে অশোকের মন্তব্য ছিল, "বনগাঁয় আগে কোনও মস্তান ছিল না । নতুন কোনও মস্তান তৈরি হতে দেব না ।" রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ওই মন্তব্যের লক্ষ্য ছিলেন দেবদাসই । ফলে পুরসভার শৌচালয় ভাঙাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিতর্ক দ্রুত দলের অন্দরের ক্ষমতার লড়াইয়ের চেহারা নেয় ।
এর পরেই দেবদাসের পাশে দাঁড়িয়ে সরব হন বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর । মুখ্যমন্ত্রীর বনগাঁ সফরের ঠিক 24 ঘণ্টা আগে, সোমবার দুপুরে পুরসভায় গিয়ে পুরপ্রধান দিলীপ মজুমদারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি । পরে সাংবাদিকদের সামনে শান্তনু বলেন, "কেউ কেউ পুরপ্রধানকে ধমকি দিয়ে নিজের জায়গা তৈরি করার চেষ্টা করছেন । তৃণমূল সরকার চলে যাওয়ার পরে বনগাঁয় তোলাবাজি শুরু হয়েছে । দরকার হলে ওই তোলাবাজদের বিরুদ্ধে আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করব ।"
ঠিক এই প্রসঙ্গে নাম না করে খাদ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেন শান্তনু । তাঁর বক্তব্য, "বনগাঁয় আমি আর একটা ডাকু তৈরি হতে দেব না ।" বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধান তথা তৃণমূল নেতা শংকর আঢ্যের বিরুদ্ধে অতীতে তোলাবাজির একাধিক অভিযোগ উঠেছে । স্থানীয় রাজনীতিতে তাঁকে ঘিরে নানা বিতর্কও রয়েছে । সেই প্রেক্ষাপটে শান্তনুর 'ডাকু' মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয় ।
বনগাঁর এই রাজনৈতিক টানাপড়েনের তাৎপর্য শুধু দুই নেতার ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । আগামী কয়েক মাসের মধ্যে রাজ্যের শতাধিক পুরসভার নির্বাচন হওয়ার কথা । সেই তালিকায় রয়েছে বনগাঁ ও হাবড়া পুরসভাও । ফলে পুরভোটের আগে দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখা এবং জনসমক্ষে ঐক্যের ছবি তুলে ধরা শাসকদলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সেই কারণেই পুজোর মঞ্চে অশোক কীর্তনীয়া ও দেবদাস মণ্ডলকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ । প্রকাশ্য সংঘাতের আবহে দলের দুই নেতাকে একসঙ্গে তুলে ধরে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ব্যক্তিগত বা স্থানীয় স্তরের বিরোধের ঊর্ধ্বে দলীয় ঐক্যই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত । তবে মুখ্যমন্ত্রীর ঐক্যের বার্তা বাস্তবে কতটা কার্যকর হবে, তা অবশ্য সময় বলবে ।