'উদয়ন গুহকে 49 হাজার ভোটে হারাব', হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

'উদয়ন গুহকে 49 হাজার ভোটে হারাব', হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর
ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার পর উদয়ন গুহকে হারাবেন ৷ আলিপুরদুয়ারে সাংবাদিক সম্মেলনে হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : November 29, 2025 at 9:04 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 29 নভেম্বর: ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার পর উদয়ন গুহকে 49 হাজার ভোটে হারাবেন শুভেন্দু অদিকারী ৷ শনিবার আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটের সভায় তৃণমূল নেতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ৷ সেই সঙ্গে জানালেন সুমন কাঞ্জিলালকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করলে জামানত বাজেয়াপ্ত হবে ৷ বিধানসভার সমস্ত ভাতা তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু ৷
এদিন কোচবিহারে মেখলিগঞ্জে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে মাদারিহাট ব্লকের বীরপাড়াতে সাংবাদিক সম্মেলন করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷ সম্মেলনে তৃণমূল নেতাদের উপর একের পর এক আক্রমণ শানান শুভেন্দু ৷ হুঁশিরায়ির সুরে তিনি জানান, এর আগে উদয়ন গুহকে হারিয়েছেন অশোক মণ্ডল । 2021 সালে নিশীথ প্রামাণিকের কাছেও হেরেছেন । আগামী 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তিনি হারবেন বলে জানান বিজেপি নেতা ৷
শুভেন্দু অধিকারি বলেন, "আলিপুরদুয়ারের দলবদলু বিধায়ককে তাঁর সমস্ত ভাতার টাকা ফেরত দিতে হবে । মুকুল রায়ের মতোই আগামী দিনে অবস্থা হবে তাঁর । কোচবিহারের সভা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে করা হচ্ছে । বাংলার পুলিশের সহয়তায় সভা হবে না । SIR পরবর্তী নির্বাচনে উদয়ন গুহকে 49 হাজার ভোটে হারাব ৷"
এদিন, সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল ও রাজ্য সরকারকে চা বাগান-সহ একাধিক বিষয়ে আক্রমণ করেন শুভেন্দু । তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে বন্ধ হয়ে যাওয়া চা বাগানের শ্রমিকদের দুর্দশার কথাও । সেই সঙ্গে এসআইআর নিয়েও মুখ খোলেন বিজেপি নেতা । এদিন সম্মেলনের শুরুতেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে চলে যাওয়া নেতা রাহুল লোহার ফের বিজেপিতে যোগদান করেন ।
এদিকে শুভেন্দুর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বড়াইক বলেন, "রাহুল মনোজ টিজ্ঞার সঙ্গে মন কষাকষি করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ছিলেন । টাকার ভাগাভাগি নিয়ে ঝামেলার জন্যই তৃণমূল কংগ্রেসে এসেছিলেন । কিন্তু, আজ শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে দলে ফেরালেন ৷ আমরা উপনির্বাচনে 29 হাজার ভোটে জিতেছি ৷ আগামীতেও জিতব ।"
শনিবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে রিচা ঘোষের বাড়ি পৌঁছে যান শুভেন্দু ৷ রিচার হাতে রূপো দিয়ে তৈরি ভারতের মানচিত্র-সহ সোনার চেন ও আরও একাধিক উপহার তুলে দেন তিনি । বেশ খানিকক্ষণ কথা বলেন রিচার সঙ্গে । তবে শুধু খেলাধুলা নয়, রিচা ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আরও অনেক বিষয়েই আলোচনা করেন বিরোধী দলনেতা ৷