জাতীয় শিক্ষানীতির আওতায় রাজ্য, 'বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ' চালুর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জাতীয় শিক্ষানীতির আওতায় রাজ্য, 'বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ' চালুর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
ধনধান্য অডিটোরিয়ামে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রাজ্যের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
Published : May 18, 2026 at 7:25 PM IST
কলকাতা, 18 মে: রাজ্যে নতুন সরকার গঠন হতেই শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক রদবদলের পথে হাঁটল প্রশাসন । এবার সরাসরি জাতীয় শিক্ষানীতির আওতায় এল বাংলা । সোমবার কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রাজ্যের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । পাশাপাশি, মেধাবী পড়ুয়াদের আর্থিক সহায়তার জন্য 'বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ' চালুর বড় ঘোষণাও করেন তিনি । তিনি এদিন জানিয়ে দিলেন, উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ কখনওই বাধা হবে না ।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের নবগঠিত সরকার ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক করে তুলতে প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি স্কুলকে 'পিএম শ্রী' প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে । সরকারি বিদ্যালয়গুলিকে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে স্মার্ট বিদ্যালয়, স্মার্ট ক্লাসরুম এবং আধুনিক ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরি তৈরি করা হবে ।
তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, রাজ্যের 90 শতাংশ সাধারণ মানুষ সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হলেও, অসম প্রতিযোগিতায় বেসরকারি স্কুলগুলির তুলনায় সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটাই পিছিয়ে পড়ছে । তাই সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামো ও গুণগত মানোন্নয়নে বিশেষ জোর দিচ্ছে বর্তমান সরকার ।
রাজ্যে গজিয়ে ওঠা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশেও এদিন কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী । বেসরকারি স্কুলগুলিকে সরকার উৎসাহিত করলেও, তাদের মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং ভর্তি প্রক্রিয়ায় নজরদারি চালানোর কথা স্মরণ করিয়ে দেন তিনি । পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গণকে রাজনীতি মুক্ত করার ডাক দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে রাজনৈতিক প্রভাব দূর করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বশাসন দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সরকার অগ্রাধিকার দেবে । স্কুলগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পর্যাপ্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষাদানের পরিবেশ গড়ে তোলা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন ।
এদিন রাজ্যের পড়ুয়াদের জন্য সবচেয়ে বড় ঘোষণাটি করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, আজ থেকেই রাজ্যে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে 'বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ' চালু হচ্ছে । এই স্কলারশিপ প্রদানের ক্ষেত্রে ধর্ম নয়, বরং পড়ুয়াদের মেধা এবং আর্থিক অবস্থাকেই একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে ধরা হবে । সদ্য দায়িত্ব নেওয়া রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ক্যাবিনেট বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, রাজ্যে আর কোনও ধর্মীয় ভাতা দেওয়া হবে না । সমস্ত ধর্মীয় ভাতা বন্ধ করে সেই অর্থে বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রদান করা হবে । এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে পড়ুয়াদের সরাসরি শিক্ষা দফতরে যোগাযোগ করতে হবে ।
এদিনের এই বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য, সিনিয়র আইএএস আধিকারিক সুব্রত গুপ্ত, স্কুল শিক্ষা দফতরের আধিকারিক পিবি সেলিম-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ । নতুন সরকারের এই পদক্ষেপ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলেই আশাবাদী ওয়াকিবহাল মহল ।