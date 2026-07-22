ক্যাগ রিপোর্টে দুর্নীতি প্রমাণ হলে মমতার বিরুদ্ধেও FIR ! বিধানসভায় কড়া বার্তা শুভেন্দুর

ক্যাগ রিপোর্টে দুর্নীতি প্রমাণ হলে মমতার বিরুদ্ধেও FIR ! বিধানসভায় কড়া বার্তা শুভেন্দুর
মুখ্যমন্ত্রী জানান, ক্যাগ রিপোর্টে দুর্নীতির প্রমাণ মিললে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রী - কাউকেই রেয়াত করা হবে না । সরাসরি রাজ্যপালের কাছে এফআইআরের সুপারিশ করবে সরকার।
Published : July 22, 2026 at 2:15 PM IST
কলকাতা, 22 জুলাই: রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে । বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে এখন বিজেপি সরকার । সরকার পরিবর্তনের পর বিধানসভায় প্রথমবার ক্যাগ ও লোকায়ুক্তের রিপোর্ট নিয়ে সরব হলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বিগত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে বছরের পর বছর এই রিপোর্টগুলি বিধানসভায় পেশ করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি । বুধবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ক্যাগ রিপোর্টে দুর্নীতির প্রমাণ মিললে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রী - কাউকেই রেয়াত করা হবে না । সরাসরি রাজ্যপালের কাছে এফআইআরের সুপারিশ করবে বর্তমান সরকার ।
দীর্ঘদিন ধরে ক্যাগ বা লোকায়ুক্তের রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করা বাধ্যতামূলক হলেও পূর্বতন সরকার তা এড়িয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী । আগামী 25 জুলাই বিধানসভায় ক্যাগ রিপোর্ট পেশ হতে চলেছে ।
এই বিষয়ে কড়া অবস্থান নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আগামী 25 তারিখে ক্যাগের রিপোর্টগুলো তো প্লেস হবেই । পরবর্তী সেশনে আমরা ক্যাগের রিপোর্ট নিয়ে ডিসকাশন এবং তার যে রেকমেন্ডেশন রয়েছে, তার উপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব এবং যেখানে যেখানে দুর্নীতির প্রামাণ্য ক্যাগ ধরবে, আমরা মহামান্য রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করব। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হোন, মন্ত্রী হোন, আর যে যত বড় নেতাই হোন - তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করার জন্য আমরা রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করব ।"
রাজ্যে আমফান ঘূর্ণিঝড়ের পর ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল । সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরে বিগত সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেওয়া আর্থিক সাহায্যের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি, তিনি আমফানের সময় দু'দফাতে 3750 কোটি টাকা দিয়েছিলেন এবং আমফানে বড় দুর্নীতি হয়, কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থের মামলা হয় ।"
তাঁর অভিযোগ, হাইকোর্টের নির্দেশে হওয়া সেই বিশেষ ক্যাগ তদন্তের রিপোর্ট পূর্বতন সরকার প্রকাশ্যে আনেনি । বিধানসভাতেও পেশ করেনি । এমনকী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আইনি সুপারিশ থাকলেও তা ধামাচাপা দেওয়া হয় বলে তাঁর দাবি ৷
রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউসিসি কার্যকর করার বিষয়েও এদিন মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী । সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাইয়ের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির রিপোর্ট হাতে এলে বিশেষ অধিবেশন ডাকার কথা জানান তিনি । সদ্য প্রাক্তন শাসকদলকে সরাসরি নিশানা করে তিনি বলেন, "আমফানের বিশেষ ক্যাগ রিপোর্ট-সহ ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে এই হাউসে ডিসকাশন হয় এবং বড় বড় ভাষণ যাঁরা দিচ্ছেন গতকাল এক ঝুড়ি লোক নিয়ে, তাঁদের মুখোশটাও আমরা অতি দ্রুত খোলার ব্যবস্থা করব এবং আইনানুগ ব্যবস্থাও গ্রহণ হবে ।"
মানবাধিকার কমিশন, মহিলা কমিশন, শিশু রক্ষা কমিশন থেকে শুরু করে তথ্য কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিগত সরকার সম্পূর্ণ অচল করে রেখেছিল বলে অভিযোগ করেন শুভেন্দু । পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়কে কীভাবে হেনস্তা করা হয়েছিল, সেই উদাহরণও টেনে আনেন তিনি । তবে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ফের সক্রিয় করতে বদ্ধপরিকর নতুন সরকার । বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, "আগামী পয়লা আগস্ট থেকে এই কনস্টিটিউশনাল বডিগুলো সব ফাংশনিং হবে । এরা সব অভিযোগ নিতে বাধ্য আর অভিযোগ নিয়ে অ্যাকশন নিতেও বাধ্য ।"