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কেরলের ধাঁচে কলকাতাতেও ওয়াটার মেট্রো, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে জলপথে নয়া দিশা

কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রক ও জাতীয় জলপথ দফতরের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর শুভেন্দু জানান, দেশের 18তম শহর হিসেবে আধুনিক জলপথে মেট্রো পরিষেবার মানচিত্রে যুক্ত হবে তিলোত্তমা।

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কেরলের ধাঁচে কলকাতাতেও ওয়াটার মেট্রো (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 4, 2026 at 4:28 PM IST

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কলকাতা, 4 জুন: রাজ্যে পালাবদলের পর কেন্দ্র ও রাজ্যের দীর্ঘদিনের সংঘাতের ছবিটা এখন অতীত । রাজনৈতিক তরজা দূরে সরিয়ে এ বার রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্রের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ শুরু করল নবান্ন । বৃহস্পতিবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জল পরিবহণ ও পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে একগুচ্ছ যুগান্তকারী পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন । কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রক এবং জাতীয় জলপথ দফতরের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর শুভেন্দু জানান, কেরলের ধাঁচে এ বার কলকাতাতেও চালু হতে চলেছে 'ওয়াটার মেট্রো'। দেশের 18তম শহর হিসেবে এই আধুনিক জলপথে মেট্রো পরিষেবার মানচিত্রে যুক্ত হতে চলেছে তিলোত্তমা ।

এ দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রক এবং জাতীয় জলপথ দফতরের মধ্যে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এমনই একগুচ্ছ যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, শিপিং দফতরের শীর্ষ আধিকারিক এবং কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান । রাজ্য সরকারের পক্ষে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে শিল্প, পরিবহণ, সেচ, পূর্ত দফতর এবং কলকাতা পুরনিগমের আধিকারিকরা অংশ নেন । উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের একাধিক বিধায়ক এবং মন্ত্রীও । কেন্দ্র এবং রাজ্যের সমন্বয়ে এ দিন মূলত রাজ্যের পরিকাঠামো, পর্যটন এবং পরিকাঠামো নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিক দিশা নির্ধারিত হয়েছে ।"

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নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে শুভেন্দু (নিজস্ব চিত্র)

মুখ্যমন্ত্রী জানান, সাগরমালা প্রকল্প নিয়ে বিগত সরকারের আমলে রাজ্যের যুক্ত না-হওয়ার যে আক্ষেপ ছিল, তা ঘুচিয়ে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনুমোদিত 'সাগরমালা 2' প্রকল্পে রাজ্য সরকার সদর্থকভাবে যুক্ত হয়েছে । আগামী পাঁচ বছরের জন্য প্রায় 22 হাজার 700 কোটি টাকার এই মেগা প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি করা হবে । এর আওতায় পোর্ট কানেক্টিভিটি, কোস্টাল শিপিং, উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সমুদ্র ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলির সামগ্রিক বিকাশ ঘটানো হবে । সাগর, কাকদ্বীপ, নামখানা থেকে শুরু করে বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ হয়ে একেবারে ওড়িশা সীমান্ত সংলগ্ন উদয়পুর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের জন্য উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে । একইসঙ্গে সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, গোসাবা, বাসন্তী এবং ঝড়খালির মতো উপকূলীয় দ্বীপগুলির উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার ।

তিনি আরও জানান, জল পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও মসৃণ করতে হুগলি নদীর তলা দিয়ে যে আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল তৈরির প্রস্তাব ছিল, তাতেও কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট এবং শিপিং দফতর অনাপত্তিপত্র বা এনওসি দিতে রাজি হয়েছে । রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে 44টি নতুন জেটি নির্মাণের কাজ দ্রুত শুরু হতে চলেছে, যার মধ্যে 41টির ছাড়পত্র ইতিমধ্যেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট ট্রাস্ট দিয়ে দিয়েছে । পাশাপাশি, জাতীয় জলপথের 25টি জেটি তৈরির কাজ প্রায় শেষের পথে । হুগলির বলাগড়ে বন্দর সংযোগকারী রাস্তা এবং ওভারব্রিজ নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে এবং সেখানে 45 কিলোমিটার অংশ জুড়ে ড্রেজিং করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

রাজ্যের পর্যটন এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য সংরক্ষণেও এ দিন বড়সড় পদক্ষেপের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী । বলেন, গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক স্তরের মেলায় উন্নীত করার পাশাপাশি কপিল মুনি আশ্রম সংলগ্ন সাগর দ্বীপের সমুদ্র সৈকত বা বিচ রেস্টোরেশনের কাজে কেন্দ্র পূর্ণ সহযোগিতা করবে । গঙ্গার ঘাটগুলির সৌন্দর্যায়নেও নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ । কলকাতার বাগবাজার, আহিরীটোলা, শোভাবাজার, মল্লিক ঘাট, বাবু ঘাট এবং হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ও বান্দা ঘাটের সৌন্দর্যায়নের কাজ আসন্ন দুর্গাপুজোর আগেই শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে । 'বিকাশ আর বিরাসত' নীতির ওপর ভিত্তি করে রামকৃষ্ণদেব, সারদা দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজড়িত এই ঘাটগুলির হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ।

উন্নয়নের পাশাপাশি পোর্টের জমি পুনরুদ্ধার এবং নিরাপত্তার বিষয়টিতেও এ দিন সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । পোর্টের ভেতরে মাদক পাচার, চোরাচালান এবং সিন্ডিকেট রাজ রুখতে এখন থেকে প্রতি মাসে কলকাতা পুরনিগম, পোর্ট ট্রাস্ট, কাস্টমস, সিআইএসএফ এবং কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যৌথ বৈঠক করবেন । পুরো পরিকল্পনার নিখুঁত বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে একজন প্রজেক্ট ডিরেক্টর বা নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হচ্ছে, যিনি আগামী তিনমাসের মধ্যে বিভিন্ন দফতরের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এই মেগা প্রকল্পগুলির দৃশ্যমান ফলাফল মানুষের সামনে তুলে ধরবেন ।

TAGGED:

WATER METRO IN KOLKATA
KERALA WATER METRO
কলকাতায় ওয়াটার মেট্রো
শুভেন্দু অধিকারী
SUVENDU ADHIKARI

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