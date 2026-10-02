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পর্যটনে গুরুত্ব ! বক্সায় 2000 একরে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ডেস্টিনেশন করবে কেন্দ্র, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari on Tourism: শুক্রবার আলিপুরদুয়ারে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি জানান, এর ফলে আলিপুরদুয়ার পর্যটন মানচিত্রে একটা অন্য মাত্রা পাবে ৷

SUVENDU ADHIKARI ON TOURISM
বক্সায় 2000 একরে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ডেস্টিনেশন করবে কেন্দ্র, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 2, 2026 at 4:21 PM IST

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আলিপুরদুয়ার, 2 অক্টোবর: বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে আলিপুরদুয়ারের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেতে চলেছে ৷ ওয়ার্ল্ড ক্লাস ডেস্টিনেশন হতে চলেছে আলিপুরদুয়ার ৷ বক্সার জয়ন্তী লাগোয়া দুই হাজার একর জমিতে এই ওয়ার্ল্ড ক্লাস ডেস্টিনেশন করবে কেন্দ্রীয় সরকার । আলিপুরদুয়ারে এসে এমনই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।

শুক্রবার আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব আমাদের এক উপহার দিয়ে গিয়েছেন । তিনি বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জয়ন্তী লাগোয়া দুই হাজার একর চিহ্নিত করতে বলেছেন । সেখানে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ডেস্টিনেশন বানাবেন ৷ আমরা খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের সহযোগিতা করে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ডেস্টিনেশন করব বক্সাকে । পর্যটন মানচিত্রে আলিপুরদুয়ার অন্য মাত্রা পাবে ।’’

Suvendu Adhikari on Tourism
বক্সায় পর্যটনে জোর (ইটিভি ভারত)

পাশাপাশি, পুজোয় বিশেষ জনজাতিদের স্পেশাল ফুড প্যাকেট দেওয়ার ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, ‘‘আলিপুরদুয়ারের প্রাচীন জনজাতির জন্য আগামী দশেরার দিন থেকে স্পেশাল ফুড প্যাকেট দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি । জেলাশাসককে বলে দিয়েছি । আমিও নভেম্বর মাসে টোটোপাড়ায় গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করব । টোটোপাড়ার মানুষদের সোলার লাইট, বাড়ি, শৌচালয়, নলবাহিত জল, খাদ্যের বিশেষ কিট দেওয়ার ব্যবস্থা করব ।’’

শুভেন্দু আরও বলেন, ‘‘আলিপুরদুয়ার জেলায় একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে ঘন জঙ্গল । একদিকে একশৃঙ্গ গণ্ডার, অন্যদিকে চা-বাগান । শিক্ষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন । আজ আমরা এসেছিলাম বক্সায় বাঘ ছাড়ার জন্য । এই কর্মসূচি সফলভাবে পালন করে আপনাদের সামনে এসেছি । বন ও পরিবেশমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ-এর কথা মানে আমার কাছে আদেশ । মনোজের কথায় আসতে হয়েছে । গণ্ডার দিবসে এসেছিলাম । কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবকে ধন্যবাদ জানাব আমাদের বাঘ ছাড়তে সহযোগিতা করার জন্য । বিহারের সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভ থেকে একটি বাঘিনী আমাদের দিয়েছেন বলে ।’’

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘এটা কেবল শুরু । বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সারা পৃথিবীর পর্যটককে নিয়ে আসা হবে । হলং-এ বনবাংলো তৈরি হচ্ছে ৷ সুন্দর করে বানাতে বলেছি । জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে গিয়ে হাতির নামকরণ করেছি । আগামী দুই মাসের মধ্যে আরও তিনটি বাঘ ছাড়া হচ্ছে । নামেই টাইগার রিজার্ভ ছিল ৷ টাইগার ছিল না । আগের সরকারের ঝগড়া করা ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল না ।’’

Suvendu Adhikari on Tourism
বক্সায় পর্যটনে জোর (ইটিভি ভারত)

2019 সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই আলিপুরদুয়ার বিজেপির শক্তঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে ৷ সেই কথা উল্লেখ করে স্থানীয় মানুষকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, ‘‘এখানের ছাত্রছাত্রীরা আছে । আমি রাজনৈতিক বক্তব্য রাখব না । আপনারা 2019 সাল থেকে মোদিজির সঙ্গে আছেন । আমরা সরকার করতে পারিনি, তাও আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন । উন্নয়নের মাধ্যমে আমি ঋণশোধ করব ।’’

Suvendu Adhikari on Tourism
বক্সায় পর্যটনে জোর (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, আলিপুরদুয়ার পুরসভার অনেক কাজ করতে হবে । আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ করব । আলিপুরদুয়ার পিছিয়ে থাকবে না । আগের সরকারের সময় বনাঞ্চল, বালিপাথর লুট হয়েছে । স্বচ্ছতার সঙ্গে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও উন্নয়ন পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের । আগামী 15 নভেম্বর আলিপুরদুয়ারে আসব । তার আগে একবার রিভিউ মিটিং করতে চাইছি আলিপুরদুয়ারে । তাতে আরও বেশ কিছু কাজ করতে পারব ।’’

চা-বাগান প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘শ্রমিকরা কষ্টে আছেন । আমরা চা-বাগান খোলার ব্যবস্থা করছি ধীরে ধীরে। চা-বাগানের বোনাস 20 শতাংশ দিয়েছি । বিগত সরকার কাজ করেনি, কিন্তু ক্ষতি করে দিয়ে গিয়েছে । 2021 সালে প্রধানমন্ত্রী চা-শ্রমিক প্রোৎসাহিত যোজনা শুরু করলেও এই রাজ্য সেই সুযোগ নেয়নি । দেড়শো দিনের সরকার ৷ 312 কোটি টাকা গত বৃহস্পতিবার পীযূষ গোয়েলের দফতর থেকে চা-শ্রমিকদের জন্য অনুমোদন করে এনেছি । আমরা ধীরে ধীরে স্মার্ট স্কুল তৈরি করব । জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ এবারে দশ কোটি গাছ লাগানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে ।’’

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TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
পর্যটন
BUXA TIGER RESERVE
শুভেন্দু অধিকারী
SUVENDU ADHIKARI ON TOURISM

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