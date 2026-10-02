পর্যটনে গুরুত্ব ! বক্সায় 2000 একরে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ডেস্টিনেশন করবে কেন্দ্র, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

পর্যটনে গুরুত্ব ! বক্সায় 2000 একরে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ডেস্টিনেশন করবে কেন্দ্র, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu Adhikari on Tourism: শুক্রবার আলিপুরদুয়ারে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি জানান, এর ফলে আলিপুরদুয়ার পর্যটন মানচিত্রে একটা অন্য মাত্রা পাবে ৷
Published : October 2, 2026 at 4:21 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 2 অক্টোবর: বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে আলিপুরদুয়ারের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেতে চলেছে ৷ ওয়ার্ল্ড ক্লাস ডেস্টিনেশন হতে চলেছে আলিপুরদুয়ার ৷ বক্সার জয়ন্তী লাগোয়া দুই হাজার একর জমিতে এই ওয়ার্ল্ড ক্লাস ডেস্টিনেশন করবে কেন্দ্রীয় সরকার । আলিপুরদুয়ারে এসে এমনই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
শুক্রবার আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব আমাদের এক উপহার দিয়ে গিয়েছেন । তিনি বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জয়ন্তী লাগোয়া দুই হাজার একর চিহ্নিত করতে বলেছেন । সেখানে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ডেস্টিনেশন বানাবেন ৷ আমরা খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের সহযোগিতা করে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ডেস্টিনেশন করব বক্সাকে । পর্যটন মানচিত্রে আলিপুরদুয়ার অন্য মাত্রা পাবে ।’’
পাশাপাশি, পুজোয় বিশেষ জনজাতিদের স্পেশাল ফুড প্যাকেট দেওয়ার ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, ‘‘আলিপুরদুয়ারের প্রাচীন জনজাতির জন্য আগামী দশেরার দিন থেকে স্পেশাল ফুড প্যাকেট দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি । জেলাশাসককে বলে দিয়েছি । আমিও নভেম্বর মাসে টোটোপাড়ায় গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করব । টোটোপাড়ার মানুষদের সোলার লাইট, বাড়ি, শৌচালয়, নলবাহিত জল, খাদ্যের বিশেষ কিট দেওয়ার ব্যবস্থা করব ।’’
শুভেন্দু আরও বলেন, ‘‘আলিপুরদুয়ার জেলায় একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে ঘন জঙ্গল । একদিকে একশৃঙ্গ গণ্ডার, অন্যদিকে চা-বাগান । শিক্ষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন । আজ আমরা এসেছিলাম বক্সায় বাঘ ছাড়ার জন্য । এই কর্মসূচি সফলভাবে পালন করে আপনাদের সামনে এসেছি । বন ও পরিবেশমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ-এর কথা মানে আমার কাছে আদেশ । মনোজের কথায় আসতে হয়েছে । গণ্ডার দিবসে এসেছিলাম । কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবকে ধন্যবাদ জানাব আমাদের বাঘ ছাড়তে সহযোগিতা করার জন্য । বিহারের সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভ থেকে একটি বাঘিনী আমাদের দিয়েছেন বলে ।’’
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘এটা কেবল শুরু । বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সারা পৃথিবীর পর্যটককে নিয়ে আসা হবে । হলং-এ বনবাংলো তৈরি হচ্ছে ৷ সুন্দর করে বানাতে বলেছি । জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে গিয়ে হাতির নামকরণ করেছি । আগামী দুই মাসের মধ্যে আরও তিনটি বাঘ ছাড়া হচ্ছে । নামেই টাইগার রিজার্ভ ছিল ৷ টাইগার ছিল না । আগের সরকারের ঝগড়া করা ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল না ।’’
2019 সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই আলিপুরদুয়ার বিজেপির শক্তঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে ৷ সেই কথা উল্লেখ করে স্থানীয় মানুষকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, ‘‘এখানের ছাত্রছাত্রীরা আছে । আমি রাজনৈতিক বক্তব্য রাখব না । আপনারা 2019 সাল থেকে মোদিজির সঙ্গে আছেন । আমরা সরকার করতে পারিনি, তাও আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন । উন্নয়নের মাধ্যমে আমি ঋণশোধ করব ।’’
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, আলিপুরদুয়ার পুরসভার অনেক কাজ করতে হবে । আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ করব । আলিপুরদুয়ার পিছিয়ে থাকবে না । আগের সরকারের সময় বনাঞ্চল, বালিপাথর লুট হয়েছে । স্বচ্ছতার সঙ্গে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও উন্নয়ন পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের । আগামী 15 নভেম্বর আলিপুরদুয়ারে আসব । তার আগে একবার রিভিউ মিটিং করতে চাইছি আলিপুরদুয়ারে । তাতে আরও বেশ কিছু কাজ করতে পারব ।’’
চা-বাগান প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘শ্রমিকরা কষ্টে আছেন । আমরা চা-বাগান খোলার ব্যবস্থা করছি ধীরে ধীরে। চা-বাগানের বোনাস 20 শতাংশ দিয়েছি । বিগত সরকার কাজ করেনি, কিন্তু ক্ষতি করে দিয়ে গিয়েছে । 2021 সালে প্রধানমন্ত্রী চা-শ্রমিক প্রোৎসাহিত যোজনা শুরু করলেও এই রাজ্য সেই সুযোগ নেয়নি । দেড়শো দিনের সরকার ৷ 312 কোটি টাকা গত বৃহস্পতিবার পীযূষ গোয়েলের দফতর থেকে চা-শ্রমিকদের জন্য অনুমোদন করে এনেছি । আমরা ধীরে ধীরে স্মার্ট স্কুল তৈরি করব । জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ এবারে দশ কোটি গাছ লাগানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে ।’’
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