'সেন্সাস অত্যন্ত জরুরি !' পূর্বতন সরকারকে বিঁধে বার্তা শুভেন্দুর, কবে শুরু জনগণনা

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী 1 আগস্ট থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারির শেষের মধ্যরাত পর্যন্ত এই জনগণনা প্রক্রিয়া চলবে ।

'সেন্সাস অত্যন্ত জরুরি !' পূর্বতন সরকারকে বিঁধে বার্তা শুভেন্দুর (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 29, 2026 at 4:37 PM IST

​কলকাতা, 29 মে: আসন্ন 2027 সালের জনগণনা বা সেন্সাস প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু করে দিল রাজ্য সরকার । এই জনগণনা রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করে পূর্বতন সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সেন্সাস নিয়ে আয়োজিত একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইন-হাউস ওয়ার্কশপ'-এ উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের জনবিন্যাস বা ডেমোগ্রাফি ব্যাপক হারে বদলে গিয়েছে । তাই রাজ্যের এবং দেশের সার্বিক স্বার্থেই এই জনগণনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন । পাশাপাশি, এই কাজে রাজ্যের সমস্ত স্তরের মানুষকে সহযোগিতা করারও আহ্বান জানান তিনি ।

​এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বিগত সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন । তিনি জানান, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে গত 16 মে, 2025 তারিখে জনগণনা চালু করার বিষয়ে পূর্বতন রাজ্য সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় চিঠি পাঠানো হয়েছিল । কিন্তু তৎকালীন সরকার সেই চিঠির কোনও উত্তর দেয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি ।

বিষয়টিকে রাজনীতিকরণ না-করার আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সেন্সাস একটি সাংবিধানিক এবং বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া । এর সঙ্গে রাজনীতি, জাতি বা ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই ।" তাঁর অভিযোগ, তৎকালীন সরকার এবং মুখ্যসচিব রাজনৈতিক সম্মতির অপেক্ষায় থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিকে আটকে রেখেছিলেন, যা প্রশাসনিক দিক থেকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক একটি দৃষ্টান্ত ।

​বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর নতুন সরকার যে দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু করেছে, সে কথাও এদিনের ওয়ার্কশপে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, গত 9 মে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তিনি শপথ গ্রহণ করেন এবং ঠিক তার দু'দিন পর, 11 মে রাজ্য সচিবালয়ে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । সেই বৈঠকেই একাধিক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল । মুখ্যমন্ত্রীর মতে, সেন্সাস শুরু করার বিষয়টি ক্যাবিনেটের বদলে প্রশাসনিক স্তরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব ছিল । তাই সময় নষ্ট না-করে প্রথম দিনেই বর্তমান মুখ্যসচিবকে দিয়ে নির্দেশিকা জারি করে রাজ্যে জনগণনার কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে ।

​সেন্সাস ডিরেক্টর ডক্টর রেশমী কমল এদিনের ওয়ার্কশপে জনগণনার বিস্তারিত রূপরেখা তুলে ধরেন । মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী 1 আগস্ট থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারির শেষের মধ্যরাত পর্যন্ত এই জনগণনা প্রক্রিয়া চলবে । 2011 সালের পর এবারই প্রথম সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেন্সাস হতে চলেছে । পাশাপাশি, এবার সাধারণ মানুষের জন্য 'সেলফ-এনুমারেশন' বা নিজে থেকে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য নথিভুক্ত করার বিশেষ সুযোগও থাকছে । 1 আগস্ট থেকে 15 আগস্ট পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে এবং পরবর্তীতে 14 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সুযোগ কাজে লাগানো যাবে । অন্যান্য রাজ্যগুলি এই প্রক্রিয়ায় অনেকটা এগিয়ে গেলেও, পশ্চিমবঙ্গ যে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে, তা স্বীকার করে নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার ডাক দেন তিনি ।

​রাজ্যের জন্য এবারের সেন্সাস কেন এতটা জরুরি, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্পর্শকাতর সীমান্ত পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন । তিনি বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 600 কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা রয়েছে । সেখানে কাঁটাতারের বেড়া না-থাকার কারণে এবং পূর্বতন সরকার বিএসএফ-কে জমি না-দেওয়ায় রাজ্যের জনবিন্যাস বা ডেমোগ্রাফি অনেকটাই বদলে গেছে ।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশকারীদের ফিরে যাওয়ার চেষ্টার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, যাঁরা প্রকৃত ভারতীয় নন, তাঁরা সেন্সাসে নাম তোলার জন্য প্রয়োজনীয় বৈধ নথি দেখাতে পারবেন না । জনগণনার চূড়ান্ত তথ্য হাতে এলে দেশের এবং রাজ্যের স্বার্থে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন । এছাড়াও, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য একটি নির্ভুল 'ডেটা ব্যাংক' তৈরি করতেও এই সেন্সাস সাহায্য করবে ।

​পরিশেষে, প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, সোশাল মিডিয়া এবং ইউটিউবার-সহ সমস্ত সংবাদমাধ্যমের কাছে সেন্সাস সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী । রাজ্যের সকল নাগরিক যাতে এই প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন, সেই আহ্বানও জানান তিনি । ওয়ার্কশপ চলাকালীন পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে দেখানো টোল-ফ্রি ও হেল্পলাইন নম্বরগুলি যাতে সংবাদমাধ্যম এবং সাধারণ মানুষ ভালোভাবে নোট করে নিতে পারেন, তার জন্য স্ক্রিনে আরও একবার নম্বরগুলি দেখানোর নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সব মিলিয়ে, জনগণনা প্রক্রিয়াকে সফল করতে রাজ্য প্রশাসন যে বদ্ধপরিকর, তা এদিনের ওয়ার্কশপ থেকে স্পষ্ট ।

