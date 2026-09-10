মোদির জন্মদিনে 'আশীর্বাদের প্রদীপ' জ্বালাবে এক কোটি পরিবার, একাধিক কর্মসূচির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu on Modi's Birthday: নবান্নে মন্ত্রী, বিধায়ক ও শীর্ষ আমলাদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য জুড়ে বিস্তারিত কর্মসূচির রূপরেখা তুলে ধরেন শুভেন্দু ৷
Published : September 10, 2026 at 6:18 PM IST
কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: আগামী 7 অক্টোবর প্রশাসক হিসাবে 25 বছর পূর্ণ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর এই দীর্ঘ কার্যকালকে মর্যাদার সঙ্গে পালন করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷ এই উপলক্ষে নবান্ন সভাঘরে মন্ত্রী, বিধায়ক ও শীর্ষ আমলাদের নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বৈঠক শেষে রাজ্যজুড়ে বিস্তারিত কর্মসূচির রূপরেখা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, আশীর্বাদের প্রদীপ জ্বালানো হবে রাজ্যজুড়ে ৷
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির দেশ সেবার 25 বছর পূর্ণ হচ্ছে 7 অক্টোবর ৷ গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর এই লম্বা কার্যকালকে আমরা মর্যাদার সঙ্গে পালন করার জন্য অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ।” আগামী 17 সেপ্টেম্বর সূর্যাস্তের পর ‘আশীর্বাদও কি দিয়া’ অর্থাৎ আশীর্বাদের প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে এই উদযাপনের সূচনা হবে। ওই দিন রাজ্যের অন্তত এক কোটি পরিবার এই কর্মসূচিতে অংশ নেবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ কলকাতার গঙ্গাতীরবর্তী এলাকা ছাড়াও নবান্ন, রাইটার্স, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং কালীঘাট মন্দিরের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি প্রদীপের আলোয় সাজিয়ে তোলা হবে ৷
রাজ্যের 80 হাজারের বেশি স্কুলকেও এই কর্মযজ্ঞে শামিল করা হচ্ছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ 2047 সালের বিকশিত ভারতকে সামনে রেখে সেখানে বসে আঁকো, কুইজ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে স্কুল শিক্ষা দফতর ৷ পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আবাস, জল জীবন মিশন, পিএম কিষাণ কিংবা আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধাভোগী পরিবারগুলিকে নিয়ে ‘নমো সেবা গাথা’ এবং ‘কাহানি বদলাও কি’-র মতো কর্মসূচি রাখা হয়েছে ৷ তৃণমূল স্তরে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে কী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসেছে, তা তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।
কর্মসূচির সমাপ্তি হবে 7 অক্টোবর ‘সেবা যাত্রা’-র মাধ্যমে। প্রতিটি জেলা সদরে এই কর্মসূচি পালিত হবে এবং প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি সমস্ত জেলাকে সম্বোধন করবেন। এর পাশাপাশি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে আয়োজিত হবে ‘রাষ্ট্রীয় ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ’। পর্যটন ও বন দফতরের উদ্যোগে প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি হবে 108 মিটারের ‘রঙ্গোলি রাষ্ট্র’। মহালয়ার আগেই এই কর্মসূচির সিংহভাগ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমন্বয়ের দায়িত্বে রয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর।
তবে উপনির্বাচনের বিধিনিষেধের বিষয়টিও স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, “দু'টি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন বিধি রয়েছে— নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর। সেখানে নির্বাচন কমিশনের বিধি মেনে সরকারি স্তরে অনুষ্ঠান হবে না।” সেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক বা ব্যক্তিগত স্তরে সাধারণ মানুষ কর্মসূচি পালন করতে পারলেও প্রশাসনিক স্তরে কোনও অনুষ্ঠান হবে না।