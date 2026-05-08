নন্দীগ্রামের 'নায়ক' থেকে বাংলার নবম মুখ্যমন্ত্রী- শুভেন্দুর নেতা-কাহিনী

নন্দীগ্রামের 'নায়ক' থেকে বাংলার নবম মুখ্যমন্ত্রী- শুভেন্দুর নেতা-কাহিনী
মমতাকে দু'বার হারানো শুভেন্দুর রাজনৈতি জীবন চড়াই-উতরাইয়ে ভরা ৷ কখনও ক্ষমতার আলোয় আলোকিত ৷ কখনও বিদ্রোহের বারুদে ঠাসা ৷ ইটিভি ভারতের সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ৷
Published : May 8, 2026 at 8:54 PM IST
কলকাতা, 8 মে: শুক্র-সন্ধ্য়ায় আপতভাবে কোনও চমক না-দিয়ে রাজ্য রাজনীতির এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় চমক দিল বিজেপি ৷ বঙ্গ দখলের পর সর্বসম্মতভাবে বিজেপির পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ আগামিকাল অর্থাৎ শনিবার প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বেশ কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন শুভেন্দু ৷
নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের হাত ধরে রাজ্য় রাজনীতির শিরোনামে উঠে আসা শুভেন্দু পরপর দুটি বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছেন ৷ এবার একদিকে যেমন ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারান, তেমনই নন্দীগ্রামে পরাজিত করেন একসময় তাঁর অতিঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত পবিত্র করকে ৷ সাধারণত কোনও বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করে না বিজেপি ৷ শুধু তাই নয়, গত কয়েক বছরের মধ্যে একাধিক বিধানসভা নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট রাজ্য়ের সর্বাধিক পরিচিত নেতাকে বাদ দিয়ে প্রায় অচেনা বা দীর্ঘদিন নেপথ্যে থেকে দলের কাজ করে চলা নেতাকেই মুখ্যমন্ত্রী করেছে বিজেপি ৷ বাংলায় অবশ্য এবার সেরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি ৷ একসময়ে মমতার মন্ত্রিসভার সদস্যই হবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ৷
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না-করে যে সমস্ত তৃণমূল নেতারা নিজেদের ক্ষমতায় নির্বাচন জিততে সক্ষম ছিলেন তাঁদের অন্যতম শুভেন্দু ৷ মমতার দলের বিধায়ক-সাংসদ এবং পরে মন্ত্রিসভার সদস্য শুভেন্দু একটা দীর্ঘ সময় ছিলেন মমতার অতিঘনিষ্ঠ বৃত্তে ৷ এবার মমতাকে পরাজিত করে তিনিই বাংলার প্রশাসনিক প্রধান ৷
শুরুর কথা
কাঁথির অবিসংবাদিত রাজনৈতিক পরিবারে 1970 সালে জন্ম শুভেন্দুর। বাবা শিশির অধিকারী বর্ষীয়ান রাজনীতিক ৷ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। স্বাভাবিকভাবেই ছোটবেলা থেকেই রাজনীতির পাঠ তাঁর রক্তে মিশে ছিল। ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতিতে তাঁর হাতেখড়ি। 1989 সালে ছাত্র পরিষদে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক যাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা ৷ 1995 সালে কাঁথি পুরসভার কাউন্সিলর নির্বাচিত হন ৷ এরপর ধীরে ধীরে মেদিনীপুর অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ এবং দাপুটে সংগঠক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি। 2006 সালে কাঁথি দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে প্রথমবারের জন্য বিধায়ক নির্বাচিত হন। তবে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল 2007 সালের নন্দীগ্রাম আন্দোলন।
নন্দীগ্রামের শুভেন্দু
তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের কেমিক্যাল হাব তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় ৷ গড়ে ওঠে তীব্র গণআন্দোলন ৷ মমতা এবং বাকিদের সঙ্গে আন্দোলনের পুরভাগে ছিলেন শুভেন্দু। 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'-র ছাতার তলায় সেই রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। পুলিশের গুলি, লাঠিচার্জ উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষায় তাঁর সেই আপসহীন ভূমিকা তাঁকে রাতারাতি রাজ্য রাজনীতির এক অন্যতম হেভিওয়েট নেতায় পরিণত করেছিল। নন্দীগ্রামের সেই ঐতিহাসিক সাফল্যের পর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে।
দিল্লি চলো
2009 এবং 2014 সালের লোকসভা নির্বাচনে তমলুক কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সাংসদ নির্বাচিত হন তিনি। শুধু মেদিনীপুর নয়, জঙ্গলমহল থেকে শুরু করে মুর্শিদাবাদ, মালদা-রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তৃণমূলের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল অনস্বীকার্য। 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম থেকে জিতে রাজ্যের পরিবহণ, পরিবেশ, সেচ ও জলসম্পদ উন্নয়ন দফতরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরের মন্ত্রী হন ৷
বিজেপি-জীবন
বছর চারেক বাদে শুভেন্দুর রাজনৈতিক জীবনে আসে আরও এত অতিবিশেষ বাঁক ৷ সরকার পরিচালনা থেকে শুরু করে সংগঠনে নেতৃত্বের প্রশ্নে তাঁর সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে তৃণমূলের ৷ কয়েক মাস সেভাবেই কাটে ৷ ততদিনে রাজ্য় রাজনীতিতে শুভেন্দুকে নিয়ে জোর তরজা ৷ শেষমেশ 21 বছর ধরে করে আসা দলের হাত ছেড়ে বিজেপির সদস্য হন ৷ 2020 সালের ডিসেম্বর মাসে মেদিনীপুরের সভায় তাঁর হাতে পতকা তুলে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ কাকতালীয়ভাবে তাঁর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কথাও শাহ-ই ঘোষণা করেন ৷
2021 বিধানসভা নির্বাচন ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। নিজের পুরোনো গড় নন্দীগ্রামে খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী হন তিনি। সারা দেশের নজর আটকে ছিল সেই 'মেগা ফাইট'-এর দিকে। শেষ পর্যন্ত তীব্র হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করে 'জায়ান্ট কিলার' তকমা ছিনিয়ে নেন তিনি। এরপর রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার গুরুদায়িত্ব পান শুভেন্দু। বিরোধী দলনেতা হিসেবে গত কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতি, নারী নির্যাতন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইস্যুতে লাগাতার আক্রমণ শানিয়েছেন।
সঞ্চয় সম্পত্তি
মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল 90 লক্ষ 6 হাজার 149 টাকা 32 পয়সা । কিন্তু এবারের হলফনামা বলছে, তাঁর বর্তমান মোট সম্পত্তির পরিমাণ 85 লক্ষ 87 হাজার 600 টাকা । অর্থাৎ, গত পাঁচ বছরের ব্যবধানে শুভেন্দু অধিকারীর মোট স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 4 লক্ষ 18 হাজার 549 টাকা কমে গিয়েছে । শিক্ষাগত যোগ্যতার কলামে শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন যে, তিনি 2011 সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর বা এমএ পাশ করেছেন। তবে এই হলফনামার সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর দিকটি হল তাঁর বিরুদ্ধে থাকা বিচারাধীন মামলার তালিকা ৷ হলফনামার প্রায় 19 থেকে 20টি পাতা জুড়ে শুধুমাত্র রাজ্যের বিভিন্ন থানায় তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক মামলার বিবরণ রয়েছে ।
ছায়াপথ ছেড়ে
রাজপথের আন্দোলন থেকে বিধানসভার অধিবেশন— সর্বত্র বঙ্গ বিজেপির প্রধান মুখ হয়ে উঠেছিলেন তিনিই। এবছর বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারী, তার একক দক্ষতায় যেভাবে রাজ্যের নির্বাচনকে পরিচালনা করেছেন, যেভাবে ভবানীপুরের মাটিতে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছেন তাতে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অন্য কাউকে বেছে নেওয়া কঠিন ছিল। শেষমেশ শুভেন্দুর উপরই আস্থা রাখলেন নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে অমিত শাহ ৷ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলনেতা ছায়া মন্ত্রিসভার প্রধান ৷ এবার সেই ছায়া পথ ছেড়ে আলোকবর্তিকা শুভেন্দু ৷
শনিবার নবম মুখ্যমন্ত্রী পাচ্ছে রাজ্য ৷ ছয়ের দশকে গোড়ার দিকে অজয় মুখোপাধ্যায়ের পর জেলা থেকে দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী পাচ্ছে মেদিনীপুর ৷ তিনি বাংলার মাটি থেকে উঠে আসা আন্দোলনের ফসল ৷ ঠিক তাঁর একসময়ের নেত্রীর মতো ৷ তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর লাগাতার সংগ্রাম গেরুয়া শিবিরের কর্মীদের প্রবল মনোবল জুগিয়েছে। আর তাই আজ, রাজ্যে বিপুল জয়ের পর যে শুভেন্দু অধিকারীর কাঁধেই মুখ্যমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব তুলে দিল দল তা একবিচারে হয়তো তাঁর প্রাপ্যই ছিল।