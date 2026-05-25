রাজ্যে ফের চালু হচ্ছে 100 দিনের কাজ ! দুর্নীতির কারণে কোন দুটি জেলা 'বাদ'?
আগামী 8 জুনের মধ্যে প্রয়োজনীয় চুক্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত চালু করারও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : May 25, 2026 at 7:40 PM IST
কলকাতা, 25 মে: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রশাসনিক স্তরে দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু করল নতুন সরকার । সোমবার নবান্নে বিভিন্ন দফতরের শীর্ষ আধিকারিক ও সচিবদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তার মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত, রাজ্যে ফের চালু হতে চলেছে 100 দিনের কাজ বা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প ।
তবে প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের সব জেলায় এই প্রকল্প চালু করা হচ্ছে না । মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, দক্ষিণ 24 পরগনা এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় আপাতত 100 দিনের কাজ শুরু হবে না । বাকি সমস্ত জেলাতেই দ্রুত প্রকল্প চালুর প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতরকে ।
নবান্ন সূত্রের খবর, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে 100 দিনের কাজ প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল এই দুই জেলা থেকেই । ভুয়ো জব কার্ড, কাজ না করেই টাকা তোলা এবং প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের মতো অভিযোগ খতিয়ে দেখতেই আপাতত ওই দুই জেলাকে প্রকল্পের বাইরে রাখা হচ্ছে । প্রশাসনের একাংশের মতে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে কেন্দ্রীয় প্রকল্প পুনরায় চালু করতে চাইছে না নতুন সরকার ।
উল্লেখ্য, তৃণমূল জমানায় কেন্দ্রীয় সরকার 100 দিনের কাজ প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বাংলার বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছিল । তার জেরে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বড় প্রভাব পড়ে । পরে রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিলে 'কর্মশ্রী' নামে বিকল্প কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু করলেও তা পূর্ণাঙ্গ বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি । এবার ফের কেন্দ্রীয় প্রকল্প ফিরতে চলায় গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে স্বস্তির বার্তা পৌঁছবে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল ।
শুধু 100 দিনের কাজ নয়, সোমবারের বৈঠকে আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন নিয়েও এদিন স্পষ্ট রূপরেখা দেওয়া হয়েছে । সেচ দফতরকে নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই প্রকল্পে রাজ্য ও কেন্দ্র 50 শতাংশ করে ব্যয়ভার বহন করবে । কেন্দ্রের জলশক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে দ্রুত কাজ শুরু করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন সরকার । এতদিন রাজ্যে চালু হয়নি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত' । এদিন স্বাস্থ্য দফতরকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, আগামী 8 জুনের মধ্যে প্রয়োজনীয় চুক্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত চালু করতে হবে । ফলে রাজ্যের সাধারণ মানুষ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা পেতে চলেছেন ।
এছাড়াও আগামী 11 জুন নীতি আয়োগের বৈঠকের আগে সমস্ত দফতরকে নিজেদের কাজের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । প্রশাসনিক কাজে গতি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে এখন থেকে প্রতি মাসে সচিবদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে । ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রশাসনিক সক্রিয়তা বাড়ানোর যে বার্তা নতুন সরকার দিচ্ছে, সোমবারের নবান্ন বৈঠক তারই গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বলেই মনে করছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল ।