উত্তম কুমার ফিল্ম সেন্টারের ভূমি পুজোয় বড় প্রতিশ্রুতি শুভেন্দুর, সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা মিঠুন
আপনাদের কাজে আমি নাক গলাব না ৷ উত্তম কুমার ফিল্ম সেন্টার নির্মাণের ভার টলিউডের বিশিষ্টদের হাতে ছেড়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : September 4, 2026 at 1:01 PM IST
কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: নিউটাউনে 25 কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হতে চলেছে অত্যাধুনিক 'উত্তম কুমার ফিল্ম সেন্টার'। শুক্রবার এই মেগা প্রকল্পের ভূমিপুজোর অনুষ্ঠান থেকে সরাসরি হস্তক্ষেপমুক্ত কাজের প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । টলিউডের বিশিষ্টদের হাতেই এই পরিকাঠামো নির্মাণের নকশা চূড়ান্ত করার ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি বলেন, "যাঁদের কাজ তাঁদের দিয়ে করানোই ভালো । আমরা শুধু করব, সব জায়গায় নাক গলানো উচিত নয় ৷"
সম্পূর্ণ নন্দনের আদলে নিউটাউনে এই ফিল্ম সেন্টার তৈরি হবে । গোটা পরিকাঠামোটি তিনটি অংশে বিভক্ত থাকবে । প্রথম অংশে থাকবে 750 আসনের দু'টি সিনেমা হল, প্রিভিউ থিয়েটার, ফুডকোর্ট এবং পার্কিং । দ্বিতীয় অংশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য এক হাজার আসনের একটি অডিটোরিয়াম এবং ওপেন এয়ার থিয়েটার গড়ে তোলা হবে । তৃতীয় অংশে থাকবে অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিক্স, এক্সটার্নাল রিয়েলিটি এবং সিনেমার পোস্ট প্রোডাকশনের ল্যাবরেটরি ও স্টুডিয়ো । মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যেই মাটি পরীক্ষা এবং সাইট নির্বাচনের কাজ শেষ হয়েছে । ডিপিআর প্রক্রিয়াও চলছে । বর্ষা মিটলেই হিডকোর অধীনে নির্মাণকারী সংস্থা কাজ শুরু করে দেবে ।
পরিকাঠামো তৈরির কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে তথ্য ও সংস্কৃতি সচিব সৌমিত্র মোহন এবং হিডকোর এমডি বিভু গোয়েলকে শতবর্ষ কমিটির সঙ্গে বসে চূড়ান্ত নকশা তৈরির নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী । পাশাপাশি এ দিনের অনুষ্ঠান থেকে প্রবীণ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা বা কালচারাল অ্যাডভাইসার হিসেবে সরকারি ভাবে দায়িত্ব দেওয়ার ঘোষণাও করা হয় । আগামী ছয় তারিখ পর্যন্ত টলিউডের বিশিষ্টদের সম্মাননা প্রদান করা হবে । তবে সেই তালিকা তৈরিতেও সরকার কোনও হস্তক্ষেপ করেনি বলে স্পষ্ট জানান তিনি ।
মহানায়কের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শিল্পী সংসদ এবং টলিউডের সকলেই যৌথ ভাবে এগিয়ে এসেছেন । এই কর্মযজ্ঞের পুরোহিতের ভূমিকায় রয়েছেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় । তাঁর রাজনীতিতে যোগদান নিয়ে চলা জল্পনাও এ দিন উড়িয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী । প্রসেনজিতের কথা উদ্ধৃত করে তিনি জানান, অভিনেতা তাঁকে বলেছেন, "মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি সবে দায়িত্ব নিয়েছেন, আপনার কাছে আমার জন্য চাইতে আসিনি ৷"
এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রঞ্জিত মল্লিক, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রুদ্রনীল ঘোষ, যিশু সেনগুপ্ত, মন্ত্রী অর্জুন সিং প্রমুখ । দীর্ঘমেয়াদি এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী পরিশেষে বলেন, "শুধুমাত্র ক্ষণিকের অনুষ্ঠান নয়, সৃষ্টি করে যেতে হবে এমন কিছু যা দশকের পর দশক বাংলা-বাঙালি মনে রাখবে ৷"