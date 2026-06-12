দেশ বদলাচ্ছে বন্দে ভারতের গতিতে ! মোদি সরকারের 12 বছর পূর্তিতে উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড শুভেন্দুর

দেশ বদলাচ্ছে বন্দে ভারতের গতিতে ! মোদি সরকারের 12 বছর পূর্তিতে উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড শুভেন্দুর
শুভেন্দু জানান, আগামী 20 জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তারকেশ্বরে আসবেন । সেখান থেকে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি।
Published : June 12, 2026 at 12:01 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 12:09 PM IST
কলকাতা, 12 জুন: শুক্রবার নিউ টাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে মোদি সরকারের 12 বছর পূর্তি উদযাপনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যে যেন বারবার ফিরে এল 'গতি'র রাজনীতি । তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে গত এক যুগে ভারত যে গতিতে এগিয়েছে, সেই উন্নয়নের স্রোতেই এখন শামিল হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গও ।
'বন্দে ভারত শুধু একটি ট্রেন নয়, এটি নতুন ভারতের প্রতীক', বক্তব্যের শুরুতেই বলেন শুভেন্দু । তাঁর দাবি, এক সময় যে দেশ পরিকাঠামো নির্মাণে পিছিয়ে ছিল, আজ সেই দেশ বিশ্বের দ্রুততম উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলির অন্যতম । সেই দাবির পক্ষে একের পর এক পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন তিনি ।
শুভেন্দুর কথায়, গত 12 বছরে দেশে 1,317টি নতুন ও আধুনিকীকৃত রেলস্টেশন গড়ে উঠেছে । দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটছে 164টিরও বেশি বন্দে ভারত ট্রেন । এক সময় যেখানে রাজধানী ও শতাব্দীই ছিল আধুনিক রেল পরিষেবার পরিচয়, সেখানে আজ বন্দে ভারত দেশের নতুন আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেছে বলে দাবি তাঁর । বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "মোদিজির নেতৃত্বে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব কমেছে, সময় কমেছে, বেড়েছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি ।"
রেলের পর আসে আকাশপথের প্রসঙ্গ । শুভেন্দু জানান, 2014 সালে দেশে বিমানবন্দরের সংখ্যা ছিল 74 । বর্তমানে সেই সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি । গত এক যুগে 90টিরও বেশি নতুন বিমানবন্দর তৈরি হয়েছে ।
সড়ক নির্মাণের খতিয়ানও তুলে ধরেন তিনি । প্রায় 4 লক্ষ কিলোমিটার পাকা রাস্তা নির্মাণ, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ, সীমান্ত ও দুর্গম এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন- সব মিলিয়ে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোই বদলে গিয়েছে বলে দাবি শুভেন্দুর । তাঁর মতে, উন্নয়ন আর শুধু মহানগরকেন্দ্রিক নয়, তা পৌঁছে গিয়েছে গ্রামের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ।
তবে অনুষ্ঠানটি কেবল মোদি সরকারের অতীত সাফল্যের মূল্যায়নেই সীমাবদ্ধ থাকেনি । শুভেন্দুর বক্তব্যে উঠে আসে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতাও । তিনি বলেন, "মাত্র এক মাসের কিছু বেশি সময়ের মধ্যেই আমরা বাংলার উন্নয়নের গতি বাড়াতে পেরেছি । দিল্লি ও কলকাতার মধ্যে সমন্বয় এখন অনেক বেশি । কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বাংলায় আসছেন, আমরাও নিয়মিত দিল্লি যাচ্ছি । ফলে প্রকল্পের অনুমোদন ও বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে ।"
এর পরেই আসে দিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা । শুভেন্দু জানান, আগামী 20 জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তারকেশ্বরে আসবেন । সেখান থেকে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রীর এই সফর শুধু প্রশাসনিক নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে ।
ডিজিটাল অর্থনীতি, আত্মনির্ভর ভারত, উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং স্বাস্থ্য-শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন শুভেন্দু । তাঁর দাবি, মোদি জমানায় ভারত আজ এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে বিশ্বের বড় বড় অর্থনীতির সঙ্গে সমান তালে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা অর্জন করেছে ।
বক্তৃতার শেষ অংশে শুভেন্দুর কণ্ঠে শোনা যায় রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাসের সুর । বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "12 বছরের এই সেবা, সুশাসন ও উন্নয়ন ভারতের ভবিষ্যতের ভিত্তি তৈরি করেছে । আগামী দিনে ভারত শুধু উন্নত দেশ হওয়ার দিকেই এগোবে না, বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ৷"