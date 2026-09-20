বিমান-চিতা-অভয়ারণ্য, পুরুলিয়ার উন্নয়নে 1600 কোটি ! করমের মঞ্চে শুভেন্দুর একগুচ্ছ ঘোষণা

বিমান-চিতা-অভয়ারণ্য, পুরুলিয়ার উন্নয়নে 1600 কোটি ! করমের মঞ্চে শুভেন্দুর একগুচ্ছ ঘোষণা
Subendu Purulia Visit: মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, আগামী এক বছরের মধ্যে রাজ্যে সর্বনিম্ন 1 লক্ষ কোটি টাকা শিল্পে বিনিয়োগ আসবে। অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকবে পুরুলিয়ার উন্নয়ন ৷
Published : September 20, 2026 at 6:23 PM IST
পুরুলিয়া, 20 সেপ্টেম্বর: এক দিকে করমের নাচ, গান আর উৎসবের আবহ । অন্যদিকে জঙ্গলমহলের উন্নয়ন নিয়ে একের পর এক ঘোষণা । কুড়মি সমাজের করম উৎসবের মঞ্চ থেকে পুরুলিয়ার জন্য বড় বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । জানালেন, শীঘ্রই পুরুলিয়ায় বিমান ওঠানামা শুরু করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । পাশাপাশি জেলার মিনি জু ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি চিতা আনার পরিকল্পনা এবং অভয়ারণ্য তৈরির প্রস্তাব নিয়েও প্রশাসনের তরফে কাজ চলছে বলে জানান তিনি ।
রবিবার দুপুরে পুরুলিয়ায় আদিবাসী কুড়মি সমাজের করম নাচের অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী । কুড়মি সমাজের প্রধান নেতা অজিত প্রসাদ মাহাতোর সঙ্গে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন । তারপর মঞ্চে উঠে কুড়মি সমাজের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং অধিকার রক্ষার কথা বলেন । করম পরব উপলক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সূচিতে পরিবর্তনের কথাও জানান তিনি ।
স্বাধীনতার পর এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী কুড়মি সমাজের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেলেন বলে জানান শুভেন্দু । সেই সুযোগ পাওয়া তাঁর কাছে সৌভাগ্যের বলেও তিনি উল্লেখ করেন । একই সঙ্গে আগের সরকারের বিরুদ্ধে কুড়মি সমাজের মানুষকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ তোলেন । তাঁর দাবি, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং অধিকারের প্রশ্নে তাঁর সরকার কুড়মি সমাজের পাশে থাকবে ।
কুড়মি উন্নয়ন বোর্ড নিয়েও এ দিন বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, বোর্ডের কাজ দ্রুত গতিতে এগোবে । এ বছরের বাজেটে কুড়মিদের উন্নয়নের জন্য 50 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । আগামী মার্চের মধ্যে সেই অর্থ খরচ করে উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আগামী বছর বরাদ্দ আরও বাড়ানোর কথাও জানান তিনি ।
তবে কুড়মি সমাজের দীর্ঘদিনের অন্যতম দাবি- তফসিলি উপজাতি বা ST তালিকাভুক্তি নিয়ে এ দিনের মঞ্চে সরাসরি কোনও ঘোষণা করেননি মুখ্যমন্ত্রী । পরিবর্তে তিনি জানান, বিজেপির নির্বাচনী সংকল্পপত্রে কুড়মি সমাজকে নিয়ে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি পূরণ করা হবে । কুড়মি আন্দোলন ঘিরে আগের সরকারের আমলে দায়ের হওয়া মামলাগুলি প্রত্যাহারের ঘোষণা করেছেন তিনি ।
জঙ্গলমহলের উন্নয়ন নিয়েও এ দিন বড় বার্তা দেন শুভেন্দু । তাঁর দাবি, পানীয় জল থেকে রাস্তা, এলাকার যে উন্নয়ন প্রয়োজন, তা জানালে সরকার ব্যবস্থা নেবে । প্রায় 1600 কোটি টাকার কাজ করার কথা জানান তিনি । কোনও গ্রামেই উন্নয়ন বাকি থাকবে না বলেও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী ।
করম উৎসবের মঞ্চে স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করার বার্তাও দেন শুভেন্দু । পরের বার পুরুলিয়ায় এলে কুড়মি সমাজের মানুষ যেন তাঁকে নিজেদের হাতে তৈরি পিঠে খাওয়ান, এমন অনুরোধও করেন তিনি ।
প্রশাসনিক বৈঠক শেষে পুরুলিয়ার উন্নয়ন নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিমান পরিষেবার প্রসঙ্গটি সামনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, পুরুলিয়ায় দ্রুত বিমান ওঠানামার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । রাজ্য বাজেটেও ছররা বিমানবন্দর-সহ একাধিক আঞ্চলিক বিমান পরিষেবা প্রকল্পের কথা ঘোষণা হয়েছে । কেন্দ্রের UDAN প্রকল্পের আওতায় ছররা বিমানবন্দর নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের মউ স্বাক্ষরের প্রস্তুতিও চলছে ।
বিমান যোগাযোগের পাশাপাশি পর্যটন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণেও পুরুলিয়াকে নতুন ভাবে সাজানোর পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী । পুরুলিয়ার মিনি জু ঢেলে সাজানো হবে । জেলায় চিতা আনার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি । পাশাপাশি একটি অভয়ারণ্য গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ।
শিল্পের ক্ষেত্রেও বড় লক্ষ্যের কথা শুনিয়েছেন শুভেন্দু । তাঁর দাবি, আগামী এক বছরের মধ্যে রাজ্যে সর্বনিম্ন 1 লক্ষ কোটি টাকা শিল্পে বিনিয়োগ আসবে । পাহাড় ও অরণ্য রক্ষা করা হবে বলেও জানান তিনি। পুরুলিয়ার উন্নয়নকে সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখার কথাও স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী ।