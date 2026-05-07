খুনের প্রতিবাদে রণক্ষেত্র ডায়মন্ড হারবার! যান চলাচল স্তব্ধ করে বিজেপির বিক্ষোভ
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, আত্মসহায়ক কর্মী খুনের ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা চলছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সরব হন আন্দোলনকারীরা।
Published : May 7, 2026 at 5:38 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 07 মে: শুভেন্দু অধিকারীর আত্মসহায়ক কর্মী খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠল ডায়মন্ড হারবার। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী র নির্দেশে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে পথে নামলেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা। বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রে 117 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। এর জেরে দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল এবং চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন সাধারণ মানুষ।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, আত্মসহায়ক কর্মী খুনের ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা চলছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সরব হন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের দাবি, ঘটনার পর বহু সময় কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়নি। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে তাঁরা জাতীয় সড়কে বসে পড়েন।
এদিন সকাল থেকেই ডায়মন্ড হারবারের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা মিছিল করে অবরোধস্থলে পৌঁছন। হাতে দলীয় পতাকা ও বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড নিয়ে তারা স্লোগান দিতে থাকে। “খুনিদের গ্রেফতার করতে হবে৷ প্রশাসনের নির্লজ্জ ভূমিকা চলবে না”— এই ধরনের স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে এলাকা।
অবরোধের ফলে 117 নম্বর জাতীয় সড়কের দুই দিকেই দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। বহু অফিসযাত্রী, স্কুল পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ আধিকারিকরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তোলার চেষ্টা করেন। যদিও প্রথমদিকে আন্দোলনকারীরা অনড় থাকেন।
বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে একের পর এক হিংসার ঘটনা ঘটছে বলেও অভিযোগ তোলেন তাঁরা। আত্মসহায়ক কর্মী খুনের ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও জানানো হয়।
অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। যদিও শাসকদলের পক্ষ থেকে বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, রাজনৈতিক স্বার্থে ঘটনাকে ইস্যু করে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে বিজেপি। পরে পুলিশের আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। তবে দ্রুত গ্রেফতার না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।
বুধবার রাতে মধ্যমগ্রামের দোলতলা সংলগ্ন দোহারিয়া এলাকায় হামলার মুখে পড়েন চন্দ্রনাথ রথ । অভিযোগ, চারটি মোটরবাইকে মোট আটজন দুষ্কৃতী তাঁর গাড়ির পিছু নেয় । দোহারিয়ার একটি বাইপাস রোডে পৌঁছতেই সামনে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে একটি ছোট চারচাকা গাড়ি । তারপরই বাইক আরোহীরা চন্দ্রনাথের গাড়ি ঘিরে ধরে গুলিবৃষ্টি শুরু করে বলে অভিযোগ । মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁঝরা হয়ে যায় চন্দ্রনাথদের গাড়ি ।
গুলিতে গুরুতর জখম হন চন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গী বুদ্ধদেব বেরা । হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা চন্দ্রনাথকে মৃত ঘোষণা করেন । আশঙ্কাজনক অবস্থায় বুদ্ধদেবকে রাতেই কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । তাঁর চিকিৎসা চলছে ।
শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে গুলি করে খুনের ঘটনায় তদন্তে নেমে তিনজনকে আটক করেছে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ । যদিও তদন্তের স্বার্থে এখনই আটক ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করতে চাইছেন না তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, ধৃতদের জেরা করে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷