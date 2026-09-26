কৃষকরাই অন্নপূর্ণা, আলুচাষিদের পাশে থাকার বার্তা শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari: শুক্রবার বর্ধমান শহরে প্রশাসনিক সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই সভা থেকেই তিনি আলুচাষিদের পাশে থাকার বার্তা দেন ৷
Published : September 26, 2026 at 1:02 AM IST
বর্ধমান, 25 সেপ্টেম্বর: কৃষকরাই অন্নপূর্ণা । তাঁদের হাতেই বাংলার অন্নের জোগান । কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে ধান থেকে আলু—দুই ফসলের চাষিদের জন্যই একাধিক পদক্ষেপের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
শুক্রবার বর্ধমানের পুলিশ লাইন মাঠে প্রশাসনিক সভা থেকে কৃষি নিয়ে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের সঙ্গে অতিরিক্ত টাকা, সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা এবং আলুচাষিদের জন্য বিশেষ প্যাকেজের কথা জানান তিনি । পূর্ব বর্ধমানের মতো কৃষিনির্ভর জেলায় দাঁড়িয়ে কৃষকদের আয়, ফসলের দাম এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে ঘিরে তাঁর এই বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
ধান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণা, কেন্দ্রের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের সঙ্গে কুইন্টাল প্রতি আরও 200 টাকা করে দেওয়া হবে । অর্থাৎ সরকারি সহায়ক মূল্যের পাশাপাশি অতিরিক্ত এই অর্থ পাবেন চাষিরা বলে জানান তিনি । তাঁর দাবি, ধান কেনার ক্ষেত্রে কোনও দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগীর জায়গা থাকবে না । কৃষকদের কাছ থেকেই সরাসরি ধান কিনবে সরকার । রাইস মিলের মাফিয়াদের মাধ্যমে কৃষকদের বঞ্চিত করার ব্যবস্থাও বরদাস্ত করা হবে না বলে জানান তিনি ।
একজন কৃষক যতটা ধান বিক্রি করতে চাইবেন, সরকার সেই পরিমাণ ধান কিনবে বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী । অর্থাৎ ধান বিক্রির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনও সীমা রাখা হবে না বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর হিসাব অনুযায়ী, 100 কুইন্টাল ধান বিক্রি করলে এমএসপির অতিরিক্ত হিসেবে 20 হাজার টাকা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে ।
ধানের পাশাপাশি আলুচাষিদের নিয়েও একাধিক বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী । পূর্ব বর্ধমানের মেমারি, আউশগ্রাম, মঙ্গলকোট, পূর্বস্থলী, কাটোয়া-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা রাজ্যের অন্যতম আলু উৎপাদন অঞ্চল । সেই আলু বেল্টের চাষিদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করা হবে বলে জানান তিনি । তিনি জানান, ধান কাটার পর ডিসেম্বর থেকেই আলু চাষের জমি তৈরির কাজ শুরু হয় এবং জানুয়ারি থেকে ফলন ওঠে । তাই নতুন আলু মরশুম শুরু হওয়ার আগেই চাষিদের পাশে দাঁড়াতে প্যাকেজের ব্যবস্থা ৷
আলু চাষিদের সমস্যার প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে সারের কালোবাজারি, ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া, হিমঘরে আলু রাখার সমস্যা এবং ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোর ক্ষেত্রে বাধার অভিযোগের কথা বলেন শুভেন্দু অধিকারী । চাষিদের ভর্তুকিতে সার দেওয়ার কথাও জানান তিনি । অর্থাৎ শুধু মাঠে উৎপাদন নয়, উৎপাদনের পর ফসলের সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রেও কৃষকদের সমস্যার দিকে নজর দেওয়ার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী । আলুর ন্যায্য দাম নিশ্চিত করা এবং চাষিদের স্বার্থে বাজার ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করার কথাও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ।
কৃষকদের সহায়তার পরিধি আরও বৃদ্ধি করতে সমবায়, সেচ এবং উদ্যানপালনকে কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার কথা জানান তিনি । কৃষকের উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি জল, সার, সংরক্ষণ এবং বাজারের সঙ্গে সরকারি সহায়তার যোগ তৈরি করার বার্তাও পাওয়া যায় তাঁর বক্তব্যে । বিশেষ করে পূর্ব বর্ধমানের মতো জেলায়, যেখানে ধান ও আলু দুই-ই গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্য, সেখানে এই ঘোষণাগুলির আলাদা গুরুত্ব রয়েছে ।
ধানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত 200 টাকা, সীমাহীন সরাসরি সরকারি ক্রয়ের আশ্বাস এবং আলুচাষিদের জন্য মরশুম শুরুর আগেই বিশেষ প্যাকেজ—এই তিনটি বিষয়কেই কৃষকদের জন্য বড় বার্তা হিসেবে তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
তাঁর বক্তব্যে, বারবার উঠে এসেছে কৃষকের উৎপাদন এবং ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার প্রসঙ্গ । অর্থাৎ কৃষক শুধু উৎপাদন করবেন না, সেই উৎপাদনের সঠিক দাম এবং বাজারে পৌঁছনোর পথও নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই কৃষি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ।
আরও পড়ুন -