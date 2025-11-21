ETV Bharat / state

SIR নিয়ে অভিযোগ শুভেন্দুর, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের ভোটের কাজে লাগাতে চায় কমিশন

রাজ্যে SIR প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক অভিযোগে সরব হলেন শুভেন্দুুরা ৷ ডেপুটি নির্বাচন কমিশনারকে এ সংক্রান্ত একাধিক তথ্য তুলে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান বিজেপি নেতেরা ৷

SIR নিয়ে অভিযোগ শুভেন্দুর (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 5:57 PM IST

কলকাতা, 21 নভেম্বর: এসআইআর সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ নিয়ে ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ পশ্চিমবঙ্গে 'কীভাবে অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়ে ভোটার লিস্টে নাম তোলা হয়েছে', সেই সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে শুক্রবার ডেপুটি নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন শুভেন্দুরা। অন্যদিকে, কমিশন জানিয়েছে, এবার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদেরও নির্বাচনের কাজের জন্য ডেপুটেশনে নেওয়া হতে পারে ৷

কমিশনের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের শুভেন্দু বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস পরির্বতন করার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সীমান্ত দিয়ে বহু অনুপ্রবেশকারী এ রাজ্যে প্রবেশ করছেন ৷ তাঁদের নামও তোলা হয়েছে ভোটার তালিকায় । এঁদের মধ্যে অনেকেই একাধিকবার ভোট দিয়েছেন। অনেকে আবার জানিয়েছেন, তাঁদের বাড়ি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। এর থেকে বড় প্রমাণ আর হয় না।" এ সমস্ত বিষয়ে পদক্ষেপ করা হবে বলে বিজেপিকে আশ্বস্ত করেছেন কমিশনার ৷

শুভেন্দু আরও বলেন, "কোথায় কীভাবে জনবিন্যাসের পরির্বতন হয়েছে আমরা তার একটা ম্যাপ তৈরি করেছি ৷ সেখান থেকেই বোঝা যাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর প্রশাসন কীভাবে দেশের সর্বনাশ করেছেন। আমরা সাফ জানিয়েছি, এঁদের নাম বাদ দিতে হবে। এছাড়াও হিন্দু শরণার্থীদের নাম তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা নিশ্চিত করা কমিশনের দায়িত্ব। আমরা তথ্য দিয়েছি, জেলাশাসকদের সাহায্য নিয়ে আইপ্যাক উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর এবং বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান-সহ একাধিক জেলায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকায় রেখে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই কাজ করতে একদল AERO এবং জেলাশাসক বিএলওদের বাধ্যও করছেন।"

বিরোধী দলনেতার আরও অভিযোগ, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান এবং হুগলির জেলাশাসকরা বিএলও-দের থেকে ওটিপি চেয়েছেন ৷ তা নিয়ে বিলিও'রা অভিযোগও জানিয়েছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশন যাতে এই তিন জেলাশাসকদের বিরুদ্ধে এফআইআর করে তারও দাবি করেছেন শুভেন্দু ৷ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের এক আধিকারিক নিয়মিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চলেছেন বলে অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের ৷ কমিশনের হাতে সেই সংক্রান্ত তথ্য তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজেপি নেতারা।

শুভেন্বদুর কথায়, "67 জন বিএলওর নামে কেন কোনও এফআইআর হবে না ? তা আমরা জানতে চাই ৷ আজকের বৈঠক থেকে আমরা সন্তুষ্ট তা বলব না ৷ কড়া পদক্ষেপ করতে হবে।" বিএলএদের পাওনা টাকার ফাইল অর্থ দফতরে পড়ে আছে বলেও অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা।

অন্যদিকে, ফের শো-কজ করা হল বেশ কয়েকজন বুথ লেভেল অফিসারকে। জানা গিয়েছে, এবার কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের সাত বিএলও-কে শো কজ করা হয়েছে। গণনা ফর্ম ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে কাজে অবহেলার অভিযোগেই এদের শ- কজ করেছে কমিশন। এদিন দুপুরের মধ্যে তাঁদের এই শো-কজ চিঠির উত্তর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উত্তরে কমিশন সন্তুষ্ট না হলে তাঁদের বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপে নেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

