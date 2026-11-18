চা-বাগান শ্রমিকদের অধিকার-আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষণ, জনজাতি গৌরব দিবসে একগুচ্ছ ঘোষণা শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari on 'Janajati Gaurav Divas': জনজাতি গৌরব দিবসের মঞ্চ থেকে খগেন মুর্মুর উপর হামলার মামলা রি-ওপেন করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর ৷
Published : November 18, 2026 at 8:59 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 18 নভেম্বর: চা-বাগানের শ্রমিকরা জমির অধিকার পাবেন, ঘর পাবেন ৷ আদিবাসীদের চাকরির ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ দেওয়া হবে ৷ এমনকী যত ভুয়ো তফসিলি জাতি ও উপজাতি শংসাপত্র ইস্যু হয়েছে, তাও বাতিল করা হবে ৷ আর আগামীতে চা-বাগানের যেসব সমস্যা রয়েছে, সেই সবকিছুর সমাধান করবে রাজ্য সরকার ৷ পাশাপাশি, 2025 সালে নাগরাকাটায় সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর হওয়া আক্রমণের মামলাও খুলবে করবে রাজ্য ৷ বুধবার আলিপুরদুয়ারে রায়ডাক চা-বাগানে জনজাতি গৌরব দিবসের অনুষ্ঠান থেকে এমন একাধিক প্রতিশ্রুতির কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
তিনি বলেন, "সারা রাজ্যে আদিবাসী গৌরব উৎসব আয়োজন করছি ৷ আজ লোকনাথপুরে আদিবাসী হস্টেলের ভিজিট আমি করেছি ৷ সেখান থেকে রাজ্যের আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের 324টি হস্টেল তৈরির কথা বলেছি ৷ বিজেপি সরকার আসার পর আবাসিকদের বরাদ্দ 3000 টাকা করেছি ৷"
আদিবাসী উন্নয়ন নিয়ে শুভেন্দু বলেন, "ঝাড়গ্রাম থেকে শুরু করে 770টি ফরেস্ট ল্যান্ডের পাট্টা দিয়েছি ৷ (শ্রমিকরা) চা-বাগানের জমির অধিকার পাবেন, ঘর পাবেন ৷ অধিকার দেওয়ার কাজ এই সরকার করবে ৷ রাজ্যের 16টি আদিবাসী আসনে আমরা জিতেছি ৷ আমরা আদিবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞ ৷ আপনারা আমাদের মন খুলে সমর্থন করেছেন ৷ জয় জোহার ভাতা আগে 1000 টাকা ছিল, সেটা বাড়িয়ে দেড় হাজার করা হয়েছে ৷ লিম্বু সমাজের লোকজন বলেছিলেন, তাঁরা শিল্পী ভাতা পান না ৷ সেটাও করা হবে ৷"
আদিবাসীদের সরকারি চাকরি ও অন্যান্য সুবিধার ক্ষেত্রে যে সংরক্ষণ রয়েছে, তা তৃণমূল আমলে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এই ইস্যুতে শুভেন্দু বলেন, "আপনারা সবরকম সংরক্ষণ পাবেন ৷ সরকারি চাকরিতে এসটি সংরক্ষণ হবে ৷ যত ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট ইস্যু হয়েছে, তা বাতিল করা হবে ৷ আগামিদিনে চা-বাগানে যে সমস্যা আছে, তার সমাধানও করবে সরকার ৷ আবাস যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনার সমস্যার সমাধানও হবে ৷"
আদিবাসী সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, "আলিপুরদুয়ার জেলায় আদিবাসীদের 4 হাজার 616 ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে ৷ আদিবাসীদের জন্য স্টেট ডেভেলপমেন্ট স্কিমে 5 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছি আমরা ৷ আগামীতে কেন্দ্র ও রাজ্যে স্বনির্ভরগোষ্ঠী প্রকল্পে ঋণ পাবেন আপনারা ৷ জল-জমিন-জঙ্গলের অধিকার এই সরকার রক্ষা করবে ৷ 2021 সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী জনজাতি গৌরব দিবস চালু করেছেন ৷ এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ ৷"
এদিন তাঁর বক্তব্যের শেষে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর হওয়া হামলা নিয়েও মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় বন্যার সময় ত্রাণ দিতে এসে সাংসদ খগেন মুর্মু আক্রান্ত হয়েছিলেন ৷ তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করেছিল ৷ আমি আইজি-কে বলব এই মামলাকে রি-ওপেন করতে হবে ৷ সাজা দেওয়ার কাজ করতে হবে ৷" এদিনের অনুষ্ঠান থেকে বীরসা মুণ্ডার মূর্তি উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷