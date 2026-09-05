Teacher's Day: যোগ্য সম্মান, তৃণমূলপন্থী শিক্ষককে বিদ্যাসাগর শিক্ষা পুরস্কার দিচ্ছে রাজ্য সরকার
তৃণমূল শিক্ষক নেতা অরূপ দে-কে রাজ্য সরকারের সম্মান দেওয়াকে মানবিক সরকার বলছেন শাসক দলের শিক্ষকরা ৷ শিক্ষক দিবসে অভিজিৎ বোস-এর বিশেষ প্রতিবেদন
Published : September 5, 2026 at 12:06 PM IST
জলপাইগুড়ি, 5 সেপ্টেম্বর: শিক্ষক দিবসে রাজ্য সরকারের বিশেষ সম্মান পেতে চলেছেন জলপাইগুড়ির শিক্ষক অরূপ দে। তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষক সংগঠন অন্যতম সদস্য ছিলেন অরূপ দে। আমরা, ওরা ভেদাভেদ নয়, যোগ্য শিক্ষককে সম্মান দিচ্ছে রাজ্য সরকার। অরূপ দেকে রাজ্য সরকারের সম্মান দেওয়াকে মানবিক সরকার বলছেন শাসক দলের মতাদর্শ নিয়ে চলা শিক্ষকরা। জলপাইগুড়ি সদর প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরূপ দে বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান অ্যাওয়ার্ড-2026 পেতে চলেছেন। 5 সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে জলপাইগুড়ি জেলা থেকে অরূপ দে এই সম্মান পাচ্ছেন।
তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে থাকার সময়ে শিক্ষক দিবসে শিক্ষা রত্ন সম্মান দেওয়া হত। প্রতি বছর শিক্ষক দিবসে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে নির্বাচিত শিক্ষকদের শিক্ষারত্ন সম্মান দেওয়া হত। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পরে শিক্ষা রত্ন সম্মানের পরিবর্তে বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে জলপাইগুড়ি জেলা থেকে এই অ্যাওয়ার্ডের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন সদর প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরুপ দে। সারাটা বছরই জলপাইগুড়ি সদর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরূপ দে নানা কর্মসূচী নিয়ে কাজ করেন। রাজ্য সরকারের কর্মসূচীগুলিকে বাস্তবায়নের চেস্টা করেন। শতাব্দী প্রাচীন সুনিতিবালা সদর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের এই সম্মান শহরবাসীর কাছে গর্বের।
গতকাল ইমেল মারফৎ শিক্ষা বিদ্যাসাগর শিক্ষক শিক্ষা অ্যাওয়ার্ড পাবার খবর এসেছে জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি শহরে এমন রাজ্য সরকারের পুরস্কার প্রাপক শিক্ষকের নাম ঘোষণা হতেই খুশির হাওয়া সদর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অভিভাবক অভিভাবিকাদের মধ্যে।
তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের আমলে দেখা যেত শাসক দলের শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদেরই তৎকালীন শিক্ষারত্ন পুরস্কার দেওয়া হত। সেই সম্মান প্রাপকদের তালিকায় শাসকদল ঘনিষ্ঠ শিক্ষক শিক্ষিকাদেরই দেওয়া হত বলে অভিযোগ ছিল। তা নিয়ে বিস্তর বিতর্কও হয়েছে। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকার যে এক্ষেত্রে রাজনীতির রং দেখছে না, সেটা অনেকটাই স্পষ্ট। কারণ, রাজ্যে পালাবদলের আগে পর্যন্ত অরূপবাবু তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের অত্যন্ত সক্রিয় একজন নেতা ছিলেন। রাজ্যে পালাবদলের পরে বর্তমান বিজেপির সরকার এই অ্যাওয়ার্ডের জন্য অরূপ দে-কে মনোনিত করেছে।
বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান পাওয়া নিয়ে অরূপ দে বলেন, "এই সম্মান যাঁরা দিলেন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমাকে মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষা দফতর জেলা শিক্ষা দফতর যে সম্মান দিয়েছে, তাতে ভীষণ খুশি। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনের সদস্য ছিলাম ঠিকই। কিন্তু সরাসরি রাজনীতিতে ছিলাম না। 'আমরা-ওরা' বিচার না করে আমাকে সরকার সম্মানিত করায় আমি খুব খুশি। আগামীতে এই সরকারের সমস্ত কর্মসূচী সফল করার জন্য আপ্রাণ চেস্টা করব।"
অরূপ দে'র স্ত্রী রূমকি দে বলেন, "আমি ভীষণ খুশি। অরূপের কাছে স্কুলই সব। স্কুলই তার স্বপ্ন। খুবই গর্বিত। এই আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। অরূপ স্কুল নিয়ে যা কাজ করে, তাতে আশা ছিল একদিন পুস্কৃত হবে। কিন্তু, সরকারের পুরস্কার পাবে এটা ভাবতেও পারিনি। মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে পুরস্কার পাচ্ছে, এটা খুবই আনন্দের।"
শাসকদল-ঘনিষ্ঠ শিক্ষক মানস ভট্টাচার্য বলেন, "যে শিক্ষকের বিশেষ গুণ থাকবে, ছাত্রছাত্রীদের পিতৃস্নেহে মানুষ করবেন... সরকার দেখবে তাঁর গুণাবলি কী আছে। যে শিক্ষক আগামিদিনের ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলছেন। একটা মানুষ যে কোনও রাজনৈতিক দল করতেই পারেন। সবারই আলাদা রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতেই পারে। অন্য কোন দল তিনি করতেই পারেন, সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয়। আমাদের বর্তমান সরকার মানবিক সরকার। আমাদের সরকার যথেষ্ট মানবিক, এই ঘটনায় এটা প্রমাণ হল। যোগ্য শিক্ষককে সম্মান দিয়ে আমাদের সরকার প্রমাণ করল, এখানে যোগ্যরাই সম্মান পাবেন । সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই প্রকৃত শিক্ষকদের সম্মানিত করার জন্য। সাধারণ মানুষ অভিনন্দন জানাবে।"
আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় রাস্ট্রীয় শৈখিক মহা সংঘের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপন রায় বলেন, "অরূপ দে'র স্কুলকে কেন্দ্র করে কর্মকাণ্ডকে আমরা সাধুবাদ জানাই। তিনি এই সম্মান পাচ্ছেন, এটা খুব ভালো। আমাদের সরকারের কাছে 'আমরা-ওরা' বলে কিছুই নেই। আগে দেশ, তারপর সব কিছু। অরূপ দে যে কোনও দল বা মতাদর্শ নিয়ে চলুক না কেন, তিনি তো একজন সমাজ গড়ার কারিগড়। সরকার দেখেছে তিনি ভালো কাজ করছেন, তাই তাকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে। কেউ ভালো কাজ করলে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিৎ।"