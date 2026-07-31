টুলু মণ্ডলের দুর্নীতির নেপথ্যে মদত ছিল মমতার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা শুভেন্দুর
পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডল ওরফে মহম্মদ নিজামুদ্দিনের আত্মীয়ের বাড়ি থেকে টাকা-সোনা উদ্ধারের ঘটনায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : July 31, 2026 at 4:21 PM IST
কলকাতা, 31 জুলাই: বীরভূমে টুলু মণ্ডল ওরফে মহম্মদ নিজামুদ্দিনের আত্মীয়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল নগদ ও সোনা । আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে তীব্র আলোড়ন । মঙ্গলবার এই ইস্যুতে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর দাবি, শীর্ষস্তরের মদত ছাড়া বছরের পর বছর ধরে এত বড় দুর্নীতি চলতে পারে না ।
শুভেন্দুর মতে, এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি একদিনে তৈরি হয়নি । এর নেপথ্যে রয়েছে দীর্ঘদিনের একটি সংগঠিত চক্র । তিনি বলেন, ‘‘আমি পলিটিক্যাল বক্তব্য রাখব না । এটা সরকারের সাপোর্ট ছাড়া হতে পারে না । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাপোর্ট ছাড়া এটা হতে পারে না । এত বড় র্যাকেটে এতদিন ধরে সবাই জড়িত রয়েছে । পুরো রাজ্য সরকারকে যিনি লিড করেছেন, তাঁর উপরও দায় বর্তায় ৷’’ তিনি জানিয়েছেন, আগের সরকারের আমলে ঘটনাগুলি ঘটলেও বর্তমান সরকারের প্রধান হিসেবে যথাযথ পদক্ষেপ করছেন ।
দুর্নীতির শিকড় যে প্রশাসনের কতটা গভীরে, এদিন তারও একটি চিত্র তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, 243টি বিলাসবহুল গাড়ি, 300 বিঘা জমি, সাতটি বড় বাড়ি বা ফার্ম হাউস রাতারাতি তৈরি হওয়া সম্ভব নয় । অন্তত পাঁচ-সাত বছর ধরে এই দুর্নীতি চলেছে । এই গোটা প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পুলিশ, মোটর ভেহিকেলস, ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট এবং মিনারেল কর্পোরেশনের একাংশ জড়িত বলে তিনি দাবি করেছেন ।
এই প্রসঙ্গে শুভেন্দুর মন্তব্য, ‘‘সর্বোচ্চ স্তর থেকে নির্দেশ না গেলে এমন হয় না ৷ মিস্টার মণ্ডল আমাদের লোক, ওর দিকে তাকাবে না, তাই সবাই চোখ বন্ধ করে রেখেছিল ।’’ তবে, এই ঘটনায় জড়িত পুলিশ বা ভূমি দফতরের কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে রেয়াত করা হবে না বলে শুভেন্দু কড়া বার্তা দিয়েছেন ।
রাজ্য পুলিশের সাম্প্রতিক ভূমিকার প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সাধারণত ইডি বা সিবিআই-এর মতো সংস্থাকে এই ধরনের পদক্ষেপ করতে দেখা যায় । কিন্তু এবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশই সেই কাজ করে দেখিয়েছে । ইতিমধ্যেই 93 কোটি এবং 50 কোটি মিলিয়ে মোট প্রায় 150 কোটি টাকার হিসেব তদন্তকারীদের হাতে এসেছে ।
বর্তমান সরকারের মাত্র কয়েক সপ্তাহের শাসনেই রাজ্যে রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, এদিন সেই পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, মাত্র 10-11 সপ্তাহের সরকারেই গত বছরের তুলনায় 12 শতাংশ রাজস্ব বেশি আদায় হয়েছে । আর্থিক বছর শেষে তা 20 শতাংশে পৌঁছবে বলে তিনি আশাবাদী । এই বিপুল চুরি যাওয়া টাকা রাজ্যের উন্নয়নে কাজে লাগতে পারত বলেও আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন তিনি ।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই সংগঠিত অপরাধ, সিন্ডিকেট ও রেভিনিউ যে নিয়ে নেওয়া হয়েছে, যেটা এখানে এলে আরও হাসপাতাল, আরও স্কুল বিল্ডিং বানানো যেত, আরও কয়েক লক্ষ ছেলেমেয়েকে চাকরি দেওয়া যেত, সেটা যখন করতে দেওয়া হয়নি এবং এতদিন এত বড় র্যাকেট চালানো হয়েছে, প্রশাসনের মাথার অনুমোদন ছাড়া হতে পারে না ।’’